Bernie Sanders: "Amerikan hükümeti ırkçı Netanyahu'ya para vermeyi durdurmalı"

ABD'de Başkanlık seçimi kampanyasının önemli konuları arasına giren ABD'nin Gazze Savaşı'nda İsrail'e verdiği destek ve İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da Filistinli sivillere yönelik soykırıma saldırılarına sert bir itiraz, Demokratların sol kanadının kanaat önderlerinden Bernie Sanders'ten geldi.

Yahudi olan ve Brooklyn'de, Avrupa'daki Yahudi düşmanlığından kaçarak Amerika'ya sığınan Polonyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Bernie Sanders, seçimler düzleminde yayımladığı bir video klipte "Amerikan halkı, ırkçı bir [İsrail] hükümete para vermenin hata olduğunu gördü" dedi.

Sanders kendi sosyal medya hesabından yayımladığı halka açık bir konferanstaki konuşmasında kendisine, "Çocukların ölmesini engellemek için yurttaşlar olarak ne yapıyoruz? Bir türlü aklımdan çıkaramıyorum." diye soran bir dinleyiciye şu yanıtı veriyor.

"İşimiz ırkçı bir hükümete

para verilmesini durdurmak"

Bu konuda ve diğer birçok konuda hükümet, Amerikan halkının çok gerisinde kaldı. Gördüğüm anketlerde, bu konuda İsrail'e ya da Netanyahu'ya karşı oybirliği halinde bir muhalefet olduğunu söylemeyeceğim, durum böyle değil. Ancak bence Amerikan halkının büyük çoğunluğu, modern tarihin en kötü insani felaketlerinden birini yaratan aşırı sağcı, çoğu durumda ırkçı bir hükümete para vermenin yanlış olduğunu anlıyor. Amerikan halkının inandığı şey bu ve bizim işimiz de bunu durdurmaktır.

Sanders dün Senato üyelerine gönderdiği açıklamada da gelecek hafta bu doğrultuda bir karar tasarısı sunacağını ve İsrail'e silah satışını durdurmanın tek yolunun bu olduğunu belirtmişti.

Sanders'in İsrail'le ilişkiler ve

Filistin'in hakları konusundaki tutumu ABD'nin İsrail'e desteğine ilişkin olarak Bernie Sanders'ın nüanslı bir tutumu var: Sanders, İsrail'in var olma hakkı ve güvenlik ihtiyacına inancını vurguluyor. Yahudi bir Amerikalı olarak, 1960'larda ülkeyi ziyaret etmiş ve ortak mülkiyete dayalı kırsal yerleşme birimi "kibbutz"larda çalışarak İsrail ile kişisel bir bağ da oluşturmuştu. Bununla birlikte Sanders İsrail ve Filistin'in iki ayrı devlet olarak barış ve güvenlik içinde bir arada yaşadığı "iki devletli çözüm"e inanıyor. Sanders öte yandan, özellikle Binyamin Netanyahu gibi sağcı liderlerin hükümet politikalarını da kuvvetle eleştiriyor. Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin genişletilmesi siyasetini ve Filistinlilere yönelik muameleyi kınıyor. İsrail hükümetinin özellikle Gazze'ye dönük eylemlerini baskıcı olarak niteliyor. Sanders, ABD'nin İsrail'in güvenliğinin yanı sıra Filistinlilerin haklarını ve onurunu da dikkate alan dengeli bir ABD politikası için çağrıda bulunuyor. Sanders, ABD siyasetinde önde gelen pek çok kişinin aksine, ABD'nin İsrail'e askeri yardımının İsrail'in insan hakları standartlarına saygısına bağlı olarak koşullandırılabileceğini öne sürüyor. ABD'nin İsrail-Filistin çatışmasına adil bir çözüm bulunması için çabalarını artırması gerektiğine inanıyor.

(AEK)