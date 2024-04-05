Beşiktaş’taki yangında bilirkişi raporu: Gerekli önlemler alınmamıştı

İstanbul, Beşiktaş'taki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin soruşturma kapsamında bilirkişi raporu hazırlandı.

AA’nın haberine göre, iş güvenliği ve yangın uzmanından oluşan bilirkişi heyetinin ön raporunda, şüphelilerin gerekli önlemi almayarak ihmal gösterdikleri ve kusurlu olduklarının tespit edildiği belirtildi.

“Yasal zorunlulukları yerine getirmediler”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübündeki yangınla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin tutuklanmalarının talep edildiği sevk yazısında, 2 Nisan 12.35 saatlerinde meydana gelen ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangın ve şüphelilerle ilgili detaylar yer aldı.

Yangın sonrası iş güvenliği ve yangın uzmanından oluşan bir bilirkişi heyetinin, 2 cumhuriyet savcısı eşliğinde olay yerinde inceleme ve keşif yaptığı belirtilen yazıda, ön bilirkişi raporuna göre, sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerin gerekli önlemi almayarak ihmal gösterdikleri ve kusurlu olduklarının tespit edildiği ifade edildi.

Yazıda, şüphelilerin iş yerinin fenni ve teknik açıdan çalışmaya elverişli şekilde tutulması amacıyla üzerlerine düşen yasal zorunlulukları yerine getirmedikleri ve kusurlu olduklarının belirlendiği de kaydedildi.

Kamera görüntülerine göre, yanıcı malzemelerin iş yerinde depo edildiği, açık kaynak yapıldığı ve kaynak çapaklarının etrafa sıçradığı aktarılan yazıda, gerekli yangın çıkış kapılarının kapalı olduğu, yangın söndürme sisteminin çalışmadığına vurgu yapıldı.

Söndürme tüplerinin bir kısmı çalışmıyordu

Sevk yazısında, yangın söndürme tüplerinin bir kısmının çalışmadığının tespit edildiği, şüphelilerin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan kusurlu bulunduğu dile getirildi.

Sevk yazısında, delillerin henüz tam toplanmaması, asıl bilirkişi raporunun daha sonra düzenlenecek olması ve 9 şüphelinin serbest kalması halinde bu aşamada delilleri karartma ihtimallerinin bulunduğu gerekçesiyle "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan tutuklanması talep edildi.

Şüpheliler sulh ceza hakimliğine sevk edildi

Savcılıkta bugün ifadeleri alınan 11 şüpheliden 9'u "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ne olmuştu? Gece kulübünde 2 Nisan'da yapılan tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45), Ş.Ş. (50) ve F.D, muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43) ve mobilyacı E.E. (40) gözaltına alındı, E.E. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Çalışmalar kapsamında iş yeri teknik servis sorumlusu İ.B, iş kazasından suç kaydı bulunan sahne yapımı firması sahibi D.Ç ve sahne yapımı teknik servis firması sahibi S.Ç. de gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden işçilerin isimleri: Ahmet Sever (52), Ahmet Uzun (36), Alparslan Salih Derelioğlu (64), Atanur Aladağ (43), Barış Güngör (21), Emrah Demiroğlu (40), Fahrettin Korkut (42), Gökhan Yıldırım (37), Kadir Orhonoğlu (41), Kadir Orhanoğlu (41), Mehmet Okumuş (39), Özkan Baş (45), Sinan Yılmaz (55), Adem Özçelik (50), Ahmet Kartal (25), Ahmet Mehduş (28), Binali Çayır (28), Cengiz Aksoy (47), Efe Demir (17), Gökay Tevlek (47), Gökhan Akbulut (40), Hüseyin Ak (21), Muhammet Ali Yıldırım (43), Ramazan Altan (43), Shir Agha Bigzade, Şivan Dolu (44), Akın Kıhrı (36) ve Yılmaz Kıhrı (59).

(AS)