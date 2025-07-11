Besê Hozat kimdir?

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı. Bu görevi, 2013 yılından bu yana Cemil Bayık ile birlikte yürütüyor.

Kimlikteki adıyla Hülya Oran, 12 Kasım 1978’de Dersim’in Hozat ilçesinde doğdu. Kürt-Alevi bir ailede dokuz çocuğun yedincisi olarak dünyaya geldi.

Dersim Katliamı’nda (1937) ailesinin önceki fertlerini kaybetti.

1994 yılında (16 yaşında) PKK saflarına katıldı. Örgüt içinde seçtiği isim, Dersim İsyanı’nın sembol isimlerinden Seyit Rıza’nın da eşi olan Dayîka Besê’den ve hayatını kaybeden bir PKK’liden geliyor.

Abdülkadir Selvi’nin köşesinde bahsettiği ve 2013 yılında verdiği bir demeçte PKK’ye katılma nedenini “Bizi PKK’ye yönelten Dersim’deki katliamlar oldu. Ailem soykırımdan geçirilmiş. Dedem kurşuna dizilmiş. Babamın eşi, çocukları katledilmiş. Aile çevresinden çok sayıda insan katledilmiş. Bütün bunlar anlatılıyordu. Benim ninem askerlerin elinden zor kurtuluyor. Kaçıp gizleniyor. Bu bir bilinç oluşturdu. Yani bunların yarattığı devlete yönelik bir kin, öfke vardı,” olarak açıkladı.

Barış ve Demokratik Toplum Grubu: Silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz

“Barış ve Demokratik Toplum Grubu”

Zamanla PKK içinde kadın-erkek eşitliği temelinde yeniden yapılandırılmasında merkezi bir figür hâline geldi. PKK’nin, 5-7 Mayıs 2025’te gerçekleştirdiği 12. Olağanüstü Kongresi’nde yaptığı konuşmada “Yeni bir tarih yazıyoruz,” diyerek Barış ve Demokratik Toplum Süreci’nin ideolojik çerçevesini çizdi, PKK lideri Öcalan’ın çağrısını biçimlendiren liderlerden biri olarak öne çıktı.

Bugün (11 Temmuz 2025) ise “Barış ve Demokratik Toplum Grubu” içinde doğrudan rol alarak silah bırakma törenine öncülük etti.

28 Ekim 2015’ten beri İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan “En çok aranan teröristler listesi”nin kırmızı kategorisinde yer alıyor.

7 Nisan 2021’de 6415 sayılı “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun”un 3. ve 4. maddeleri gereğince dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, 377 kişi ve 12 kuruluş ile birlikte Türkiye’deki mal varlığı donduruldu.

11 Ocak 2016’da yüzlerce akademisyenin imzaladığı “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisinin, Fırat Haber Ajansı’nda (ANF) yayımlanan ve “tüm aydınları, demokratik çevreleri ve Kürtleri özyönetim ilânlarına sahip çıkmaya” çağıran açıklamanın ardından kaleme alındığı iddia edildi. Bu iddia doğrultusunda akademisyenler, “örgüt propagandası” yapmakla suçlandı, üniversitelerdeki görevlerinden ihraç edildi ve haklarında yargılama süreci başlatıldı.

Kaynaklar: ANF, Mezopotamya Ajansı, İçişleri Bakanlığı, Yeni Şafak, Vikipedi. (TY)