Bernameya meha Tebaxê ya Jîn Artê dîyar bû

Sazîya çand û hunerî Jîn Artê bernameya xwe ya Tebaxê dîyar kir.

Li Jîn Art Hunerê ku di 11ê Gulanê de li Semta Basmane ya li navçeya Konak a Îzmîrê hate vekirin qeydên qursan dest pê kirin.

Ji bo erbane, batarî, tembûr, keman, piyano, kopûz, gîtar û qûrsên folklorîk dest bi qeydan hate kirin.

Kesên dixwazin qeyda xwe çêbikin, dikarin di navbera saet 09.00an û 21.00an ji bo qursan serî li Jîn Artê bidin

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê Jîn Artê ji bilî qursan dest bi amadekariyên vekirina atolyeyan kir ji bo zarokên 4-15 salî.

Bernameya meha Tebaxê ya Jîn Artê weha ye: * 4ê Tebaxê: Konsera Kasim Taşdogan * 9ê Tebaxê: Konsera Agirê Zerdeşt * 11ê Tebaxê: Nîşandana fîlmê li Kurdistanê Mij û Şev * 17-18ê Tebaxê: Stend-up a yek kesî ya Salih Yildizoz * 24ê Tebaxê: Konser * 25ê Tebaxê: Konsera Hunermend Tûran Şengul * 31ê Tebaxê û 1ê îlonê: Lîstika şanoyê ya yek kesî ya Nazmî Karaman

Yek ji xebatkarên Jîn Art Hunerê Ayhan Gurbuz, diyar kir ku ji eleqeya zêde keyfxweş in û wiha got: “Em ji bo ku çand û hunera xwe bidin nasîn digihin armancên xwe. Me armancên cudatir jî danîn pêşîya xwe, em di vê çarçoveyê de bernameyên xwe yên mehane derdixînin.”

Gurbuz, da zanîn ku qursên weke erbane, piyano, tembûr, kopûz, keman û folklorê vekirine û da zanîn ku dê qursan zêde bikin û ji bo enstrumanên cudatir jî qursan vekin. Di heman demê de xebatên atolyeyê yên ji bo zarokan jî di rojevê de ne û wiha berdewam kir: “Atolyeya çand û ziman a ji bo zarokan dê ji bo zarokên di navbera 4 û 15 salî de be. Armanc ne tenê hînkirina enstrumanê ye, armanc vegotina çanda me ye jî.”

Gurbuz, wiha dirêjî da axaftina xwe: “Em hewl didin çand û hunera Kurdî bi gelê xwe yê li tevahiya Herêma Egeyê bidin naskirin û di nava çarçoveyeke berfirehtir de mezin bikin. Ev me gelek kêfxweş dike. Em bi gelê xwe re di nava hesteke hevpar de li hev dicivin.”