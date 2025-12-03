TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 3 Kanûn 2025 17:04
 ~ Nûkirina Dawî: 3 Kanûn 2025 17:25
3 xulek Xwendin

Bernameya 'Konferansa Navneteweyî' ya DEM Partiyê eşkere bû

Konferansa “Aştî û Civaka Demokratîk a Navneteweyî” wê di 6-7ê Kanûna Pêşiyê de li Stenbolê bê lidarxistin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Bernameya 'Konferansa Navneteweyî' ya DEM Partiyê eşkere bû

Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) dê di 6-7ê Kanûnê de li Eywana Konferansê ya Cem Karaca ya navçeya Bakirkoya Stenbolê “Konferansa Aştî û Civaka Demokratîk a Navneteweyî” li dar bixe.

Ji Kurdistan, Tirkiyeyê û gelek welatên cihanê kesayetên navdar ji bo konferansê hatine vexwendin. Bernameya mijar û kesayetên beşdarî konferansê jî bibin eşkere bû. Buroya Çapemeniyê ya DEM Partiyê bernameya konferansê ragihand.

Konferans dê bi 3 zimanan Kurdî, Îngilizî û Tirkî pêk were ango dê bi wergera simultane bê kirin.

Bernameya konferansê wiha ye: 

Roja 1emîn - 6ê Kanûnê roja Şemiyê

* 09:30-10:00: Qeyd

* 10:00-10:30: Axaftinên destpêkê

Hevseroka Giştî ya DEM Partiyê Tulay Hatîmogûllari

Veysî Aktaş ku ji Girtîgeha Îmraliyê hatibû berdan

Rûniştina 1emîn: Perspektîfên ji bo Aştiya Civakî - 10.30 - 13.00

Moderator: Parlamenterê DEM Partiyê yê Amedê Cengîz Çandar

* Endamê heyeta DEM Partiyê ya Îmraliyê Faîk Ozgur Erol: Di çareseriya pirsgirêka Kurd û avakirina Aştiya Civakî de rola Abdullah Ocalan û mafê hêviyê

* Ji Zanîngeha Xweser a Barcelonayê E. Prof. Louis LEMKOW - Li ser Civakîkirina Aştiyê

* Prof. Cîhangîr Îslam: Jiyaneke bi hev rê bûyî lê çawa

* Ji Zanîngeha Hewlerê ya Başurê Kurdistanê Doç.Dr. Arzu Yilmaz: Aştiya Civakî û Çareseriya mayinde ya Tirkiyeyê bandora wê li ser herêmê

* Xwediyê Xelata Aştiyê ya Nobelê û rojnamegerê Yemenî Tawakkol Karman: Di avakirina aştiyê de tevlibûna jinan (Peyama bi vîdeo)

Pirs - Bersiv

Rûniştina duyemîn: Serpêhatiyên Şer û Çareseriyan - 14.00-17.00

Moderator: Siysetmedar Gulten Kişanak

* Ji Efrîqaya Başûr Serokê Komîteya Qanûna Bingehîn ya Parlamentoyê Mohamed Bhabha: Di avakirina hiqûqa aştiyê de rola rêbertiyê

* Ji Serokê Netewî yê Sinn Feînê parlamenter Declan Kearney: Serpehatiya pêvajoya aştiyê ya Îrlandayê

* Serokê berê yê Katalonyayê Pere Aragonès i Garcia: Muzkereya Katalonya û Îspanyayê: Ji pêvçûnên asîmetrik dersgirtin

* Endamê parlamentoya Baskê Igor Zulaika: Serpêhatiya Baskê

* Siyasetmedar Azîme Işik: Li girtîgehan aştiya civakî; Ji bo guherandina rejîma girtîgehan rêyeke çawa divê?

* Xwediyê Xeleta Nobelê û aktivîstê Amerîkî Jodey Willims; Ji rizgarbûna mîlîtarîzme û ji holê rakirina bandora şer

Rûniştina 2emîn: Ji Netew-Dewletê ber bi Netewa Demokratîk ve - 10:00 - 12:45

Moderator: Ebru Gunay (Cîgira Hevserokên Giştî yên DEM Partiyê)

Axaftvanê beriya rûniştinê: Dilshad Shahab (Herêma Kurdistanê, Berdevkê Serokatiya Herêm)

* Peymanek Civakî ya Nû Ber bi Hemwelatiya Qanûna Bingehîn ve û Nasîna Nasnameyê - Dr. Orhan Gazî Ertekîn - (Hiqûqzan - nivîskar)

* Girîngiya Tecrûbeyên Dîrokî yên di Avakirina Netewa Demokratîk de - Prof. Mohamed Refat - (Profesorê Dîroka Modern û Hemdem, dekanê berê, fakulteya wêjeyê ya Zanîngeha Damanhour - Misir)

* Berxwedana Têkiliyên Hegomonîk û Hêzdarkirina Li Dijî Navendîbûna Demokrasiya Xwecihî - Prof. Norman Paech - (Akademîsyen, parêzer û siyasetmedar - Almanya)

* Piştevaniya Navneteweyî ya Avakirina Aştiyê û Domandina Bêşer - Georges Dallemagne - (Parlamenter - Belçîka)

* Azadiya Çapemeniyê, Heqîqet û Zimanê Aştiyê - Nadîre Mater - (Rojnameger-nivîskar)

Pirs û Bersiv

Navbera nîvro - 12:45 - 14:00

Rûniştina 4emîn: Perspektîfên Azadiyê, Aştî û Siberojê - 14:00 - 16:15

* Moderator: Eren Keskîn - Aktîvîsta mafên mirovan û Rêvebera ÎHDê

* Veguherandina Têkoşîna Karkeran a Navneteweyî Ber Bi Herêmî û Kurewî ve - Arnljot Ask - (Ji Partiya Sor a Norveçê)

* “Ronahiyek ku di nav tariyê de dibiriqe” - John Holloway - (Parêzer, civaknas, fîlozof - Meksîka)

* Nêrîn û têgihiştina Ewrapyê ya li ser pirsgirêka Kurd - Laura Boldrini - (Seroka Komîteya Mafên Mirovan a Parlamentoya Îtalyayê)

* Manîfestoya Ocalan: Perspektîfa Aştî û Civaka Demokratîk - Haydar Ergul - (Edîtor ji Kovara Demokratîk Modernîteyê)

* Xwediya Xelata Nobelê Şîrin Ebadî - peyama bi vîdeo

Pirs û Bersiv

Foruma Girtinê: Danezana Aştiyê ya Hevpar - 16:30 - 17:30 (Eşkerekirina encamnameya konferansê)

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Dem Partî konferans
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê