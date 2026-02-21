Berlinale’de Gümüş Ayı’yı kazanan Emin Alper’den dayanışma mesajı

Emin Alper'in son filmi “Kurtuluş’, dünya prömiyerini yaptığı 76. Berlin Film Festivali’nin (Berlinale) Ana Yarışma bölümünde Gümüş Ayı Jüri Büyük Ödülünü kazandı.
Berlinale Palast’ta yapılan ödül töreninde sahneye çıkıp ödülünü alan Alper, tüm ekibine ve oyuncularına teşekkür ederken duygularını şu sözlerle dile getirdi:
Kurtuluş, korkunç suçlar işleyen faillerle ilgili. Onların düşünce yapısını anlamak istedim. Ancak, hayatta kalanların durumunu da anlamaya çalıştım. Onlar hakkında çok düşündüm. Öğrendiğim şeylerden biri, en korkunç yalnızlığın, acı çektiğinizde yaşadığınız yalnızlık olduğu. Günbegün haklarınızı kaybettiğinizde, kendi vergilerinizle alınan mermilerle vurulduğunuzda, sizi insan olarak bile görmeyenler tarafından bombalandığınızda; işte o anlarda tamamen yalnızsınız. Böyle kimsenin umursamadığını gördüğünüzde, dünyadaki en yalnız insan oluyorsunuz.
Burada, en azından bu sessizliği yıkabiliriz. Onlara, aslında hiç de yalnız olmadıklarını hatırlatabiliriz. Gazze'de olabilecek en korkunç koşullarda yaşayan ve ölen Filistinliler: Yalnız değilsiniz. Zulüm altında acı çeken İran halkı, Rojava ve Ortadoğu'da neredeyse bir asırdır hakları için mücadele eden Kürtler: Yalnız değilsiniz. Ve benim halkım… Yalnız değilsiniz. Dört yıldır hapiste olan arkadaşım Çiğdem. Tayfun, Can ve Mine. Sekiz yıldır hapiste olan Osman Kavala. Dokuz yıldır hapiste olan Selahattin Demirtaş. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer tüm belediye başkanları. Ve onlara oy veren milyonlarca insan. Yalnız değilsiniz. Yalnız kalmayacaksınız. Yalnız kalmayacağız.
Film hakkında
Festivaldeki gösterimlerinde yoğun ilgiyle karşılaşan ve uluslararası basında hakkında birçok olumlu yazı yayımlanan ‘Kurtuluş’un yolculuğu Berlin sonrasında farklı ülkelerdeki festivallerle devam edecek.
Alper’in beşinci uzun metrajlı filminin oyuncu kadrosunda Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan, Özlem Taş, Eren Demir, Selim Akgül, Hichi Demi ve Nazmi Karaman yer alıyor.
Korucu “Hazeran aşireti” ile yıllar önce terk etmek zorunda bırakıldıkları köylerine geri dönen Bezariler arasındaki toprak çatışmasını odağına alan film; gergin bir atmosferde, tekinsiz rüyaların körüklediği bir iktidar mücadelesini ve ‘kurtuluş’ vaadinin peşinden giden bir köyün hikâyesini anlatıyor.
Yapımcılığını Liman Film’in üstlendiği ‘Kurtuluş’un ortak yapımcıları arasında Bir Film, Meltem Films, TS Productions, Circe Films, Horsefly Films ve Second Land yer alıyor.
Filmin dünya satışını Paris merkezli Lucky Number, Türkiye dağıtımını ise Bir Film üstleniyor. (TY)