Bernameya 'Konferansa Navneteweyî' ya DEM Partiyê eşkere bû

Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) dê di 6-7ê Kanûnê de li Eywana Konferansê ya Cem Karaca ya navçeya Bakirkoya Stenbolê “Konferansa Aştî û Civaka Demokratîk a Navneteweyî” li dar bixe.
Ji Kurdistan, Tirkiyeyê û gelek welatên cihanê kesayetên navdar ji bo konferansê hatine vexwendin. Bernameya mijar û kesayetên beşdarî konferansê jî bibin eşkere bû. Buroya Çapemeniyê ya DEM Partiyê bernameya konferansê ragihand.
Konferans dê bi 3 zimanan Kurdî, Îngilizî û Tirkî pêk were ango dê bi wergera simultane bê kirin.
Bernameya konferansê wiha ye:
Roja 1emîn - 6ê Kanûnê roja Şemiyê
* 09:30-10:00: Qeyd
* 10:00-10:30: Axaftinên destpêkê
Hevseroka Giştî ya DEM Partiyê Tulay Hatîmogûllari
Veysî Aktaş ku ji Girtîgeha Îmraliyê hatibû berdan
Rûniştina 1emîn: Perspektîfên ji bo Aştiya Civakî - 10.30 - 13.00
Moderator: Parlamenterê DEM Partiyê yê Amedê Cengîz Çandar
* Endamê heyeta DEM Partiyê ya Îmraliyê Faîk Ozgur Erol: Di çareseriya pirsgirêka Kurd û avakirina Aştiya Civakî de rola Abdullah Ocalan û mafê hêviyê
* Ji Zanîngeha Xweser a Barcelonayê E. Prof. Louis LEMKOW - Li ser Civakîkirina Aştiyê
* Prof. Cîhangîr Îslam: Jiyaneke bi hev rê bûyî lê çawa
* Ji Zanîngeha Hewlerê ya Başurê Kurdistanê Doç.Dr. Arzu Yilmaz: Aştiya Civakî û Çareseriya mayinde ya Tirkiyeyê bandora wê li ser herêmê
* Xwediyê Xelata Aştiyê ya Nobelê û rojnamegerê Yemenî Tawakkol Karman: Di avakirina aştiyê de tevlibûna jinan (Peyama bi vîdeo)
Pirs - Bersiv
Rûniştina duyemîn: Serpêhatiyên Şer û Çareseriyan - 14.00-17.00
Moderator: Siysetmedar Gulten Kişanak
* Ji Efrîqaya Başûr Serokê Komîteya Qanûna Bingehîn ya Parlamentoyê Mohamed Bhabha: Di avakirina hiqûqa aştiyê de rola rêbertiyê
* Ji Serokê Netewî yê Sinn Feînê parlamenter Declan Kearney: Serpehatiya pêvajoya aştiyê ya Îrlandayê
* Serokê berê yê Katalonyayê Pere Aragonès i Garcia: Muzkereya Katalonya û Îspanyayê: Ji pêvçûnên asîmetrik dersgirtin
* Endamê parlamentoya Baskê Igor Zulaika: Serpêhatiya Baskê
* Siyasetmedar Azîme Işik: Li girtîgehan aştiya civakî; Ji bo guherandina rejîma girtîgehan rêyeke çawa divê?
* Xwediyê Xeleta Nobelê û aktivîstê Amerîkî Jodey Willims; Ji rizgarbûna mîlîtarîzme û ji holê rakirina bandora şer
Rûniştina 2emîn: Ji Netew-Dewletê ber bi Netewa Demokratîk ve - 10:00 - 12:45
Moderator: Ebru Gunay (Cîgira Hevserokên Giştî yên DEM Partiyê)
Axaftvanê beriya rûniştinê: Dilshad Shahab (Herêma Kurdistanê, Berdevkê Serokatiya Herêm)
* Peymanek Civakî ya Nû Ber bi Hemwelatiya Qanûna Bingehîn ve û Nasîna Nasnameyê - Dr. Orhan Gazî Ertekîn - (Hiqûqzan - nivîskar)
* Girîngiya Tecrûbeyên Dîrokî yên di Avakirina Netewa Demokratîk de - Prof. Mohamed Refat - (Profesorê Dîroka Modern û Hemdem, dekanê berê, fakulteya wêjeyê ya Zanîngeha Damanhour - Misir)
* Berxwedana Têkiliyên Hegomonîk û Hêzdarkirina Li Dijî Navendîbûna Demokrasiya Xwecihî - Prof. Norman Paech - (Akademîsyen, parêzer û siyasetmedar - Almanya)
* Piştevaniya Navneteweyî ya Avakirina Aştiyê û Domandina Bêşer - Georges Dallemagne - (Parlamenter - Belçîka)
* Azadiya Çapemeniyê, Heqîqet û Zimanê Aştiyê - Nadîre Mater - (Rojnameger-nivîskar)
Pirs û Bersiv
Navbera nîvro - 12:45 - 14:00
Rûniştina 4emîn: Perspektîfên Azadiyê, Aştî û Siberojê - 14:00 - 16:15
* Moderator: Eren Keskîn - Aktîvîsta mafên mirovan û Rêvebera ÎHDê
* Veguherandina Têkoşîna Karkeran a Navneteweyî Ber Bi Herêmî û Kurewî ve - Arnljot Ask - (Ji Partiya Sor a Norveçê)
* “Ronahiyek ku di nav tariyê de dibiriqe” - John Holloway - (Parêzer, civaknas, fîlozof - Meksîka)
* Nêrîn û têgihiştina Ewrapyê ya li ser pirsgirêka Kurd - Laura Boldrini - (Seroka Komîteya Mafên Mirovan a Parlamentoya Îtalyayê)
* Manîfestoya Ocalan: Perspektîfa Aştî û Civaka Demokratîk - Haydar Ergul - (Edîtor ji Kovara Demokratîk Modernîteyê)
* Xwediya Xelata Nobelê Şîrin Ebadî - peyama bi vîdeo
Pirs û Bersiv
Foruma Girtinê: Danezana Aştiyê ya Hevpar - 16:30 - 17:30 (Eşkerekirina encamnameya konferansê)
