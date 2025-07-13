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Yayın Tarihi: 13 Temmuz 2025 11:30
 ~ Son Güncelleme: 13 Temmuz 2025 13:37
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Besê Hozat’ın annesi: Herkesin iyiliği için barış gelsin istiyorum

Geyik Oran, barışın gelmesi için adımlar atılmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Kızım da barışın gelmesi için mücadele ediyor,” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Besê Hozat’ın annesi: Herkesin iyiliği için barış gelsin istiyorum
*Geyik Oran (Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı)

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrı üzerine, 30 kişilik PKK’li grup, ‘Barış ve Demokratik Toplum Grubu’ adıyla, 11 Temmuz’da Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Süleymaniye kırsalında düzenlenen törenle silahlarını yakarak imha etti.

Mezopotamya Ajansı’ndan Şirvan Şilan Çil’in haberine göre, törene öncülük eden KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Besê Hozat’ın annesi Geyik Oran (93), kızının da barış için mücadele ettiğini belirterek, herkesin mutluluğu için bir an önce barışın gelmesini istedi.

Geyik Oran, “Artık huzur olsun istiyoruz. Bugüne kadar ağladık, bundan sonra ağlamak istemiyoruz. Barışın gelmesiyle birlikte her şey iyi olur. Artık huzur gelsin, rahatlık olsun istiyoruz,” dedi.

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“Barış gelsin diye dua ediyorum”

“Onun için gözyaşı döküyorum, gözlerim onu arıyor,” diyen Geyik Oran sözlerine şöyle devam etti:

“Kızım gelirse onun için oruç tutar, kurbanlar keserim. Barış gelsin diye dua ediyorum. Ölmeden onu bir kez göreyim. Bu hasret ciğerlerimi yedi. Umarım bu sefer herkesin istediği gibi olur. Gençlerimiz, gerillalar da, askerde bizim çocuğumuz. Kızım da barışın gelmesi için mücadele ediyor. O da barış gelsin istiyor. Ben onun ve herkesin iyiliği için barış gelsin istiyorum.”

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(VC)

Haber Yeri
İstanbul
bese hozat barış ve demokratik toplum süreci pkk silah bırakma töreni geyik oran
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