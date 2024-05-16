Beşiktaş’ta doğalgaz patlaması

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Türkali Mahallesi İmamzade Sokak'ta 5 katlı binanın 3. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada yaralanan 1 işçi sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Patlama sonucu, dairenin camları çerçeveleri ve duvar parçaları sokağa saçıldı. Olay yerinde ekiplerin çalışması sürüyor.

(EMK)