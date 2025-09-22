Bernameya Belgefîlman a FîlmAmedê diyar bû

Bernameya 9'emîn Festîvala Belgefîlman a FîlmAmedê ku bi hevkariya Akademiya Sînemayê ya Rojhilata Navîn û Şaredariya Peyasê tê lidarxistin, aşkere bû.
Di festîvalê de bi tevahî 29 belgefîlm dê werin nîşandan ku 24 ji wan hilbijartinên fermî û pênc jî hilbijartinên pêşandanê ne.
Belgefîlma "Bîra Sûrê" ku bi derhêneriya rojnamevan Azad Altay ve ku bi tevkariya Ajansa Mezopotamya (MA), Komeleya Rojnamevanên Dicle Firat û Pel Yapım hatiye çêkirin, di nav fîlmên ku dê di festîvalê de werin nîşandan de ye. "Bîra Sûrê" dê di 28'ê Îlonê saet di 8:00'ê êvarê de were pêşandan.
Bernameya Festîvala Belgefîlman a FîlmAmdê bi vî rengî ye:
26ê Îlonê
Bernameya Vekirinê
Saet: 19.00
Cih: Salona Kongreyê ya ÇandAmedê
Konser: Mehmet Atli
Saet:19.30
Cih: Salona Kongreyê ya ÇandAmedê
Fîlmê Vekirinê: Jinwar/Nadya Derwiş
Saet: 20.30
Cih: Salona Kongreyê ya ÇandAmedê
27'ê Îlonê
Masterclass: Bi Ayşe Polatê re ezmûna Senaryonivîs-Derhêneriyê di Sînemayê û Sînemaya Belgefîlman de
Saet: 11.00
Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1
Fîlm: Shot the Voice of Freedom/Zainap Entezar
Saet:14.00
Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1
Fîlm: Bizim İsmail/Fatin Kanat/ Onder Înce
Saet:16.00
Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1
Fîlm: Ezda/Halime Akturk ve Sweet Home Adana/Nagehan Uskan
Saet:18.00
Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1
Fîlm: Bir Sürgünün Not Defteri/Mert Guncuer
Saet: 20.00
Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1
Fîlm: Son Buyuk Simege:Surp Giragos Kilisesi/Eren Kahraman
Saet:13.00
Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-2
Fîlm: Landless Like The Wind/Borhan Ahmedi
Saet:15.00
Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-2
Fîlm: Rojîn's Dream/Serwa Aliveisy
Saet: 17.00
Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-2
Fîlm: Yeni Han/Bingol Elmas
Saet: 19.00
Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-2
28ê Îlonê
Atolye: Fikirden Fîlme, Belgesel Sinemada Anlatim Olanaklari/Samuel Aubin-Guliz Saglam
Saet: 12.00
Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1
Fîlm: Uçuncu Gurbet/Mediha Guzelgün
Saet: 14.00
Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1
Fîlm: Grape Season/Ebrahim Hesari
Saet: 14.00
Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1
Fîlm: Walk of Iris/Burcu Güler
Saet: 16.00
Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1
Fîlm: Stêrka Li Ser Xetê/Berivan Saruhan
Saet: 16.00
Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1
Fîlm: Habibullah/Adnan Zandi
Saet:18.00
Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1
Fîlm: The Last 5 Minutes/Şehram Maslakhi
Saet: 18.00
Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1
Fîlm: Bîra Sûre/Azad Altay
Saet: 20.00
Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1
Fîlm: Bizim İsmail/Fatin Kanat/Onder İnce
Saet: 15.00
Cih: Şanoya Bajêr a Amedê
Fîlm: Son Buyuk Simge:Surp Giragos Kilisesi/Eren Kahraman
Saet: 15.00
Cih: Şanoya Bajêr a Amedê
Fîlm: Dahomey/Mati Diop
Saet: 13.00
Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-2
Fîlm: AState of Passion/ Carol Mansour&Muna Khalidi
Saet: 15.00
Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê
Fîlm: Rengê Kevir/Tugba Yaşar
Saet: 17.00
Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-2
Fîlm: Zarafet ve Şiddet Arasinda/Şirin Bahar Demirel
Saet: 17.00
Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-2
Fîlm: 36/Rêzan Mir Uğurlu
Saet: 17.00
Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-2
29'ê Îlonê
Panel: Belgesel Sinemada Toplumsal Cinsiyet Temsillerinin Etik Yansimalari
Saet: 11.00
Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1
Fîlm: Domates Biber Depresyonu/Aybuke Avcı
Saet: 14.00
Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1
Fîlm: Gorunur Gorunmez:Bir (Oto)Sansür Antolojisi
Saet: 16.00
Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1
Fîlm: Dargeçit/Berke Baş
Saet: 18.00
Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1
Fîlm: YİBO/Şukran Demir/Ozgur Ünal
Saet: 20.00
Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1
Fîlm: A Fedayee Fîlm/Kamala Aljafari
Saet: 13.00
Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê -2
Fîlm: Rengê Kevir/Tûgba Yaşar
Saet: 17.00
Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-2
Fîlm: Zarafet ve Şiddet Arasinda/Şirin Bahar Demirel
Saet: 17.00
Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-2
Fîlm:36/Rêzan Mir Ugurlu
Saet: 17.00
Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-2
Fîlm: Landless Like The Wind/Borhan Ahmedi
Saet: 17.00
Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-2
Fîlm: Surgun Asla Bitmez/Bahar Bektaş
Saet: 19.00
Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-2
Fîlm: Ezda/Halime Akturk
Saet: 13.00
Cih: Şanoya Bajêr a Amedê
Fîlm: Sweet Home Adana/Nagehan Uskan
Saet: 13.00
Cih: Şanoya Bajêr a Amedê
Fîlm: Stêrka Li Ser Xetê/Barivan Saruhan
Saet: 13.00
Cih: Şanoya Bajêr a Amedê
Fîlm: Bîra Sûrê/Azad Altay
Saet: 15.00
Cih: Şanoya Bajêr a Amedê
Fîlm: Uçuncu Gurbet/Medha Guzelgun
Saet: 15.00
Cih: Salona Sînemayê ya Bezgîn Bekîr
Fîlm: Grape Season/Ebrahim Hesari
Saet: 15.00
Cih: Salona Sînemayê ya Bezgîn Bekîr
Fîlm: Bir Surgunun Not Defteri/Mert Guncuer
Saet: 17.00
Cih: Salona Sînemayê ya Bezgîn Bekîr
Fîlm: The Last 5 Minutes/Şehram Maslakhi
Saet: 19.00
Cih: Salona Sînemayê ya Bezgîn Bekîr
Fîlm: A State of Passion/Carol Mansour&Muna Khalidi
Saet: 13.00
Cih: Salona Sînemayê ya Navenda Ciwanan a Rezanê
Fîlm: Jinwar/Nadya Derwiş
Saet: 15.00
Cih: Salona Sînemayê ya Navenda Ciwanan a Rezanê
30'ê Îlonê
Panel: Şîn, Bîr, Têkoşîn: Şahidî û Edalet di Sinemaya Belgefîlmî de
Saet: 12.00
Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1
Fîlm: Shot the Voice of Freedom/Zainap Entezar
Sat: 14.00
Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1
Fîlm: Yeni Han/Bingol Elmas
Saet: 16.00
Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-1
Fîlm: Habibullah/Adnan Zandi
Saet: 13.00
Cih: Salona Sînemayê ya Bezgîn Bekîr
Fîlm: Gorunur Gorunmez: Bir (Oto)Sansur Antolojisi
Saet: 15.00
Cih: Salona Sînemayê ya Bezgîn Bekîr
Fîlm: Domates Biber Depresyon/Aybuke Avcı
Saet: 13.00
Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-2
Fîlm: Dargeçit/Berke Baş
Saet: 15.00
Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê-2
Fîlm: Walk of Iris/Burcu Güler
Saet:13.00
Cih: Şanoya Bajêr a Amedê
Fîlm: YİBO/Şukran Demir/Ozgur Ünal
Saet: 13.00
Cih: Şanoya Bajêr a Amedê
Fîlm: Rojinîs Dream/Serwa Aliveisy
Saet:15.00
Cih: Şanoya Bajêr a Amedê
Fîlm: A Fedayee Fîlm/Kamala Aljafari
Saet: 13.00
Cih: Salona Sînemayê ya Navenda Ciwanan a Rezanê
Fîlm: Sûrgûn Asla Bitmez/Bahar Bektaş
Saet: 15.00
Cih: Salona Sînemayê ya Navenda Ciwanan a Rezanê
Fîlmê Girtinê: Li Ber Siya Spîndarê/Kenan Diler
Saet: 17.30
Cih: Salona Sînemayê ya ÇandAmedê
Merasîma Xelatan
Saet:19.30
Cih: Salona Şanoyê ya ÇandAmedê
