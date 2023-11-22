BES-AR araştırması: Yoksulluk sınırı 50 bin 750 liraya ulaştı

Büro Emekçiler Sendikası Araştırma Merkezi (BES -AR), ekim ayı gıda harcamaları araştırmasının sonucunu paylaştı.

Gıda ürünleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı yani açlık sınırı 17 bin 215 lira oldu.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan yoksulluk sınırı ise 50 bin 750 liraya ulaştı.

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Raporda, 4 kişilik bir ailenin 4‘ü de asgari ücretle çalışsa dahi alınan toplam ücretin yoksulluk sınırının altında kaldığı vurgulandı.

Araştırmaya göre, bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise 23 bin 311 liraya yükseldi.

BES-AR verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, kamuda bekar, çocuğu olmayan bir kamu emekçisinin gelir vergisi kesintileriyle birlikte 20 bin 580 lira ücret ile 23 bin 311 lira arasında yaşam maliyetinin altında kaldığını belirtti.

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Rapordan veriler: Merkez Bankası 2024 yılı için enflasyon tahminini mayıs ayında yüzde 73,0, Hükümet Orta Vadeli Programlar'da (OVP) ise 2025 yılı için yüzde 15,2 olarak açıklandı.

Hükümet 2024 yılı için yüzde 25, 2025 yılı için toplam yüzde 11 teklif ile kendi enflasyon beklentilerinden bile az maaş artışı önerdi.

Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 573 lirayı geçti.

Bu gidişle 2024 yılında da asgari ücret açlık sınırının altında kalacak.

7 bin 500 TL ile en düşük emekli aylığı açlık sınırının yarısından dahi az.

Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının yüzde 75-80’nini kiraya ödemek zorunda kalıyor.

(RT)