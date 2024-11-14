ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 14 Kasım 2024 15:24
 ~ Son Güncelleme: 14 Kasım 2024 15:24
3 dk Okuma

“Berlinale'ye eserinizi göndermeyi aklınızdan bile geçirmeyin”

Filistin İçin Sinema Emekçileri, 75. Berlin Uluslararası Film Festivali için tüm sinemacılara grev çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“Berlinale'ye eserinizi göndermeyi aklınızdan bile geçirmeyin”

75. Berlin Uluslararası Film Festivali (Berlinale) bu yıl 23 Şubat’ta başlayacak. Festival, Filistin-İsrail Savaşı’na dair yanlı tutumu ve Filistin’i savunanlara uyguladığı sansür nedeniyle özellikle son bir yıldır eleştirilerin hedefinde.

Filistin İçin Sinema Emekçileri (Film Workers for Palestine), dün (13 Kasım) festivale başvurmayı ve katılmayı düşünen sinemacılara hitap eden bir açıklama yaparak, "Berlinale'ye eserinizi göndermeyi aklınızdan bile geçirmeyin," dedi.

13 Kasım, Berlinale’ye kısa film başvurusu için son gündü. Bu nedenle oluşum, sinemacılara yönelik Berlinale’de grev çağrısını yineledi:

Grev Çağrısı: Berlinale 2025 için tüm film çalışanlarını greve davet ediyoruz; bu greve Talent Forum ve Avrupa Film Pazarı da dahil. Hiçbir başvuru ve program yapılmamalı, hiçbir hizmet verilmemelidir – Filistin halkının yaşam onurunu tanımayı reddeden bir kuruma hiçbir destek sunulmamalıdır.”

Filistin İçin Sinema Emekçileri’nin talepleri arasında Berlinale tarafından Filistinlilerin yaşam hakkını ve onurunu savunan bir açıklama yapılması, Filistin filmleri için bir program oluşturulması ve Filistinli sinemacılara destek sağlanması yer alıyor.

Berlin Film Festivali’nin Instagram hesabı Filistin için hacklendi
Berlin Film Festivali’nin Instagram hesabı Filistin için hacklendi
26 Şubat 2024

“Sektörümüz her zamanki gibi çalışmaya devam edemez”

Filistin İçin Sinema Emekçileri, 0cak 2024'te yayımladıkları açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

“Sinemacılar ve sinema emekçileri olarak bize, sözlerimizin ve imgelerimizin güçlü olduğu, çalışmalarımızla adaletsizliği sona erdirebileceğimiz söyleniyor. İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırıma dair görüntüler ekranlarımızı kaplıyor; ancak bu, süregelen zulmü durduramadı. İnsan hakları avukatı Blinne Ní Ghrálaigh'in Uluslararası Adalet Divanı'nda ifade ettiği gibi, bu, 'kurbanlarının, dünyanın bir şey yapabileceği umuduyla kendi yıkımlarını gerçek zamanlı olarak aktardıkları tarihteki ilk soykırımdır.'

“Paylaşılan kültürel alanlarımızın, Filistin’in özgürlüğünü savunan sinemacılar, sanatçılar ve destekçiler için güvenliği teşvik etmesini bekliyoruz. Ancak Berlin’den Los Angeles’a meslektaşlarımız, soykırım olarak nitelendirilen askeri bir harekâta karşı seslerini yükselttikleri için tacize uğradı, tehdit edildi, ifşa edildi, disiplin cezası aldı, sansürlendi ve işlerinden çıkarıldı. Alman kültür kurumlarının, Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin hakkını destekleyen çalışanlara yönelik yasağını reddediyoruz; tıpkı ABD Kongresi’ne kadar ulaşan, Filistin yanlısı konuşmayı suç haline getirme çabalarını reddettiğimiz gibi.

“Filistinlileri insanlıktan çıkaran, önemli tarihsel bağlamı kasıtlı olarak ihmal eden ve Arap ve Müslüman toplulukları kötülemeye devam eden ana akım medyanın önyargılı haberciliğini reddediyoruz. Soykırıma ve apartheid rejimine son verilmesi çağrısında bulunanları susturmak için kullanılan antisemitizm suçlamalarının silah haline getirilmesini reddediyoruz. Bu gözdağına rağmen sessiz kalmayı reddediyoruz, çünkü konuşmak yapabileceklerimizin en basitidir.

“Film yapımcıları, oyuncular, küratörler, film eleştirmenleri ve uluslararası film endüstrisi için gerekli olan diğer çalışanlar olarak, soykırım, apartheid ve baskıya son verilmesini ve tüm insanların özgürleşmesini savunuyoruz. Bir gün topluluğumuzun bu korkunç soykırımı belgeleyen filmler üreteceğinin ve destekleyeceğinin farkındayız; ancak hâlâ hayat kurtarma şansımız varken birçoğumuz sessizliğini koruyor. Sektörümüz her zamanki gibi çalışmaya devam edemez. İzlemekle yetinmenin ötesine geçmeliyiz; vicdanımızla hareket etmeli ve Filistinlilerin hayatlarının diğer tüm hayatlar kadar değerli olduğu konusunda ısrarcı olmalıyız. Aksi yönde davranan hiç kimsenin suç ortağı olmayacağız.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı Berlinale İsrail'e kültürel boykot Filistin İçin Sinema Emekçileri
ilgili haberler
Berlinale ödüllü belgesel, Berlin'in resmi sitesinde antisemitizmle suçlandı
13 Kasım 2024
/haber/berlinale-odullu-belgesel-berlin-in-resmi-sitesinde-antisemitizmle-suclandi-301741
"BAŞ NEDEN" MUSK'IN KENDİSİ
Berlinale Elon Musk'ın sosyal medya platformu X'i terk ediyor
11 Kasım 2024
/haber/berlinale-elon-musk-in-sosyal-medya-platformu-x-i-terk-ediyor-301684
Berlinale’den tartışmalı 7 Ekim paylaşımı
8 Ekim 2024
/haber/berlinaleden-tartismali-7-ekim-paylasimi-300512
Filistin Film Enstitüsü: Filistinli sinemacıların ifade özgürlüğünü savunun
30 Ağustos 2024
/haber/filistin-film-enstitusu-filistinli-sinemacilarin-ifade-ozgurlugunu-savunun-299174
Berlinale’de ifade özgürlüğüne engel ve İsrail’e kültürel boykot
4 Mart 2024
/haber/berlinalede-ifade-ozgurlugune-engel-ve-israile-kulturel-boykot-292669
Berlinale’den Filistin açıklaması: Ödül alanların farklı açıklamalar yapmaları uygun olurdu
27 Şubat 2024
/haber/berlinaleden-filistin-aciklamasi-odul-alanlarin-farkli-aciklamalar-yapmalari-uygun-olurdu-292407
Berlinale'de 'en iyi belgesel' ödülünü alan İsrailli yönetmene ölüm tehdidi
26 Şubat 2024
/haber/berlinale-de-en-iyi-belgesel-odulunu-alan-israilli-yonetmene-olum-tehdidi-292382
Berlin Film Festivali’nin Instagram hesabı Filistin için hacklendi
26 Şubat 2024
/haber/berlin-film-festivalinin-instagram-hesabi-filistin-icin-hacklendi-292348
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Berlinale ödüllü belgesel, Berlin'in resmi sitesinde antisemitizmle suçlandı
13 Kasım 2024
/haber/berlinale-odullu-belgesel-berlin-in-resmi-sitesinde-antisemitizmle-suclandi-301741
"BAŞ NEDEN" MUSK'IN KENDİSİ
Berlinale Elon Musk'ın sosyal medya platformu X'i terk ediyor
11 Kasım 2024
/haber/berlinale-elon-musk-in-sosyal-medya-platformu-x-i-terk-ediyor-301684
Berlinale’den tartışmalı 7 Ekim paylaşımı
8 Ekim 2024
/haber/berlinaleden-tartismali-7-ekim-paylasimi-300512
Filistin Film Enstitüsü: Filistinli sinemacıların ifade özgürlüğünü savunun
30 Ağustos 2024
/haber/filistin-film-enstitusu-filistinli-sinemacilarin-ifade-ozgurlugunu-savunun-299174
Berlinale’de ifade özgürlüğüne engel ve İsrail’e kültürel boykot
4 Mart 2024
/haber/berlinalede-ifade-ozgurlugune-engel-ve-israile-kulturel-boykot-292669
Berlinale’den Filistin açıklaması: Ödül alanların farklı açıklamalar yapmaları uygun olurdu
27 Şubat 2024
/haber/berlinaleden-filistin-aciklamasi-odul-alanlarin-farkli-aciklamalar-yapmalari-uygun-olurdu-292407
Berlinale'de 'en iyi belgesel' ödülünü alan İsrailli yönetmene ölüm tehdidi
26 Şubat 2024
/haber/berlinale-de-en-iyi-belgesel-odulunu-alan-israilli-yonetmene-olum-tehdidi-292382
Berlin Film Festivali’nin Instagram hesabı Filistin için hacklendi
26 Şubat 2024
/haber/berlin-film-festivalinin-instagram-hesabi-filistin-icin-hacklendi-292348
Sayfa Başına Git