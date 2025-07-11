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Yayın Tarihi: 11 Temmuz 2025 22:25
 ~ Son Güncelleme: 11 Temmuz 2025 23:48
2 dk Okuma

AÇIK SİYASETE HAZIRLANIYOR

Bese Hozat: "Dağdan inmekle yetinemeyiz, Ankara'da, İstanbul'da demokratik siyasetin öncüsü olmak istiyoruz"

Silahların yakılmasına, Öcalan'ın çağrısını benimseyerek geldiklerini söyleyen KCK Yürütme Konseyi üyesi Hozat, "Silahlar demokratik siyaset çağrısı yapan bir hareketin önünde engeldir" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bese Hozat: "Dağdan inmekle yetinemeyiz, Ankara'da, İstanbul'da demokratik siyasetin öncüsü olmak istiyoruz"
KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozat, tören kıyafetiyle/Fotoğraf: ANF

Kandil'deki silah bırakma törenine öncülük eden KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Besê Hozat, “Bu adımı net bir kararla attık. Siyasi bir eylemdir ve karşılığını görmek istiyoruz” dedi.

Numedya24’ün sorularını yanıtlayan Hozat, sürecin Öcalan'ın çağrısıyla başladığını ve hiçbir tereddüt yaşanmadan bu güne gelindiğini söyledi.

"Adımımız siyasidir"

Bugünkü silah bırakma töreninin "[...] çok net bir kararla gerçekleşti[ğini]" söyleyen Hozat, "Neden burada olduğumuzun farkındayız. Bu adımımız bir siyasi tutumdur” dedi. 27 Şubat’ta Öcalan'ın yaptığı çağrıya uygun olarak hareket ettiklerini belirtti. “Yönetim açısından hiçbir tereddüt olmadı” dedi.

"Dağdan inmekle yetinmek istemiyoruz, "

Silah bırakma kararının iyi niyet ifadesi olduğunu söyleyen Hozat, adımlarının karşılıksız kalmaması gerektiğini ifade etti.

Besê Hozat, “Sadece dağdan inmekle yetinmek istemiyoruz. Amed’de, Ankara’da, İstanbul’da demokratik siyasetin öncüleri olmak istiyoruz” dedi. Ancak devletin bugünkü yaklaşımının bu geçişi zorlaştırdığını söyledi.

"Devletin her dediğine evet dersek akıbetimiz ölüm ya da hapis olur"

Hozat, "Devletin her dediğine hemen ‘evet’ dersek, şu sonuçla karşılaşmış olacağız: ‘Başka gruplar da gelsin, silahlarını imha etsinler, Türkiye’ye dönüp teslim olsunlar.’ Bu yaklaşım temel alınırsa, bizlerin ve yoldaşlarımızın akıbeti ya cezaevi ya da ölüm olacaktır. Ama böyle bir dünya yok. Türk devleti de bunu böyle bilmeli" dedi.

"Demokratik siyaset çağrısı yapan hareketin önünde silah engeldir"

Törende yakılan silahlarla ilgili olarak da “Demokratik siyaset çağrısı yapan bir hareket için silahlar artık engeldir." diyen Hozat, "Bu engelleri ciddiyet ve sorumlulukla kaldırmak ist[ediklerini]" dile getirdi.

Bununla birlikte  barış sürecinin tek taraflı olamayacağını da ekleyen Hozat, "Artık top karşı tarafın sahasında. Atılması gereken adımları bekliyoruz” dedi.

Giyim farkı

Tören sırasında diğer gerillalardan farklı bir kıyafet giymesine ilşkin soruyu Hozat "törene siyasi bir hareketin temsilcisi olarak gel[mesiyle]" açıkladı: "Bu nedenle farklı bir kıyafet tercih ettim. KCK Eşbaşkanlığı görevimi de taşıyorum.” dedi.

(AEK)

Haber Yeri
Kandil
barış ve demokratik toplum süreci bese hozat kck silah bırakma PKK
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Besê Hozat kimdir?
11 Temmuz 2025
/haber/bese-hozat-kimdir-309405
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