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Yayın Tarihi: 27 Ekim 2024 13:47
 ~ Son Güncelleme: 27 Ekim 2024 13:49
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Berlin’deki İsrail protestosuna müdahale

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e ve Lübnan'a destek gösterisinde polis çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Berlin’deki İsrail protestosuna müdahale
*Fotoğraf: AA

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Birleşik Filistin Ulusal Komitesi, şehrin merkezinde bulunan Wittenbergplatz metro istasyonunun yanındaki meydanda, "Gazze'deki soykırımı ve Lübnan'daki savaşı durdurun. İsrail saldırganlığını durdurun" sloganıyla gösteri düzenledi.

AA’nın haberine yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, Filistin ve Lübnan bayraklarının yanı sıra "Gazze'den ve Lübnan'dan elinizi çekin", "Öldürülen 17 bin çocuk için yas tutuyoruz", "Senin sessizliğin soykırıma fırsat veriyor" ve "Soykırımı durdurun" yazılı döviz ve pankartlar taşındı.

Gösteride yapılan konuşmalarda, Almanya hükümetinin İsrail'e destek vermesi eleştirildi.

Eylem sona erdikten sonra göstericiler ile polis arasında arbede çıktı, çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
berlin Filistin
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