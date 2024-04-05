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HABER
Yayın Tarihi: 5 Nisan 2024 11:07
 ~ Son Güncelleme: 5 Nisan 2024 11:24
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Beşiktaş’taki yangında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili 11 kişi gözaltında.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Beşiktaş’taki yangında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
Fotoğraf: AA

İstanbul, Beşiktaş'taki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin gözaltına alınan işletme müdürü ve iş yerinin ortaklarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübündeki yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

Ne olmuştu?

Gece kulübünde 2 Nisan'da yapılan tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45), Ş.Ş. (50) ve F.D, muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43) ve mobilyacı E.E. (40) gözaltına alındı, E.E. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Çalışmalar kapsamında iş yeri teknik servis sorumlusu İ.B, iş kazasından suç kaydı bulunan sahne yapımı firması sahibi D.Ç ve sahne yapımı teknik servis firması sahibi S.Ç. de daha sonra gözaltına alındı.

(AS)

iş cinayeti yangın
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