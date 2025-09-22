TÜRKÇE ENGLISH
ÇAND Û HUNER
Dîroka Weşanê: 22 Îlon 2025 12:49
 ~ Nûkirina Dawî: 22 Îlon 2025 13:45
4 xulek Xwendin

Bernameya Belgefîlman a FîlmAmedê diyar bû

Bernameya 9'emîn Festîvala Belgefîlman a FîlmAmedê hat eşkerekirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Bernameya Belgefîlman a FîlmAmedê diyar bû

Bernameya 9'emîn Festîvala Belgefîlman a FîlmAmedê ku bi hevkariya Akademiya Sînemayê ya Rojhilata Navîn û Şaredariya Peyasê tê lidarxistin, aşkere bû.

Di festîvalê de bi tevahî 29 belgefîlm dê werin nîşandan ku 24 ji wan hilbijartinên fermî û pênc jî hilbijartinên pêşandanê ne.

Belgefîlma "Bîra Sûrê" ku bi derhêneriya rojnamevan Azad Altay ve ku bi tevkariya Ajansa Mezopotamya (MA), Komeleya Rojnamevanên Dicle Firat û Pel Yapım hatiye çêkirin, di nav fîlmên ku dê di festîvalê de werin nîşandan de ye. "Bîra Sûrê" dê di 28'ê Îlonê saet di 8:00'ê êvarê de were pêşandan.

Bernameya Festîvala Belgefîlman a FîlmAmdê bi vî rengî ye:

26ê Îlonê

Bernameya Vekirinê

Saet: 19.00

Cih: Salona Kongreyê ya ÇandAmedê

Konser: Mehmet Atli

Saet:19.30

Cih: Salona Kongreyê ya ÇandAmedê

Fîlmê Vekirinê: Jinwar/Nadya Derwiş

Saet: 20.30

Cih: Salona Kongreyê ya ÇandAmedê

27'ê Îlonê

Masterclass: Bi Ayşe Polatê re ezmûna Senaryonivîs-Derhêneriyê di Sînemayê û Sînemaya Belgefîlman de

Saet: 11.00

Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1

Fîlm: Shot the Voice of Freedom/Zainap Entezar

Saet:14.00

Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1

Fîlm: Bizim İsmail/Fatin Kanat/ Onder Înce

Saet:16.00

Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1

Fîlm: Ezda/Halime Akturk ve Sweet Home Adana/Nagehan Uskan

Saet:18.00

Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1

Fîlm: Bir Sürgünün Not Defteri/Mert Guncuer

Saet: 20.00

Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1

Fîlm: Son Buyuk Simege:Surp Giragos Kilisesi/Eren Kahraman

Saet:13.00

Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-2

Fîlm: Landless Like The Wind/Borhan Ahmedi

Saet:15.00

Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-2

Fîlm: Rojîn's Dream/Serwa Aliveisy

Saet: 17.00

Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-2

Fîlm: Yeni Han/Bingol Elmas

Saet: 19.00

Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-2

28ê Îlonê

Atolye: Fikirden Fîlme, Belgesel Sinemada Anlatim Olanaklari/Samuel Aubin-Guliz Saglam

Saet: 12.00

Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1

Fîlm: Uçuncu Gurbet/Mediha Guzelgün

Saet: 14.00

Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1

Fîlm: Grape Season/Ebrahim Hesari

Saet: 14.00

Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1

Fîlm: Walk of Iris/Burcu Güler

Saet: 16.00

Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1

Fîlm: Stêrka Li Ser Xetê/Berivan Saruhan

Saet: 16.00

Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1

Fîlm: Habibullah/Adnan Zandi

Saet:18.00

Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1

Fîlm: The Last 5 Minutes/Şehram Maslakhi

Saet: 18.00

Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1

Fîlm: Bîra Sûre/Azad Altay

Saet: 20.00

Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1

Fîlm: Bizim İsmail/Fatin Kanat/Onder İnce

Saet: 15.00

Cih: Şanoya Bajêr a Amedê

Fîlm: Son Buyuk Simge:Surp Giragos Kilisesi/Eren Kahraman

Saet: 15.00

Cih: Şanoya Bajêr a Amedê

Fîlm: Dahomey/Mati Diop

Saet: 13.00

Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-2

Fîlm: AState of Passion/ Carol Mansour&Muna Khalidi

Saet: 15.00

Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê

Fîlm: Rengê Kevir/Tugba Yaşar

Saet: 17.00

Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-2

Fîlm: Zarafet ve Şiddet Arasinda/Şirin Bahar Demirel

Saet: 17.00

Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-2

Fîlm: 36/Rêzan Mir Uğurlu

Saet: 17.00

Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-2

29'ê Îlonê

Panel: Belgesel Sinemada Toplumsal Cinsiyet Temsillerinin Etik Yansimalari

Saet: 11.00

Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1

Fîlm: Domates Biber Depresyonu/Aybuke Avcı

Saet: 14.00

Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1

Fîlm: Gorunur Gorunmez:Bir (Oto)Sansür Antolojisi

Saet: 16.00

Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1

Fîlm: Dargeçit/Berke Baş

Saet: 18.00

Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1

Fîlm: YİBO/Şukran Demir/Ozgur Ünal

Saet: 20.00

Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1

Fîlm: A Fedayee Fîlm/Kamala Aljafari

Saet: 13.00

Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê -2

Fîlm: Rengê Kevir/Tûgba Yaşar

Saet: 17.00

Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-2

Fîlm: Zarafet ve Şiddet Arasinda/Şirin Bahar Demirel

Saet: 17.00

Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-2

Fîlm:36/Rêzan Mir Ugurlu

Saet: 17.00

Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-2

Fîlm: Landless Like The Wind/Borhan Ahmedi

Saet: 17.00

Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-2

Fîlm: Surgun Asla Bitmez/Bahar Bektaş

Saet: 19.00

Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-2

Fîlm: Ezda/Halime Akturk

Saet: 13.00

Cih: Şanoya Bajêr a Amedê

Fîlm: Sweet Home Adana/Nagehan Uskan

Saet: 13.00

Cih: Şanoya Bajêr a Amedê

Fîlm: Stêrka Li Ser Xetê/Barivan Saruhan

Saet: 13.00

Cih: Şanoya Bajêr a Amedê

Fîlm: Bîra Sûrê/Azad Altay

Saet: 15.00

Cih: Şanoya Bajêr a Amedê

Fîlm: Uçuncu Gurbet/Medha Guzelgun

Saet: 15.00

Cih: Salona Sînemayê ya Bezgîn Bekîr

Fîlm: Grape Season/Ebrahim Hesari

Saet: 15.00

Cih: Salona Sînemayê ya Bezgîn Bekîr

Fîlm: Bir Surgunun Not Defteri/Mert Guncuer

Saet: 17.00

Cih: Salona Sînemayê ya Bezgîn Bekîr

Fîlm: The Last 5 Minutes/Şehram Maslakhi

Saet: 19.00

Cih: Salona Sînemayê ya Bezgîn Bekîr

Fîlm: A State of Passion/Carol Mansour&Muna Khalidi

Saet: 13.00

Cih: Salona Sînemayê ya Navenda Ciwanan a Rezanê

Fîlm: Jinwar/Nadya Derwiş

Saet: 15.00

Cih: Salona Sînemayê ya Navenda Ciwanan a Rezanê

30'ê Îlonê

Panel: Şîn, Bîr, Têkoşîn: Şahidî û Edalet di Sinemaya Belgefîlmî de

Saet: 12.00

Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1

Fîlm: Shot the Voice of Freedom/Zainap Entezar

Sat: 14.00

Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1

Fîlm: Yeni Han/Bingol Elmas

Saet: 16.00

Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1

Fîlm: Habibullah/Adnan Zandi

Saet: 13.00

Cih: Salona Sînemayê ya Bezgîn Bekîr

Fîlm: Gorunur Gorunmez: Bir (Oto)Sansur Antolojisi

Saet: 15.00

Cih: Salona Sînemayê ya Bezgîn Bekîr

Fîlm: Domates Biber Depresyon/Aybuke Avcı

Saet: 13.00

Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-2

Fîlm: Dargeçit/Berke Baş

Saet: 15.00

Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-2

Fîlm: Walk of Iris/Burcu Güler

Saet:13.00

Cih: Şanoya Bajêr a Amedê

Fîlm: YİBO/Şukran Demir/Ozgur Ünal

Saet: 13.00

Cih: Şanoya Bajêr a Amedê

Fîlm: Rojinîs Dream/Serwa Aliveisy

Saet:15.00

Cih: Şanoya Bajêr a Amedê

Fîlm: A Fedayee Fîlm/Kamala Aljafari

Saet: 13.00

Cih: Salona Sînemayê ya Navenda Ciwanan a Rezanê

Fîlm: Sûrgûn Asla Bitmez/Bahar Bektaş

Saet: 15.00

Cih: Salona Sînemayê ya Navenda Ciwanan a Rezanê

Fîlmê Girtinê: Li Ber Siya Spîndarê/Kenan Diler

Saet: 17.30

Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê

Merasîma Xelatan

Saet:19.30

Cih: Salona Şanoyê ya ÇandAmedê

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
filmamed Festîvala Belgefîlman a Fîlmamedê
Biçe serûpelê