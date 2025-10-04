Almanya’nın başkenti Berlin’de, artan savaş ve silahlanmaya karşı büyük barış mitingi düzenlendi.

Siyasi partilerin ve demokratik kitle örgütlerinin yanı sıra çevre illerden de insanların yer aldığı mitinge yaklaşık 15 bin kişi katıldı.

Almanya’da resmî bir bayram olan 3 Ekim Ulusal Birlik Günü’nde gerçekleştirilen mitingde Ukrayna’dan Filistin’e artan militarist saldırılara karşı küresel barış mesajı verildi.

Filistin’de yaşananların yalnızca bir savaş değil, bir soykırım olduğunun altını çizen konuşmacılar, Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırıya karşı Avrupa’nın dört bir yanında eylemler gerçekleştirildiğini, çünkü bunun yalnızca Filistinlilerin meselesi olmadığını belirtti.

Konuşmacılar, Merz hükümetini Filistin devletini tanımaya çağırırken filoda yer alan aktivistler serbest bırakılıncaya kadar eylemleri sürdürme çağrısında bulundu.

🌍 Berlin’de büyük barış mitingi



👉 Ulusal Birlik Günü’nde düzenlenen mitingde, Ukrayna’dan Filistin’e artan militarist saldırılara karşı küresel barış çağrısı yapıldı.



🗞️ Haber: Abbas Vuralhttps://t.co/QrXpsKlGW9 pic.twitter.com/DPKU1aPI6x — bianet (@bianet_org) October 4, 2025

“Barış, sınıf mücadelesinin bir konusudur”

Milletvekillerinin ve siyasi parti temsilcilerinin yaptığı konuşmalarda artan savaş çığırtkanlığının yalnızca büyük şirketlere fayda sağladığı vurgulanırken, halkların payına düşenin ise sosyal kesintiler ve yoksulluk olduğu ifade edildi.

ABD ve Çin’in yanı sıra Almanya’nın da süren savaşlarda “pastadan pay kaptığı” belirtilirken yurttaşların refahının ise giderek düştüğü belirtildi.

Almanya’nın süren savaşların en büyük silah tedarikçisi olduğu aktarılırken gerek Rusya gerekse İsrail saldırganlığının karşısında durmak gerektiği; çünkü barışın sınıfsal bir mücadele olduğu vurgulandı.

Yapılan konuşmalarda Merz hükümetinin artan savaş harcamalarına karşı halk için bütçe talebi dile getirildi. Miting, ardından yapılan yürüyüş ile sona erdi.

Almanya dayanışma için ayakta Gazze ile dayanışmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail tarafından düzenlenen saldırı birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Almanya’da da protesto ediliyor. Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt gibi metropollerin yanı sıra Dessau, Konstanz, Ravensburg gibi küçük şehirler de dahil en az 15 kentte dayanışma eylemleri gerçekleşti. Gemilerin ve gözaltına alınan hak savunucularının serbest bırakılması eylemlerin ana taleplerini oluştururken Almanya’nın İsrail’e verdiği askeri desteğe karşı sloganlar da ön planda. Berlin’deki gösteri yürüyüşüne 100 binden fazla kişi katılırken diğer şehirlerde de oldukça kitlesel yürüyüşler gerçekleştirildi. Köln, Essen, Leipzig, Frankfurt, Darmstadt gibi kentlerde de binlerce kişi sokağa çıktı. Eğitim döneminin başlaması ile gençlerin gerçekleştirilen eylemlere yoğun katılımı dikkat çekti.

(AV/TY)