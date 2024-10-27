Berlin’deki İsrail protestosuna müdahale

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Birleşik Filistin Ulusal Komitesi, şehrin merkezinde bulunan Wittenbergplatz metro istasyonunun yanındaki meydanda, "Gazze'deki soykırımı ve Lübnan'daki savaşı durdurun. İsrail saldırganlığını durdurun" sloganıyla gösteri düzenledi.

AA’nın haberine yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, Filistin ve Lübnan bayraklarının yanı sıra "Gazze'den ve Lübnan'dan elinizi çekin", "Öldürülen 17 bin çocuk için yas tutuyoruz", "Senin sessizliğin soykırıma fırsat veriyor" ve "Soykırımı durdurun" yazılı döviz ve pankartlar taşındı.

Gösteride yapılan konuşmalarda, Almanya hükümetinin İsrail'e destek vermesi eleştirildi.

Eylem sona erdikten sonra göstericiler ile polis arasında arbede çıktı, çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

(RT)