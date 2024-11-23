Beş ilde kayyıma karşı eylem: Barışa darbedir

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Dersim ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki Ovacık Belediyelerine kayyım atanmasına yönelik tepkiler devam ediyor.

Dün gece saatlere kadar Dersim’de eylemler sürerken; bugün de birçok kentte kayyımlara karşı eylem yapılacak.

KÜRT BELEDİYELERE BASKI SÜRÜYOR Dersim ve Ovacık'a da kayyım

Eylem yapılacak kentler

Adana Emek ve Demokrasi Güçleri, saat 13.00’da “Kayyım darbesine karşı buluşuyoruz” sloganıyla İnönü Parkı’nda bir araya gelecek.

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, saat 17.00’da Çankaya Belediyesi önünde “Kayyım darbesine geçit yok” diye seslenecek.

Aydın Emek Demokrasi Güçleri, saat 18.00'da Kent Meydan'ında kayyımlara karşı eylem yapacak.

Körfez Emek ve Demokrasi Bileşenleri, saat 16.00’da Burhaniye Cumhuriyet Meydanı’nda (Balıkkesir) “Yaşama, emeğe, demokrasiye sahip çıkıyoruz” mitinginde buluşacak.

İstanbul Emek ve Demokrasi Güçleri, saat 17.00’da “Kayyım gaspına dur de” sloganıyla Şişhane Meydanı’nda olacak.

İzmir Emek Demokrasi Güçleri, saat 18.00’da Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanacak ve “Kayyım halk iradesine emeğe barışa darbedir” diyecek.

Mersin Emek e Demokrasi Platfomu, saat 15.00'da Özgür Çocuk Parkı'nda bir araya gelecek.

Denizli Emek Demokrasi Platformu, saat 18.00'da Kent Meydanı'ndaki Candoğan Parkı'nda toplanacak.

BİRSEN ORHAN VE CEVDET KONAK Dersim Belediye Eş Başkanları: "Seçimle geldik, kayyımla gitmiyoruz"

İçişleri Bakanlığı, Dersim Belediye Eşbaşkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e 20 Kasım günü verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını gerekçe göstererek dün akşam kayyım atandığını duyurdu. Son kararlarla yerlerine kayyım atanan Kürt belediye başkanlarının sayısı yediye çıktı.

(RT)