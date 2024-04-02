ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 2 Nisan 2024 14:55
 ~ Son Güncelleme: 2 Nisan 2024 17:05
2 dk Okuma

Beşiktaş’ta yangın: 29 kişi hayatını kaybetti

Valilik, Gayrettepe’deki Yıldız Posta Caddesinde bulunan 16 katlı binanın -1 ve -2. katında faaliyet gösteren Masquerade isimli eğlence merkezinde çıkan yangının, tadilat kaynaklı olduğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Beşiktaş’ta yangın: 29 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraflar: AA

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın kulüp olarak kullanılan eksi 1 ve eksi 2. katında bugün öğle saatlerinde yangın çıktı.

İstanbul Valiliği, yangında 29 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin ise tedavsinin sürdüğünü açıkladı.

Soruşturma başlatıldı

Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.47’de Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde yangın çıktığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, "Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken olayda 29 kişi hayatını kaybetmiştir. Olayın yaşandığı binada ekiplerin çalışmaları devam etmektedir" denildi. 

Valilik, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmaları sürerken iş güvenliği ve yangın uzmanlarının yer aldığı, 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma yapıyor.

Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül, söz konusu binada tadilat yapıldığını belirterek, "Tadilat dolayısıyla çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı" dedi. 

5 kişi hakkında gözaltı kararı

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'daki yangınla ilgili 3 savcı görevlendirildiğini belirterek, "Olayla ilgili iş yeri yetkilisi 3 kişi ile birlikte mesul müdür ve tadilattan sorumlu 1 kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir" dedi.

(AS/AÖ)

yangın
Sayfa Başına Git