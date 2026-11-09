TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 09.11.2026 11:23 9 Mijdar 2026 11:23
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 09.11.2026 11:33 9 Mijdar 2026 11:33
Xwendin Xwendin:  3 xulek

Bernameya Lûtkeya Avhewayê ya Gelan

Lûtkeya Avhewayê ya Gelan dê bi awayekî hemwext bi COP31ê re li Antalyayê bê lidarxistin. Lûtke di 14ê Mijdarê Roja Çalakiya Cîhanî de dê bi mîtîngek dest pê bike.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Bernameya Lûtkeya Avhewayê ya Gelan
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Di bernameya lûtkeyê de ev çalakî derketine pêş:

    • Di navbera 12-14ê Mijdarê de, bi banga Sendikayên ji bo Demokrasiya Enerjiyê (TUED), sendikayên navneteweyî û herêmî ji bo mijarên weke derketina ji sotemeniyên fosîl, mafên karkeran, xizaniya enerjiyê, polîtîkayên enerjiyê yên giştî, demokrasiya enerjiyê û veguherîna adil dê ii Meclisa Kedê bicivin.
    • Di Roja Çalakiya Cîhanî de ku di 14ê Mijdarê de ye, bi banga Hêzên Ked û Demokrasiyê yên Antalyayê, dê bi beşdariya tevgerên civakî yên ji Tirkiyeyê û gelek parzemînan mîtîngekî mezin bê lidarxistin.
    • Di navbera 15-18ê Mijdarê de, rêxistinên civaka sivîl, tevgerên berxwedanê yên herêmî, sendika û rêxistinên jin û ciwanan ên ji çar aliyên cîhanê dê li li Navenda Kongreyê ya Mîmar Sînan bicivin û sedemên sîstematîkî yên krîza avhewayê û pêşniyarên çareseriyê yên gelan dê werin gotûbêjkirin. Her sibehê piştî rûniştinên hevpar ên sê saetî, dê panel, atolye, forum û gotûbêjên tematîk ên hevdem werin lidarxistin.
COP31 a fermî îro dest pê dike
COP31 a fermî îro dest pê dike
Îro 09:46

Tîma Lûtkeya Avhewayê ya Gelan di rûniştinên hevpar de balê dikişînin ser van mijaran: "Ji bo rawestandina mekanizmaya kedmijiyê, birîna enerjiya sîstemê, bêçekkirina parêzvanên pergal û zîhniyeta mîlîter û avakirina sîstemekî xurakê ku li dijî çandiniyê endusturiyel jiyanê geş dike."

15ê Mijdarê Yekşem: Mafên Xwezayê yên li Dijî Wêranbûnên Ekolojîk

16ê Mijdarê Duşem: Derketina ji Sotemeniyên Fosil û Demokrasiya Enerjiyê

17ê Mijdarê Sêşem: Demokrasî, Antî-Mîlîtarîzm û Aştî

18ê Mijdarê Çarşem: Serweriya Xurakê û Agroekolojî

Berxwedanên ekolojiyê yên herêmî û navneteweyî dê dengen xwe bikin yek:

"Kesên ku li dijî polîtîkayên ku dibin sedema guherîna avhewayê, wêranbûna ekolojîk, talan, xizaniyê, bêparbûn, koçberî û bêkokbûnê têkoşîna ekolojiyê dimeşînin, bi mazûvaniya kampanyaya 'Em Axa xwe Nadin' dê bên cem hev. Di bernameyên lûtkeyê de, ji madenkariyê heta têkoşînên av û axê, ji mafên bajaran heta stargehê û ji tenduristiya gel heta derfetên têkoşîna hevpar dê werin gotûbêjkirin."

Adaleta avhewayê û berpirsiyariya dîrokî:

"Dema ku berpirsiyariyên dîrokî yên ku dibin sedema wêranbûna avhewayê, deynên avhewayê, windahî û ziyan û tezmînata avhewayê bên gotûbêjkirin, mafê gelan ê diyarkirina paşeroja xwe jî dê bê nîqaşkirin."

Talanên ekolojîk dê werin darizandin:

" Li Eko-Dîwana ku bi prensîba naskirin û parastina xwezayî wekî aktorekî hiqûqî û bi pejirandina ku hebûnên zindî û ne zindî xwedî maf in tê lidarxistin, tawanên ekotalanê, faîl û berpirsiyarên wan dê bên gotûbêjkirin.”

Adaleta avhewayê di bin dagirkeriyê de nabe:

“Di vê civînê de ku têkoşîna hevpar a gelan a li dijî şer û mîlîtarîzmê esas digire, bi çalakiyeke mezin a der barê Filistînê de dê intifadaya cîhanî bê mezinkirin.

Wekheviya zayenda civakî:

"Bandorên wêranbûna ekolojîk û polîtîkayên avhewayê yên li ser jinan, kedê lênêrînê, bi pêşkeşiyên li ser newekheviya zayenda civakî re têkoşîna azadiyê ya jinan dê bê mezinkirin."

Jiyaneke bêplastîk û bênûkleer:

"Bi beşdarên navneteweyî re qirêjiya plastîkê, sifir bermahî, bazirganiya bermahiyan û berpirsiyariya şîrketan a ji ber qirêjiyê, bi çareseriyên rastîn ên bêplastîk re dê werin gotûbêjkirin. Lûtke dê piştevaniya navneteweyî bi pêş bixe û her weha di lûtkeyê de di heman demê de dê bê axaftin ku jiyaneke bênûkleer pêkan e."

Lûtkeya COP31ê dê bê şopandin:

"Di civînên şopandin û nirxandinê yên COP31ê de bazarên karbonê, fînansekirina avhewayê, muzakereyên fermî yên avhewayê û sozên navneteweyî dê werin jêpirsîn; gel dê ji bo pêşxistina polîtîkayên alternatîf xebatan bimeşînin."

Çalakiyên çand û hunerê dê werin lidarxistin:

"Her êvarê dê çalakiyên fîlm, belgefîlm, şano, konser û muzîkê bên lidarxistin.”

Hûn dikarin bernameyê ji vir bişopînin.

(Mİ/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
COP31 krîza îklîmê
nûçeyên pêwendîdar
"Krîza avhewayê dê Deryaya Reş veneguherîne bihuştê"
Îro 16:25
/haber/kriza-avhewaye-de-deryaya-res-veneguherine-bihuste-325240
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
nûçeyên pêwendîdar
"Krîza avhewayê dê Deryaya Reş veneguherîne bihuştê"
Îro 16:25
/haber/kriza-avhewaye-de-deryaya-res-veneguherine-bihuste-325240
Biçe serûpelê