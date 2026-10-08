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YT: Yayın Tarihi: 08.10.2026 18:03 8 Ekim 2026 18:03
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.10.2026 18:19 8 Ekim 2026 18:19
Okuma Okuma:  2 dakika

Berna Laçin serbest bırakıldı

Cemil Tugay’ın AKP’ye geçişi üzerine “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!” paylaşımı yapan Berna Laçin, tutuklama istemiyle sevk edildiği hakimlikten serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Berna Laçin serbest bırakıldı
Fotoğraf: Berna Laçin / Instagram
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP’ye katılmasına ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan oyuncu Berna Laçin serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 216. maddesinde düzenlenen “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Laçin, 7 Ekim Çarşamba akşamı İstanbul’da gözaltına alınmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen Laçin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi.

“İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!” şeklindeki sosyal medya paylaşımı sorulan Laçin ifadesinde İzmir Karşıyakalı olduğunu ve kentle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

“Bu söylemde İzmir’in daha önce işgal de yaşadığını, deprem de yaşadığı gibi geçirilmiş olan olayları anlatmak şeklinde söylemim gerçekleşmiştir. Ben paylaşım yaptıktan sonra bir anda çevremdeki insanlar hakkımda soruşturma başlatıldığını söyleyince defalarca düşündüm, yaptığım paylaşımda hiçbir suç unsuru bulamadım. Ben bu olayları hayretle karşılıyorum. Hiç kimse bu söylemleri söyleyeni çağırmıyor. Ben hukuksuz yere içeri atılıyorum” dedi.

Savcılık Laçin’i ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik de Laçin’i serbest bıraktı.

Ne olmuştu?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 7 Ekim Çarşamba günü AKP’ye katıldı. Tugay’a parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Tugay’ın parti değiştirmesinin ardından Berna Laçin, X hesabından “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!” paylaşımını yaptı.

Paylaşımının ardından hakkında soruşturma başlatılan Laçin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Laçin’in evinde de arama yapıldı.

"İzmir daha önce de işgal edildi" diye yazan Berna Laçin’e soruşturma
"İzmir daha önce de işgal edildi" diye yazan Berna Laçin’e soruşturma
7 Ekim 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
berna laçin
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