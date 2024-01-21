"Beş gün işyerine giden çırak olamıyor ama okula bir gün gittiği için öğrenci oluyor"

Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu, "Mesleki Eğitim Kanunu" kapsamındaki sigorta başlangıçlarının emeklilik için dikkate alınması talebiyle miting düzenledi.

"Büyük Ankara Buluşması" için değişik illerden Ankara’ya gelen federasyon üyeleri Anıtpark'ta toplandı. Türkü ve marşlar söyleyen federasyon üyeleri, "Staj ve Çıraklık SGK Başlangıcı Olsun", "Staj Mağduriyetine Son Verilsin", "Staj ve Çıraklık Fiili Çalışmadır" yazılı dövizler taşıdı. Mitingde ayrıca staj yaptığı iş yerlerinde iş kazası geçirerek hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarının olduğu pankart açıldı.

Federasyon Başkanı Murat Bal, burada yaptığı konuşmada, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda yasal düzenleme yapılarak, sigorta başlangıçlarının emeklilik için dikkate alınmasıyla mağduriyetlerin giderilmesini ve işçilikten kaynaklanan özlük haklarının verilmesini istedi.

Bal “Alaşehir’de elektrik tesisatı döşerken beşinci kattan düşen Zekai Dikici’ye, Konya Ereğli’de elektrik direğine çıkıp oradan havuza düşen Ulaş Dumlu’ya; Diyarbakır’da klima tesisatında ikinci kattan düşen altı gün yoğun bakımda hayat mücadelesi veren Ömer Çakır’a ve en son Büyükçekmece’de Arda Tombul’a… Tombul, okulda merdivenlerde arkadaşı itti de mi öldü? İş yerinde kafasını prese kaptırdı altı gün hayat mücadelesi verdi de öldü. Hani bizim hizmet akdimiz yoktu. Hani biz fiili çalışmıyorduk. Biz fiili çalışırken işte bu kazalara uğradık, vefatlar verdik” dedi.

Milletvekillerine seslenen Bal “Ara eleman sorununu çözmek için 3338 sayılı kanundan mağdur olan, bugün bu alanları dolduran, belki bu alanlara gelemeyen ama bu mağduriyeti yaşayan herkesin hakkını verin. Bir çırak kardeşimizi düşünün, beş gün iş yerine gidiyor. Bir gün okula gidiyor. Hatta okul bittikten sonra patron çağırıyor, ‘Bir de yerleri temizle’ diyor. Beş gün işyerine giden çırak kardeşimiz çırak olamıyor ama okula bir gün gittiği için öğrenci oluyor” diye konuştu.

“Yeri geldi normal çalışandan daha fazla, daha ağır şartlarda çalıştık” diyen Bal “Bizim sayemizde normal çalışanlar işe alınmadı. TÜİK, 10 yılın en düşük işsizlik oranını açıkladı. TÜİK verilerinde bizi madem işçi gösteriyorsunuz, o zaman işçilikten kaynaklanan özlük haklarımızı da verin” ifadelerini kullandı.

Bal, sorunlarının 31 Mart 2024'teki Mahalli İdareler Seçimleri'nden önce çözülmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

(HA)