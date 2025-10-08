Bernameya bîranînê ya Qetlîama 10ê Cotmehê diyar bû

Sendîkaya Karkerên Şoreşger (DÎSK), Konfedarasyona Sendîkayên Karkerên Cameweriyê (KESK), Odaya Avahîsaz û Endezyarên Tirk (TMMOB), Yekitiya Bijîşkên Tirk (TTB) û Komeleya Aştiyê ya 10ê Cotmehê, bernameya 10emîn bîranîna salvegera Qetlîama 10ê Cotmehê ya Gara Enqereyê bi daxuyaniyeke aşkere kir.
Bernameya bîranînê li Yekitiya Mulkiyeyiyan hat aşkerakirin. Li eywanê pankarta “Me 10’êmin salvegera Qetlîama 10ê Cotmehê ji bîr nêkir û ji bîr nakin” hate daliqandin.
Di destpêke de Sekretera Giştî ya KESKê Sevgî Yilmaz axivî. Sevgî Yilmazê komkujî bi bîr xist û got:
“Ji bo aştî pêk were û Tirkiye bibe welatekî demokratîk em ê têkoşîna xwe bidomînin. Divê jin, ciwan û hemû kes xwedî li aştiyê derbikevin. Hemû kesên îro li vê eywanê bi awayekî tesadûfî ji Komkujiya 10’ê Cotmehê rizgar bûn. Dewletê tevdîrên ewlehiyê negirtibû. Em hêj nû daketibûn qadê ku bombeya zindî teqiya. Ew bombeyên zindî çawa heta vir hatin, kê rê da wan em ê her tim vê bipirsin.”
Nûnera DÎSKê ya Anatoliyaya Navîn Bîrgul Kaya jî destnîşan kir ku ew ê têkoşîna xwe bidomînin û got ku ew behtir bi biryar in û windahiyên xwe ji bîr nakin.
Sekreterê Giştî yê TMMOB’ê Ozgur Topçu jî diyar kir ku tu berpirsyarên komkujiyê nehatin darizandin û got: “Em jî tu car ji bîr nakin û nadin jibîrkirin. Heta aştî û azadî li vî welatî pêk were em ê têkoşîna xwe bidomin.”
Sekreterê Giştî ya TTB’ê Onder Okay jî bang li welatiyan kir ku tev li bernameya bîranînê bibin.
Piştî axaftinan, endamê Lijneya Rêveber a Komeleya Aştiyê ya 10ê Cotmehê Can Ateş bernameya bîranînê parve kir.
Bername wiha ye:
10ê Cotmeha 2025an
Bîranîn û Meşa Edaletê
09.00 - Hevdîtina li pêşiya Ulus Metroyê
10.04 - Bîranîn - Ked-Aştî û Meydana Demokrasiyê (Pêşiya Gara TCDD’ê)
10.30 - Meşa Edaletê (Ji pêşiya Gara Enqereyê heta Edliyeya Enqereyê)
14.00 - Di sala 10’emîn de Dîwana Muzîkê ya 10’ê Cotmehê (Navenda Hunerên Hemdem)
18.00 - Panel&Forum
11ê Cotmehê
14.00 - Di sala 10’an de gotûbêj (Navenda Hunerên Hemdem)
14.00 - Di sala 10’emîn a Komkujiya Enqereyê ya 10’ê Cotmehê de lêgerîna edaletê (Eywana Konferansan a ABEM parêzer Rahmî Mahat)
12ê Cotmehê
11.30 - Serdana goristanê (Goristana Karşiyakayê)
18ê Cotmehê
14.00 - Di sala 10’an de Dîwana Muzîkê (Navenda Çandê ya Mamakê)
19ê Cotmehê
13.00 - Bîranîna Îsmaîl Kizilçay û serdana goristanê (Saet di 09.00’ê de dê wesayît li pêşiya Eywana Vedat Dalokay, Parka Kurtuluşê rabin)
(AY)