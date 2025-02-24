Beşiktaş'ta toprak kayması sonucu üç dairede hasar oluştu

Beşiktaş, Mecidiye Mahallesi Kabalak Sokak'ta boş arazide toprak kayması meydana geldi.

Araziden kopan taş ve toprak parçaları, dört katlı binanın boşluğuna düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokakta şerit çekerek güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ve AFAD ekipleri de düşen parçaların, binanın zemin, giriş ve birinci katındaki dairelere zarar verdiğini belirledi.

Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, üç dairede hasarın oluştuğu olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre basın mensuplarına açıklamada bulunan Bingöl, "Can kaybı ve yaralanmanın olmaması bizim için çok önemli. Diğer hasarları karşılayacağız, gerekli tedbirleri alacağız," dedi.

Toprak kayması neden oluşur?

Toprak kayması, yer yüzeyindeki eğim, su birikintileri, toprak yapısı ve insan faaliyetlerinin birleşimiyle oluşan doğal bir afet türü.

Özellikle yoğun yağışlar veya karların erimesi gibi su etkisi, topraktaki gevşek parçaların birbirinden ayrılmasına yol açar. Su, toprağın yapısını zayıflatır ve kaymasına neden olur. Ayrıca, eğimli arazilerde yerçekiminin etkisiyle, toprak daha kolay hareket edebilir. Toprağın killi veya geçirgen olmayan yapıda olması da kaymaları tetikleyebilir çünkü bu tür topraklar suyun birikmesine olanak sağlar.

Bunun yanı sıra, insan faaliyetleri de toprak kaymalarını artıran önemli bir faktördür. İnşaat çalışmaları, orman kesimi ve altyapı projeleri gibi etkenler, toprak yapısını bozarak kaymaları kolaylaştırabilir. (TY)