ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 16 Mayıs 2024 10:16
 ~ Son Güncelleme: 16 Mayıs 2024 10:27
1 dk Okuma

Beşiktaş’ta doğalgaz patlaması

Patlama sonucu, dairenin camları çerçeveleri ve duvar parçaları sokağa saçıldı. Olay yerinde ekiplerin çalışması sürüyor.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Görseli Büyüt
Beşiktaş’ta doğalgaz patlaması
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Türkali Mahallesi İmamzade Sokak'ta 5 katlı binanın 3. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada yaralanan 1 işçi sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Patlama sonucu, dairenin camları çerçeveleri ve duvar parçaları sokağa saçıldı. Olay yerinde ekiplerin çalışması sürüyor.

(EMK)

doğal gaz
Sayfa Başına Git