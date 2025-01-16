Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la birlikte 23 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İstanbul, Beşiktaş Belediyesi'nde "ihale yolsuzluğu soruşturması" ile ilgili göz altına alınan 39 kişiden 23'ü savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sabahın ilk saatlerinde tutuklandı.

Akpolat tutuklandı

Tutuklananlar arasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ve suç örgütü kurarak ihalelere fesat karıştırdığı iddia edilen Aziz İhsan Aktaş da var.

17 şüpheli adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı

Savcılık tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen soruşturmada Aziz İhsan Aktaş'ın yönettiği iddia edilen bir suç örgütünün "belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği" iddia ediliyordu.

AA'nın haberine göre, savcılık ifadeleri tamamlanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 31 kişi, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklama talebiyle Perşembe akşam üzeri nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık, 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli tutuklandı.

Hakimlik, 8 zanlının ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

Ayrıca savcılığın adli kontrol uygulanmasını talep ettiği şüpheliler Ahmet Aktaş, Erdal Kavak, Esra Yenidünya, Fatih Alpkaya, Ferhat Keleş, Mehmet Ertaç Aydın, Mustafa Us, Özcan Tunçel ve Ömer Güngör hakkında nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Rıza Akpolat bir ziyaret için bulunduğu Balıkesir’in Edremit ilçesinde gözaltına alınarak, savcılık tarafından sorgulanmak üzere İstanbul Adliyesi'ne götürülmüştü.

Özgür Özel: "İtibar suikasti"

Perşembe günü Beşiktaş Belediyesi önünde partililerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, soruşturmayla "CHP'lilere itibar suikasti" yapıldığını söyledi.

Özel: Yargı oyunlarıyla CHP'ye itibar suikastı yapılıyor

Özel, iktidarın yerel yönetim seçimlerinde uğradığı bozguna değinerek "Bu kapıdan içeriye milletin oylarıyla giremeyenler yargı yoluyla girmeye çalışıyor." dedi.

"Herkesin şunu görmesi lazım; Hal böyleyken yargı oyunlarıyla CHP'li belediyelere itibar suikastı yapmak demokrasinin işi değildir. Bu, bir tükenmişliğin göstergesidir. Bunu gören AKP'li, MHP'li seçmenlerin olduğuna inanıyorum.

Siyasetle yarışıp da yenemediklerini yargıyla sindirmeye başladı. İşte bizi buraya toplayan zihniyet acziyetin milleti tanımamanın yeri gelince millete sırtını dönenlerin zihniyetidir. Demokrasilerde bir tane egemen vardır, o da milletin kendisidir."

(AEK)