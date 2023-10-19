Beş sanatçının çalışmaları 21 Ekim'e kadar SAHA Studio'da

Sanatçı ve küratörlerin üretim, etkileşim ve gelişim ortamlarını desteklemek için kurulan SAHA Studio, Mart-Ekim 2023 döneminde ağırladığı Cansu Çakar, Burak Delier, Merve Ertufan, Burak Kabadayı ve Evrim Kavcar’ın çalışmalarını 21 Ekim'e kadar izleyiciyle buluşturuyor.

Şişhane’deki Bilsar Arka Bina ev sahipliğinde düzenlenen SAHA Studio Açık programına sanatçıların üretim süreçlerine değinen konuşmalar da eşlik ediyor.

Sanatçıların SAHA'da ürettiği çalışmalar şöyle:

"Hazbahçe" - Cansu Çakar

Cansu Çakar, Hazbahçe isimli çalışmasında 18. yüzyılın mesire alanlarından günümüzdeki millet bahçelerine uzanan, peyzaja ayrılmış farklı tür kamusal alanları, tarihsel tasvirlerin yanı sıra korku ve haz gibi kavramlar üzerinden yorumluyor.

"Ya Umut Edecekler Ya Korkacaklar #3" - Burak Delier

Video-anlatı, sanatçının 2008'de ziyaret ettiği, 90'ların ünlü dolandırıcısı Selçuk Parsadan'ın hayranı olan ve onun "maddi ve somut dünyada, maddi ve somut etkileri olan performansların sanatçısı" olduğunu iddia eden bir sanatçı grubunun gerçekleştirdiği sergiyi konu alıyor.

"8 ve Aynı sisin içinde" - Merve Ertufan

8 ve Aynı sisin içinde dilin sınırları içinde bir “yeni” meydana gelmesini amaçlayan, ikisi de elle tutulup oynamak için tasarlanmış bir proje. Stres çarkından esinlenerek üretilen 8, rastgele seçilmiş harflerden yeni kelimeler üreten sekiz oyuncaktan oluşan bir set. Proje 3 harfli kelimeler oluşturmak için Türkçe ve İngilizce alfabelerde bulunan tüm 32 harfi kullanır. Aynı sisin içinde ise einstein taşından yola çıkıyor.

"Ağa Bağlı Polarize Bir Manzara" - Burak Kabadayı

Kabadayı, bir süre boyunca sahiplenilen bir mekânı, fiziksel ve çevresel faktörlerini analiz ederek yeniden kurgulamayı amaçlıyor. Mekânın sınırları ve potansiyelleri üzerinde çalışılan süreç boyunca yaşanan dönüşümler, bir kurgunun sorunsalı olarak ele alınıyor.

"İstemli Bir Hareket" - Evrim Kavcar

Kavcar, İstemli Bir Hareket adlı video çalışmasında, farklı zaman ve coğrafyalara ait nesne, hayvan, bitki, insan ve türlü şeyler arasında uçma fikri üzerinden ilişkilenen bir anlatı kuruyor.

19 Ekim, Perşembe

12.00-19.00: SAHA Studio Açık

17.00: Cansu Çakar & Ozan Ünlükoç, Sanatçı Söyleşisi

18.00: Burak Kabadayı & Oğuz Karayemiş, Sanatçı Söyleşisi

20 Ekim, Cuma

12.00-19.00: SAHA Studio Açık

17.00: Burak Delier & Amira Arzık, Sanatçı Söyleşisi

18.00: Evrim Kavcar & Ceren Ercan, Okuma ve Sanatçı Söyleşisi

21 Ekim, Cumartesi

12.00-19.00: SAHA Studio Açık

17.00: Merve Ertufan & Dilek Winchester, Sanatçı Söyleşisi

18.00: Akis Kokkinos ile Buluşma

(AÖ)