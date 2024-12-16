Beşar Esad'dan ilk açıklama: Kaçarken dron saldırısına uğramış

Rusya'ya kaçmasının ardından Beşar Esad ilk olarak Telegram kanalı aracılığıyla açıklama yaptı. "Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Suriye'den ayrılmasına yol açan koşullara ilişkin açıklaması" başlığı ile yapılan açıklamada Esad, hiç bir zaman istifa etmeyi ve ülkeyi terk etmeyi düşünmediğini ifadesi yer aldı. Beşar Esad, Şam'ın düşmesinin ardından Moskova'ya gittiğini açıkladı.

"Şam'ın düşüşünü Rus askeri üstündeyken öğrendim"

8 Aralık sabahına kadar Şam'da kalmayı sürdürdüğünü ve aynı günün akşamı ülkeden ayrıldığını söyleyen Esad, "teröristlerin Şam'a girmesiyle birlikte Rus müttefikleriyle koordinasyon halinde" Lazkiye'ye yöneldiğini ve başkentin düşüşünü Rus askeri üssündeyken öğrendiğini söyledi. Ayrıca Khmeimim'deki Rus askeri üssündeyken büyük bir drone saldırısına maruz kaldığını ve üssü terk etmenin başka bir yolu kalmaması sonucu Moskova'nın 8 Aralık akşamı askeri üssün komutasından kendisinin Rusya'ya tahliyesini talep ettiğini söyledi. Esad, bu gelişmelerin başkent Şam'ın düşmesinden bir gün sonra gerçekleştiğini söyledi.

Açıklamada Esad, "uluslararası terörizme Suriye için bir kurtuluş devrimi olarak yeni bir rol atfetmeyi amaçlayan, gerçeklerden çok uzak, yanlış bilgi ve anlatılar seli ortasında ortaya çıkan çarpıtmaların" aksine istifa edip ülkeden kaçma ihtimalini daha önce düşünmediğini belirtti.

Esad, ülkeyi terk ettiğinde ordunun "son mevzilerini kaybettiğini" ve "tüm devlet kurumlarının felç olduğunu" söyledi.

Açıklamasında Esad kendisini kastederek şu şekilde konuştu:

"Savaşın ilk gününden beri halkının selametini kendi kişisel çıkarlarına takas etmeyi reddeden ile cephelerdeki askerlerin yanında duranın aynı kişi olduğunu yeniden teyit ederim. Savaşın en karanlık yılları boyunca terk etmeksizin ailesiyle birlikte halkının yanında duran, bombardıman altında terörizme karşı koyan, başkente yönelik terörist saldırıların tekrarlayan tehditleriyle yüzleşen yine aynı kişi. Daha da ötesi, Filistin ve Lübnan'daki direnişi asla yüzüstü bırakmamış, onun yanında duran müttefiklerini asla aldatmamış o kişi, halkını terk eden ya da ait olduğu ordusunu aldatan birisi olamaz."

Ayrıca, Suriye'nin bir kez daha özgür ve bağımsız olacağına dair umudunu dile getiren Esad, Suriye'de geçmişte yaşananlar ile ilgili ayrıntılı açıklama yapacağı bilgisini verdi.

(Mİ/EC)