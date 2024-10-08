Besê Hozat’tan Bahçeli’ye: Buyur İmralı orada

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Besê Hozat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni yasama yılının açılışında DEM Partililerle tokalaşması üzerine başlayan tartışmalara ilişkin konuştu.

Dün akşam Medya Haber'de yayınlanan özel bir programda konuşan Hozat, Bahçeli’nin DEM Partililerle el sıkışmasını “Bunlar yeni oyunlar peşindeler” olarak yorumladı.

Bahçeli: Siyasette hiç kimseyle konuşup çözemeyeceğimiz bir şey yoktur

“Bir yaklaşımın varsa “Keremke (buyur), İmralı oradadır” diyen Hozat'ın konuşması özetle şöyle:

"Devlet Bahçeli, AKP MHP faşist rejiminin temel aktörüdür. Şu an Türkiye, Devlet Bahçeli'nin zihniyetiyle yönetiliyor. Türkiye'yi Devlet Bahçeli yönetiyor, MHP yönetiyor. Devlet Bahçeli çözüm istesin, kimse bir şey diyemez. Alsın Erdoğan'ı da Özgür Özel'i de, İmralı'ya gitsin. Gider mi? Gitmez. Çünkü bunlar yeni bir oyun peşindedir. Bunların derdi öyle Kürtlerle barışmak, Kürtlerle anlaşmak, Kürtlerin haklarını tanımak değil. Kürt sorununu çözmek, Türkiye'yi demokratikleştirmek değil. Bunların böyle bir derdi yok. Bunlar yeni bir oyun, yeni bir hile, yeni bir komplo örüyorlar.

"İçeride muhalefeti tamamen etkisiz hale getirme, Kürtlerde kafa karışıklığı yaratma, Kürtleri mücadelesiz bırakma, pasifleştirme, mücadele, direniş iradesini kırma, DEM Parti içerisinde de, demokratik siyaset içerisinde de yapabilirse, başarabilirse bir parçalanma yaratma, CHP'yi tamamen teslim alma, kendi hizmetine koyma... Oyun budur. Gerçek budur. O tokalaşmanın altında yatan niyet budur. Amaç budur. Bunun çok açık görülmesi gerekiyor.

"Türkiye'nin korkusu İsrail Türkiye'ye saldırıyor meselesi değil. Bu savaş ortamından 'Aman aman Kürtler yararlanabilir. Kürtler daha fazla kazanım elde edebilir. Benim yürüttüğüm soykırım politikaları çöpe gidebilir, tamamen tasfiye olabilir, Uluslararası Komplo tamamen ortadan kalkabilir' diyor. Bütün korku panik budur."

DEM PARTİ: "ARKA KAPI DİPLOMASİSİ YOK" Ayşegül Doğan: "Bir arada yaşam projesine bir şans tanımak gerek"

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Ekim’de Meclis açılışında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Partili milletvekilleriyle tokalaştı. Bu tokalaşma basında oldukça yer buldu ve “yeni süreç” tartışmaları başladı.

Meclis'te düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda ise gazeteciler Bahçeli'ye, Özel ve Bakırhan ile tokalaşmasını sordu. Bahçeli, gazetecilere "Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım” yanıtını verdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da gazetecilerin “tokalaşma” sorusunu "Şaşırmış olabilirsiniz, haklısınız. Olması gereken bir tabloydu. Toplumsal barışı savunan her adımı destekleriz" diye cevapladı.

Medyascope'a konuşan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise; tartışmalarla ilgili “Bu tokalaşmanın bizden çok Türkiye için bir anlamı var, akabinde gelmesi muhtemel ya da değil, onu bilmiyoruz şu anda, gelişmelerin Türkiye için anlamı var, olumlu gelişmelerse bunlar yalnızca güne, döneme ve bazı siyasi partilerin çıkarlarına göre planlanmış işler değilse ki biz beyanı esas alalım, Bahçeli ne diyor, diyor ki, 'ben bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ı dinledikten sonra 'bir birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu, meclis çatısı altında bulunan grupların huzur içinde birlikte çalışmaları gerektiğini' söyledikten sonra böyle bir karar verdim' diyor. Elbette tesadüfen olmamıştır, fakat beyanı bu yönde, 'o anda bunu hissettim, yapmak istedim, gittim yaptım' diyor, ekstra bir anlam yüklemiyor” dedi.

Bugün grup toplantısında bir kez daha “tokalaşmaya” değinen Bahçeli de şunları söyledi: “Biz durduk yere el vermeyiz. Siyasette hiç kimseyle, hiçbir partiyle kategorik olarak alıp veremeyeceğimiz, konuşup çözemeyeceğimiz bir şey yoktur.”

(RT)