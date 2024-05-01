Beşiktaş ve Şişli'den Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi

İstanbul'da emek ve meslek örgütleri bu yılki 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarının adresi olarak Taksim Meydanı'nı işaret etti. Ancak İstanbul Valiliği bu yıl da 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasını yasakladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Taksim Meydanı çevresi ile İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklar ve caddeler ile kentin birçok noktasını kapattı. Sabahın erken saatlerinden itibaren dört bir yandan Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruplara müdahale eden polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

"1 Mayıs alanı Taksim Meydanı” ve “Biji Yek Gulan” sloganlarıyla Taksim'e yürüyen Mücadele Birliği okuru iki kişi ile Mücadele Birliği muhabiri Serpil Ünal ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.

İstanbul #1Mayıs | "1 Mayıs alanı Taksim Meydanı” ve “Biji Yek Gulan” sloganlarıyla Taksim'e yürüyen Mücadele Birliği okuru iki kişi ile Mücadele Birliği muhabiri Serpil Ünal ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.



📹 Video: @mucadelebirlig3 pic.twitter.com/mjObMCnuCT — bianet (@bianet_org) May 1, 2024

Dolapdere’den Taksim’e yürüyen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’ndan (SGDF) gençler, polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı.

İstanbul #1Mayıs | Dolapdere’den Taksim’e yürüyen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’ndan gençler, polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı.



📹 Video: @sgdfiletisim_ pic.twitter.com/6wnFrYLpg0 — bianet (@bianet_org) May 1, 2024

“Düzene karşı kavgada gençliğin sesi engel tanımaz” pankartıyla Mis Sokak’tan İstiklal Caddesi’ne yürüyen Gençlik Komiteleri üyeleri de polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı.

İstanbul #1Mayıs | “Düzene karşı kavgada gençliğin sesi engel tanımaz” pankartıyla Mis Sokak’tan İstiklal Caddesi’ne yürüyen Gençlik Komiteleri üyeleri, polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı.



📹 Video: @komiteler pic.twitter.com/WIHiK7Ft2u — bianet (@bianet_org) May 1, 2024

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndan Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi üyeleri de darp edilerek gözaltına alındı. Çevik kuvvet ekipleri, bulvara çıkışlarına izin vermediği gruba müdahalede bulunarak, 23 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltı otobüslerine bindirilen HKP üyeleri, emniyete götürüldü.

Taksim’e yürümek isteyen Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP) ve Devrimci Gençlik Birliği (DGB), Tüm Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası (TOMİS) ve DEV TEKSTİL üyelerine polis müdahale etti. Kızıl Bayrak muhabiri Kardelen Yoğungan’ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Şişli’den Taksim’e yürümek isteyen Devrimci Parti üyeleri polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı.

Polis, Kurtuluş'ta slogan atarak Taksim'e yürümek isteyen Umut-Sen üyelerine de müdahale etti. Ekipler, 13 kişiyi gözaltına alarak, emniyete götürdü.

Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde "Yaşasın 1 Mayıs" ve "İnşaat işçisi köle değildir" sloganlarıyla Taksim'e yürüyen İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat-İş) üyesi de dört kişi polis tarafından darp edilerek ve ters kelepçe takılarak gözaltına aldı. Çevredeki yurttaşlar, "İşçi günü değil mi bugün?" diyerek polise tepki gösterdi.

Taksim'e yürümek isteyen İnşaat İşçileri Sendikası üye ve yöneticileri polis işkencesi ile gözaltına alındı. #1mayıs pic.twitter.com/RfqBXW2R8a — İnşaat-İş Sendikası (@insaatsendika) May 1, 2024

“S, R, Y kuyu tipi hapishaneler kapatılsın, sürgün sevkler yasaklansın, tecrit kaldırılsın” pankartıyla Taksim’e yürümek isteyen TAYAD’lı Aileler’den Feridun Osmanağaoğlu ve Ferdi Sarıkaya, Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yakınlarında gözaltına alındı.

Şişli’den Taksim’e yürümek isteyen Partizan ve Yeni Demokrat Gençlik (YDG) üyeleri polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı. Özgür Gelecek Gazetesi muhabirinin gözaltı anlarını kayda alması engellendi.

İstanbul*

Taksim'e yürüyen yoldaşlarımız işkenceyle gözaltına alındı.



Meydan yasaklarınız, gözaltılar nafile Taksim halkındır.



Yaşasın 1 Mayıs!

Bijî Yek Gulan!#1Mayıs pic.twitter.com/AvuvvmZeXo — Yeni Demokrat Gençlik (@ydgiletisim) May 1, 2024

(AÖ)