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HABER
Yayın Tarihi: 4 Nisan 2024 08:36
 ~ Son Güncelleme: 4 Nisan 2024 08:39
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Beşiktaş’taki yangınla ilgili 9 kişi gözaltında

29 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından aralarında işletme müdürü ve iş yerinin ortaklarının da bulunduğu 8 şüphelinin yakalanmasının ardından iş yeri ortağı F.D. de gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Beşiktaş’taki yangınla ilgili 9 kişi gözaltında

İstanbul, Beşiktaş'ta, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'nda bulunan 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren eğlence merkezindeki yangına ilişkin soruşturma devam ediyor.

29 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin 9 kişi gözaltında. Yangında yaralanan 2 kişinin tedavisi sürüyor.

İş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45) ve Ş.Ş. (50), muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43) ile mobilyacı E.E. (40) olmak üzere 8 şüpheli ilk etapta gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında iş yeri ortağı F.D'nin de yakalanmasıyla gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 9 oldu.

Şüphelilerden İ.Ş, Ş.Ş. ve E.E'nin "kasten yaralama", S.A'nın "cinsel taciz", A.A.P'nin ise "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da uyuşturucu madde kullanmak", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "kasten yaralama" suçlarından kayıtları olduğu belirlendi.

Hayatını kaybeden işçilerin isimleri: Kadir Orhanoğlu, Ahmet Uzun, Ahmet Kartal, Barış Güngör, Fahrettin Korkut, Musa Korkut, Atanur Aladağ, Mehmet Okumuş, Özkan Baş, Efe Demir, Gökay Tevlek (Dj), Gökhan Yıldırım, Adem Özçelik, Gökhan Akbulut, Alparslan Salih Derelioğlu, Sinan Yılmaz, Ahmet Mehduş, Ramazan Altan, Shır Agha Bigzade, Şivan Dolu, Hüseyin Ak, Muhammed Ali Yıldırım, Ahmet Sever, Barış Güngör, Emrah Demiroğl, Cengiz Aksoy, Binali Çayır, Yılmaz Kıhrı, Akın Kıhrı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yangının çıkış görüntülerini paylaştı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, yangınla ilgili 2 mülkiye müfettişince yürütülen idari soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Beşiktaş Belediyesi’nden açıklama

Beşiktaş Belediyesi, tadilat esnasında çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı:

“Bahse konu olan işletme ilk olarak 1987 yılında ruhsatını almış olup, 2018 yılında ise devretmeye bağlı olarak ruhsatının yenilenmiş olduğu anlaşılmaktadır. Ancak iddia edilen tadilat süreciyle ilgili belediyemize herhangi bir başvuru yapılmamış, izin alınmamış, bilgi verilmemiştir. Şu anda bu konuda itfaiye, savcılık ve müfettişlerin soruşturması devam etmekte olup, sonucunda ayrıca bilgi verilecektir. Kurum olarak, olayın takipçisi olacağız ve kamuoyunu sürekli olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz.”

“Ruhsatı sinema salonu olarak alınmış”

Yangın çıkan apartmanın yöneticisi Şule Şeker, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın çıkan mekanın ses nedeniyle izole edilen bir yer olduğunu, içeridekilerin dumandan boğulduğunu düşündüklerini dile getirdi.

Şeker, eğlence merkeziyle ilgili çok defa şikayette bulunduklarını kaydetti: “Yapıldığı günden beri istemiyoruz. Kim ister? Eskiden, ilk açılışı bir televizyonun stüdyosu olaraktı. Programları vardı. O zaman sıkıntı yoktu. Binanın yapılışında o alan sinema salonu olarak gözüküyor. Pasajın olduğu yer fuaye, şu anda giriş kapısı olan yer çıkış, alttaki yer de tahliye yeri olarak yapılmış. Ruhsatı öyle alınmış.”

Şeker, eğlence mekanının sahibiyle daha önce apartmanın ortak alanı olması nedeniyle görüştüğünü dile getirerek, “15 gün önce belediyeye başvurmuştuk. Karot alınıp, deprem işlemi yapılacaktı. Mal sahibi izin vermediği için onu bile yaptıramadık” diye konuştu.

(AS)

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