Besê Hozat: Savaşçıların elinden silahı ancak Önder Apo alır

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Besê Hozat, PKK'nin 12. Kongresinde alınan fesh ve silah bırakma kararının uygulanabilmesi için Abdullah Öcalan'ın özgür olması gerektiğini söyledi ve ekledi: "Savaşçıların elinden silahı ancak Önder Apo alır."

Medya Haber televizyonunun yayınına katılan Besê Hozat, Türkiye ile yürütülen süreci değerlendirirken savaş dilinin terk edilmesi gerektiğini ve muhalefet partilerinin de katılımcı olması gerektiğini dile getirdi.

İşte Hozat'ın açıklamalarından önemli bölümler:

İsrail, bölgede giderek temel hegemonik güç haline geliyor. Tüm bölge üzerinde de etkisi giderek artıyor. ABD, İngiltere ve Batı’nın da ciddi desteğiyle bu gerçekleşiyor. Bu gelişmeler doğrudan Kürtleri de ilgilendiriyor. Çünkü Kürtler de tüm bu dizaynın içindedir. Bu gelişmelerin, savaşın tam merkezindedir. İsrail, ABD başta olmak üzere bütün bu güçlerin de Kürtler üzerinde ciddi hesapları ve planları var.

Tüm bu gelişmeler elbette Türk devletini de çok ciddi anlamda etkiledi, ürküttü.

Bu anlamda bütün bu gelişmeler, elbette yeniden Önder Apo’yla diyalog kurmalarına yol açtı. İmralı’da Önder Apo’yla devlet heyetinin tekrar diyaloğa geçmesi süreci başladı.

Demiştik ki; “Önder Apo olmadan bu kongreyi toplayamayız. Bu kongreyi ancak Önder Apo toplayabilir, yürütebilir ve yönlendirebilir.” Bu çağrı karşılık buldu. Bu anlamda Önder Apo yeterli düzeyde kongreye katıldı, kongreyi yürüttü ve yönlendirdi diyebiliriz. O temelde kongre bu perspektifler temelinde çok kapsamlı tartışmalar yürüttü.

Demokratik siyaset hakkı tanınmadan, yasal ve hukuki düzenlemeler olmadan, Önder Apo’nun özgür çalışır ve yaşar koşulları oluşturulmadan, bu süreci Önder Apo özgürce yürütmeden, yönlendirmeden PKK’nin feshi, silahlı mücadeleyi durdurma kararının pratikleşmesi ve uygulanması mümkün değil.

Oyalayan, zamana yayan bir yaklaşım var AKP ve iktidar açısından. Ayak direten bir yaklaşım söz konusudur. Bu konuda kongre sonrası tartışmalarda bu sürece ne kadar gayri ciddi yaklaştığını da, zamana oynadığını da, o oyalama içerisinde olduğunu da ortaya koyuyor.

Şu çok nettir, bunu açık ifade ediyoruz. Savaşçıların elinden silahı ancak Önder Apo alır. Bu da ancak Önder Apo’nun fiziki özgürlüğünün sağlanması, özgür çalışır koşullarının sağlanmasıyla mümkün olur. bu insanlar gelip ne yapacak?

Herhalde bu insanlar gelip kurbanlık koyun gibi kendilerini imhaya yatırmayacak. Zindanlara doldurulmayacak.

Basının dili savaş propagandasıdır. Sürekli savaşı kışkırtan bir dildir. Toplumu zehirleyen bir dildir. Milliyetçiliği, ırkçılığı harlatan bir dildir. Kürt düşmanlığı geliştiren bir dildir.

Mesela muhalefet içinde de rahatsızlığı olanlar var. Bu süreci eleştirenler var. Bir kesim diyor; işte Kürtlerle AKP anlaştı, cumhuriyeti tasfiye edecekler, laikliği tasfiye edecekler. Gerçekten bu değerlendirmeler çok akıl dışıdır.

Şimdi CHP kendisini bir demokrasi havarisi gibi lanse etmeye çalışıyor. Ahkam kesiliyor. Ne alakası var? Bugün CHP cesurca konuşabiliyorsa, eylem, miting, yürüyüş yapabiliyorsa, çeşitli politikaları protesto edebiliyorsa, bu Kürtlerin demokrasi güçlerinin her türlü faşist saldırı karşısında yılmaz direnişi ve mücadelesi sonucudur.

O zaman muhalefetin çok daha güçlü katılması gerekiyor. İk­tidarın muhalefet üzerinde geliştirdiği bu planı, bu politikayı da bu tarzda boşa çıkartması gerekiyor.

Çatışmalar oluyor. Eskisi gibi böyle yoğun bir saldırı, bir savaş durumu yok. Bu konuda önemli oranda bir düşüş söz konusudur. Fakat halen böyle iç içe olunan yerlerde, ön cephelerde oluyor. Keşif de oluyor. Keşif tüm alanlar üzerinde oluyor.

Qendîl üzerinde de çok sık, yoğun olmasa da keşifler var. Farklı alanlarda Kürt siyaseti üzerine yönelimler devam ediyor. Bunlardan biri Maxmur Kampı’na Irak’ın saldırıları devam ediyor. Maxmur’a yönelik bu yaklaşımlar, özellikle Sudan–Erdoğan görüşmesinden sonra gelişti.

Bu sürece destek olmasının yolu Maxmur’a baskı uygulamak, Maxmur yönetiminden üç kişiyi tutuklamak, gözaltına almak değildir. Bu süreci desteklemek, tam tersine tüm bu baskılara son vermektir.

Rojava’ya işgal saldırılarında da Almanya’nın çok ciddi desteği oldu. Almanya’nın tankları Efrîn’e girdi, Serêkaniyê’ye girdi. Her türlü desteği sağladı. Başûr’da da Bakur’da da aynı biçimde. Almanya böyle baştan itibaren son derece kirli ve kötü bir şey yürütüyor Kürtlere karşı. Almanya bundan vazgeçmelidir.

Şunu açık belirtelim; Türkiye Kürtlere karşı bu Kürt düşmanı politikasını sürdürdükçe, Suriye’de de Kürt düşmanlığı politikasını sürdürdükçe Türkiye’nin Suriye’de yeri olmaz. Türkiye Suriye’de etkili olmak istiyorsa, bir yer almak istiyorsa bu dizaynın bir parçası olmak istiyorsa, bu etkinin de kalıcı olmasını istiyorsa Kürtlerle barışmak zorundadır. Yolu oradan geçer. Bu Türkiye’yi Kürt karşıtlığı yüzünden Türkiye’yi Suriye’de kalıcı kılmaz. Mümkün değil bu. İstediği kadar çırpınsın, çabalasın, istediği kadar Şara’yla görüşsün ama sonuç değişmez. Suriye İsrail’in hegemonyası altında olacak, güdümünde olacak.

(Mİ)