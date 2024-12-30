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DÜNYA
Yayın Tarihi: 30 Aralık 2024 23:48
 ~ Son Güncelleme: 31 Aralık 2024 00:30
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ÖCALAN'IN AÇIKLAMALARINA ONAY

Besê Hozat: "Önderliğimizin çağrılarını destekliyoruz"

"KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Besê Hozat", Abdullah Öcalan ile DEM Parti heyeti arasında İmralı'da gerçekleştirilen görüşme ve ardından yayımlanan "çağrı" ile ilgili olumlu tepki verdi. Ancak, "tecridin devam ettiği"ni ve bir "çözüm süreci"nden söz edilemeyeceğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Besê Hozat: "Önderliğimizin çağrılarını destekliyoruz"
Bêse Hozat/Medya Haber

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Besê Hozat, Öcalan’ın, DEM Parti heyetiyle 28 Aralık’ta gerçekleştirdiği görüşmede yaptığı değerlendirme ve önerileri Medya Haber TV’de yayınlanan özel programda değerlendirdi.

Hozat, heyetin aktarımlarına göre "Öcalan’ın çok önemli ve kapsamlı değerlendirmeler yaptığını" söylediği  "görüşmenin 23 Ekim’de yeğeni Ömer Öcalan ile gerçekleştirilen görüşmenin bir devamı, çok daha kapsamlı ve derinlikli hali olduğu"nu söyledi.

Öcalan'ın "ortaya koyduğu çözüm iradesinin arkasındayız"

Besê Hozat, yayımlanan mesajda dile getirilen Ortadoğu'da, Gazze ve Suriye'deki çatışmalara yönelik genişçe değerlendirmeleri çerçevesinde Öcalan'ın gözlem ve tanılarını irdeleyen konuşmasında, çözüm önündeki engeller ve manipülasyonlara da dikkat çekmekle birlikte, Abdullah Öcalan’ın ortaya koyduğu çözüm iradesinin arkasında olduklarını vurguladı:

“Biz bir bütünen Önderliğimizin çağrılarını destekliyoruz, Önderliğimizin ortaya koyduğu çözüm iradesinin arkasındayız, bu iradeyi biz destekliyoruz. Dolayısıyla Kürt sorununun demokratik çözümünde başmüzakereci Önder Apo’dur. Biz bunu hep söyledik, tekraren söylüyoruz. Fakat Türk devleti, AKP-MHP iktidarı, iktidarı ve muhalefetiyle bir bütünen devletin kendisi, gerçek bir çözüm iradesi ortaya koymalıdır.

"Bir 'barış süreci yok, şimdiki tartışmalar tanımsız"

Besê Hozat, "İmralı’da halen tecrit ve işkence koşulları devam ediyor." dedi. Öcalan'ın "sağlık, güvenlik ve özgür yaşam, çalışma koşulları[nın] sağlanmış [olmadığını]" belirtti.

İktidarın "2013-2015 sürecini [...] araçsallaştırdığını" ileri süren Hozat "Bu dönemi de bu iktidar bu biçimde mi değerlendirecek, yoksa gerçekten bir çözüm iradesi ortaya koyup [...] Kürt sorununun demokratik çözümü, Türkiye’nin demokratikleşmesi temelinde gerçekten ciddi bir müzakere süreci mi geliştirecek, bunu süreç gösterecek. Bunu pratik gösterecek. Bu anlamda ciddi pratik adımlar atmadan, bu sürecin adı konulamaz. Şu anda bu tartışmalara da bir tanım getirilemez.” dedi

"Kamuoyunda yersiz beklentiler oluşturulmamalı"

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı. “[...] bu iki görüşmeden yola çıkarak, halkımızda, demokratik kamuoyunda yersiz beklentiler oluşmamalıdır." dedi [...] Öcalan'ın elini güçlendirecek olanın [...] "halklarımızın mücadelesi ve direnişi" olduğunu söyledi.

(AEK)

Haber Yeri
Brüksel
çözüm Barış imralı Abdullah Öcalan dem parti
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