Bernie Sanders: ABD’nin, yalanlara dayalı başka bir Ortadoğu savaşına izin veremeyiz

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İran'daki nükleer tesislere saldırılarla ABD'nin 2003'te Irak'ı işgali arasındaki benzerlikler olduğunu belirterek "Tarihin tekerrür etmesine izin veremeyiz." dedi.

Sanders, Texas eyaletinde katıldığı etkinlikteki konuşmasında ABD'nin İran'daki 3 nükleer tesise saldırısını değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun saldırılarda kullandığı dilin, Netanyahu ve eski ABD Başkanı George W. Bush'un Irak'ın işgali öncesi kullandığı ifadeler arasındaki benzerliğe dikkati çeken Sanders, "George Bush, 'Saddam (Hüseyin) rejimi nükleer bomba istiyor' dedi ve bir saldırıyı savundu." diye konuştu.

Sanders, "(O dönem) Hiç kitle imha silahı bulunamadı. O savaş, yalan üzerine kurulmuştu ve 4 bin 500 genç Amerikalının yaşamına, 32 bin yaralıya ve trilyonlarca dolara mal oldu." ifadelerini kullandı.

"Amerikan halkına bugün yine yalan söyleniyor. Tarihin tekerrür etmesine izin veremeyiz." diyen Sanders, ABD'nin iç sorunlarına odaklanması ve İran'a karşı savaşa girmemesi gerektiğini söyledi.

Sanders, The Newsweek’e verdiği demeçte de "ABD, ele almamız gereken muazzam sorunlarla karşı karşıya. Yalanlara dayalı başka bir Ortadoğu savaşına sürüklenmemize izin veremeyiz." dedi.

ABD’nin İran’a saldırdığını 22 Haziran’da Oklahoma Tulsa’daki bir mitingde yaptığı konuşma sırasında öğrenen Sanders, “Bu sadece bir haber değil… Bu çok büyük ölçüde anayasaya aykırı. Hepiniz biliyorsunuz ki bu ülkeyi savaşa götürebilecek tek kurum ABD Kongresi'dir. Başkanın buna hakkı yok." demişti. Sanders, konuşmasının ardından kalabalıktan “Daha fazla savaş yok” şeklinde tezahürat almıştı.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Greene, İran'a saldırıyı eleştirdi

Öte yandan, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'a saldırıları eleştirdi.

"Kendimi bildim bileli ülkemizin dış politika sebeplerinden dış politika çıkarları için yabancı topraklarda savaşa gitmesini izliyorum." ifadesini kullanan Greene, bu savaşların trilyonlarca dolara ve can kayıplarına mal olduğunu kaydetti.

Greene, "İsrail'in kendini savunmasını desteklediğini" belirterek "Nükleer silahlı İsrail'in savaşlarına katılmak ya da fonlamak istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İran'daki nükleer tesislere saldırı sonrası ülkedeki güvenlik uyarılarına dikkati çeken Greene, "Amerika'nın savaşa gitmesi için taleplerin sona ermesini dilediğini" dile getirerek "Artık yeter." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'da Fordo, Natanz ve Isfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediklerini açıklamış, bu kilit noktaların "tamamen yok edildiğini" belirtmişti.

(HA)