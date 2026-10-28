"Beslenme çantasının aylık maliyeti 2 bin 147 liraya çıktı"

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), öğrencilerin beslenme giderlerindeki artışa ilişkin açıklama yaptı.

Sendikanın hesabına göre, okulların açılmasının ardından bir ay içinde bir öğrencinin beslenme çantasının aylık maliyeti yüzde 6,20 artarak 2 bin 147 liraya yükseldi.

Eğitim-İş, bu tutarın asgari ücretlinin aylık gelirinin yüzde 7,65'ine, emekli gelirinin yüzde 9,12'sine ve göreve yeni başlayan bir öğretmenin maaşının yüzde 3'üne karşılık geldiğini belirtti.

Sendika, ekonomik koşullar nedeniyle çocukların yeterli ve dengeli beslenemediğini, bazı çocukların okula boş beslenme çantalarıyla gitmek zorunda kaldığını ifade etti.

Çocukların sağlıklı beslenmesinin ailelerin ekonomik gücüne bırakılamayacağını vurgulayan Eğitim-İş, bunun devletin yerine getirmesi gereken kamusal bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

“Beslenmesini götüremediği için okula gitmek istemeyen çocuklar var”

Maarif Vakfı'na aktarılan kaynağa dikkat çekti

Eğitim-İş açıklamasında, kamu bütçesinden Türkiye Maarif Vakfı'na aktarılan kaynaklara da dikkat çekti.

15 Ekim'de açıklanan Eylül 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri'ni hatırlatan sendika, Türkiye Maarif Vakfı'na yalnızca eylül ayında 2 milyar lira, yılın ilk dokuz ayında ise toplam 4 milyar 58 milyon lira aktarıldığını belirtti.

Sendikanın hesabına göre, vakfa eylül ayında aktarılan 2 milyar lirayla 931 bin 150 öğrencinin bir aylık beslenme ihtiyacı karşılanabilirdi.

Eğitim-İş, kamu bütçesindeki öncelikleri eleştirerek şöyle dedi:

Çocukların beslenmesi için kaynak ayrılmazken vakıf ve tarikatlara milyarlarca lira aktarılması, kamu bütçesindeki önceliklerin kimden yana belirlendiğini ortaya koymaktadır.

“Bir öğün ücretsiz yemek haktır”

Eğitimde eşitliğin yalnızca çocukların okula erişimiyle sağlanamayacağını belirten sendika, öğrencilerin ekonomik koşullarından bağımsız olarak temel ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini vurguladı.

Eğitim-İş, okullarda ücretsiz yemek uygulaması çağrısını yineleyerek, “Çocukların hakkı olan bir öğün ücretsiz yemek lütuf değil, kamusal bir yükümlülüktür” dedi.

(NÖ)