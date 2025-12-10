TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 10 Kanûn 2025 09:40
 ~ Nûkirina Dawî: 10 Kanûn 2025 09:54
1 xulek Xwendin

Berpirsê Weşana Haberturkê Mehmet Akîf Ersoy hate desteserkirin

Derhênerê Weşana Giştî ê Haberturkê Mehmet Akîf Ersoy di çarçoveya lêpirsîna tîryak / madeyên hişbir de weke gumanbar hate desteserkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Berpirsê Weşana Haberturkê Mehmet Akîf Ersoy hate desteserkirin

Di çarçoveya lêpirsîneke ku Serdozgeriya Komarî ya Stenbolê birêve dibe de, Derhênerê Weşana Giştî ê Haberturkê Mehmet Akîf Ersoy ji aliyê hêzên Fermandariya Cendirmeyan a Bajarê Stenbolê ve bi tohmeta ku "madeyên hişbir bikar aniye û kiriye" hate desteserkirin.

Hat ragihandin ku di çarçoveya lêpirsînê de ji bo 8 gumanbaran biryara desteserkirinê hatiye dayîn û çar kes, tevî Mehmet Akif Ersoy, hatine desteserkirin.

TMSFê Ersoy ji wezîfeyê girt

Li gorî daxuyaniya Haberturkê, TMSF (Fona Sîgortaya Mewdûeta Teserûfê ya Tirkiyeyê) Derhênerê Weşana Giştî ê Haberturkê Mehmet Akîf Ersoy ji wezîfeyê girtî ye.

“Di çarçoveya lêpirsîneke ku Serdozgeriya Komarî ya Stenbolê birêve dibe de, Derhênerê Weşana Giştî ê Haberturkê Mehmet Akîf Ersoy hatiye desteserkirin. Ji bo aramiya lêpirsînê Mehmet Akif Ersoy ji wezîfeyê hatiye dûrxistin.”

(AEK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Tîryak mehmet akif ersoy
