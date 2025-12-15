Bernameya cenazeyê ya Gulşah Durbayê aşkere bû

Gulşah Durbay, şaredara navçeya Şehzadeler a Manîsayê, li nexweşxaneya ku demek dirêj lê dihat dermankirin, koça dawî kir. Durbay 37 salî bû û bi nexweşiya penceşêrê ketibû.
Bernameya merasîma cenazeyê a Gulşah Durbayê, Seroka Şaredariya Şehzadeler aşkere bû. Li gorî daxuyaniya ku li ser hesabên medyaya civakî yên Şaredariya Şehzadelerê hatiye dayîn, ji bo Durbayê roja Duşemê, 15ê Kanûna Pêşîn saet 11:00ê sibê li ber avahiya Şaredariya Şehzadeler wê merasîmeke fermî ya bîranînê were lidarxistin.
Piştî merasîma bîranînê, cenazeyê Durbayê dê bibin Mizgefta Hatuniye. Piştî nimêja nîvroyê, dê li Qada Cumhuriyetê nimêja cenaze were kirin. Piştre cenazeyê Gulşah Durbayê dê li Goristana Koldereyê were definkirin.
Di daxuyaniyê de hat gotin ku Durbay, ku di dema nexweşiya xwe de jî dev ji erk û hêviya xwe bernedaye, bi rêz û spasdariyê wê were bîranîn.
Sersaxî dê li Salona Pêşangeha Fatihê ya li Qada Cumhuriyetê werin qebûlkirin. Şaredariya Şehzadelerê sersaxî ji malbat, hevkarên Şaredar Gulşah Durbay û hemî xelkê Manîsayê re xwest.
(EMK/AY)