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HABER
Yayın Tarihi: 4 Nisan 2024 14:33
 ~ Son Güncelleme: 4 Nisan 2024 15:40
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Beşiktaş’ta işletmelerin yüzde 85’inin ruhsatı yok

Beşiktaş Belediyesi sınırları içinde ruhsata tabi aktif iş yeri 20 bin 135. Bu iş yerlerinden 17 bin 228’si ruhsatsız bir şekilde faaliyet yürütüyor. 2020 ve 2022 denetim raporlarına giren bu durum karşısında Sayıştay, Beşiktaş Belediyesi'nin taahhütlerini yerine getirmediğini tespit etti.

Hikmet Adal
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Hikmet Adal

Hikmet Adal
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Görseli Büyüt
Beşiktaş’ta işletmelerin yüzde 85’inin ruhsatı yok

Beşiktaş Gayrettepe’de 29 kişinin hayatını kaybettiği ‘Masquerade’ isimli gece kulübündeki yangınla ilgili detaylar ortaya çıkarken bianet Sayıştay’ın raporlarında dikkat çekici bilgilere ulaştı.

Beşiktaş’ta yangın: 29 kişi hayatını kaybetti
Beşiktaş’ta yangın: 29 kişi hayatını kaybetti
2 Nisan 2024

Sayıştay’ın Kasım 2023’te yayımladığı 2022 denetim raporuna göre Beşiktaş Belediyesi sınırları içinde 20 bin 135 ruhsata tabi aktif iş yeri var. Ancak bu iş yerlerinin 17 bin 228’si ruhsatsız bir şekilde faaliyet yürütüyor. Bir başka deyişle Beşiktaş’taki işletmelerin yüzde 85,56’sı kaçak durumda.

Sayıştay raporda durumu, “Belediye sınırları içindeki bazı işletmelerin, işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyette bulunmaları” ve “İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan faaliyette bulunan işyerlerine kapatma cezası verilmemesi” başlıklarıyla ele aldı.

İlk başlık için 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun ‘İşyeri açma izni harcı’ başlıklı 81'inci maddesinde atıf yapan Sayıştay “İdarenin yetki ve görev alanındaki işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının bulunup bulunmadığının takibinin sağlanması, ruhsatsız çalıştığı tespit edilen iş yerlerine güncellenmiş yılı idari para cezasının uygulanması ve işyeri açma izni harcının tahsil edilmesi gerekmektedir” dedi.

Kapatılmaları gerekiyordu

Sayıştay ikinci başlık içinde de Beşiktaş Belediyesi’nin işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan faaliyette bulunan işletmelere süre tanıyarak ihtar verildiğini tespit etti.

10 Ağustos 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’e atıf yaparak “İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerlerinin yetkili idareler tarafından kapatılması zorunludur. Bu durumda herhangi bir süre verilmesi de söz konusu değildir” dedi.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde mevzuata uygun olmayan unsurların ve noksanlıkların tespiti halinde, işyerine bu noksanlık ve hatalarını gidermesi için bir defaya mahsus olmak üzere onbeş günlük süre verilmesi mümkün olup işyeri açma ve çalışma ruhsatı almaksızın faaliyet gösteren işletmelere süre verilmesi yasal düzenlemelere aykırı bulunmaktadır” diye de ekledi.

2020 raporunda da vardı

Beşiktaş’taki işletmelerin ruhsatlarına ilişkin problem 2020’nin Sayıştay raporuna da girmişti.

2020’de belediye sınırları içerisinde 44 bin 365 aktif iş yeri olduğunun tespitini yapan Sayıştay, bu işletmelerden sadece 9 bin 214’ünün işyerinin açma ve çalışma ruhsatı alarak faaliyet gösterdiğini belirtmişti.

Sayıştay, buradan hareketle 2022 raporunda, belediyenin 2020’de verdiği taahhütleri aradan geçen iki seneye rağmen yerine getirmediğini kaydetti.

(HA)

Beşiktaş Belediyesi sayıştay
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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