Beş HDP'li vekil daha Kobanê'den yargılanıyor

6-8 Ekim 2014'te Türkiye'nin bir çok kent ve ilçesinde cereyan eden IŞİD'in Kobanê saldırılarını protesto eylemleri gerekçesiyle Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski milletvekilleri Hüda Kaya, Serpil Kemalbay, Fatma Kurtulan, Garo Paylan ve Pero Dündar aleyhinde açılan davanın ilk duruşması bugün saat 10.00'da Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda görülecek.



Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesinin bakacağı davada, beş milletvekili hakkında da ilk davada olduğu gibi 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680'er yıl hapis cezası isteniyor.

İddianame, 22 Mayıs'ta Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. 298 sayfalık iddianame iki bölümden oluşmuş, 183 sayfalık ilk bölümde, "maktul ve mağdurların isimleri" ile iddialara yer verilmişti. İkinci bölümde ise, davaya gerekçe yapılan Kobanê eylemlerine dair detaylar yer almıştı.

İlk Kobanê davası

26 Nisan 2021'de başlayan ilk davada Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ile Selahattin Demirtaş, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü ve HDP MYK üyelerinin de aralarında bulunduğu 108 kişi yargılanmıştı.

3 bin 530 sayfa ve 324 klasörden oluşan iddianamede 108 siyasetçi için “Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma” ile 37 kez “insan öldürme” başta olmak üzere pek çok suçtan ceza isteniyordu.

ADALET, SİYASET VE HUKUK: KOBANÎ DAVASI Kobanî davası kronoloji (1-5. Blok Duruşmalar)

16 Mayıs 2024'te sona eren davada Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Kobanê protestoları sırasında Yasin Börü'nün arasında bulunduğu 6 kişinin ölümü ve diğer yaralanmalara ilişkin suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraat kararı verdi.

Kobanê Davası düştü

Mahkeme 24 kişiye hapis cezası verdi. Aralarında Sırrı Süreyya Önder'in de bulunduğu 12 kişi beraat etti. Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel, Ayla Akat Ata, Ayşe Yağcı ve Meryem Adıbelli hapiste kaldıkları süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

Mahkemede en ağır ceza 19 yıl ile eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'a verildi.

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(AEK)