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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 11 Kasım 2024 23:04
 ~ Son Güncelleme: 11 Kasım 2024 23:54
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"BAŞ NEDEN" MUSK'IN KENDİSİ

Berlinale Elon Musk'ın sosyal medya platformu X'i terk ediyor

13-24 Şubat 2025'te gerçekleşecek 75. Berlin Film Festivali, Elon Musk'ın ırkçılık propagandasına kapılarını ardına kadar açan sosyal medya platformu X'i terk ettiğini açıkladı. Resmi açıklamada belli bir neden ileri sürülmese de yorumcular Musk'ın politik tavrının başlıca neden olduğunda birleşiyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Berlinale Elon Musk'ın sosyal medya platformu X'i terk ediyor
Senegalli model Papis Loveday (sağda) ve Alman oyuncu Pheline Roggan Berlinale 2024'te yükselen ırkçılığı protesto ederken/dpa

Berlin Uluslararası Film Festivali, Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'i terk ettiğini açıkladı.

Kısa adı "Berlinale" ile anılan Berlin Film Festivali, 15 yıldır eski adı Twitter olan bu sosyal medya platformundan 31 Aralık'ta X'ten ayrılacağını duyurdu.

Berlinale'nin X'te halen 133 bini aşkın takipçisi vardı. 13-24 Şubat 2025 arasında gerçekleştirilecek 75'inci Berlinale'nin X'te bir resmi hesabı olmayacak.

EuroNews'un haberine göre, festival yönetiminden yapılan açıklamada, "Berlinale, 31 Aralık 2024'te X’e vedaya karar verdi. Bunca yıldır bizi burada takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Berlinale ile ilgili her şey için Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube ve web sitemiz üzerinden bağlantıda kalın. Orada görüşmek üzere! #Berlinale" denildi.


Berlinale "Kırmızı Halı"sını 2023'te "Jin, Jiyan Azadi" sloganlarıyla İran direnişinin önüne sermişti

Neden?

Festival, X'ten ayrılma kararıyla ilgili somut bir neden açıklamadı. Ancak EuroNews bu adımı "Elon Musk'ın 2022'de Twitter'ı satın almasının ardından platformda dezenformasyon ve küfürlü içerikteki artış göz önüne alındığında [...] ilerici bir Avrupa kültür kurumu olan Berlinale için anlamlı" görüyor.

Bu yoruma göre, "Festival, aşırı sağdan gelen seslerle çelişen bir duruş sergileyen bir kuruluş olarak, Musk'ın tutumlarıyla uyuşmadığını gösterdi."

Ayrıca, Musk'ın proto-faşist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisini destekleyen paylaşımları yeniden paylaşması ve Donald Trump'ın seçim kampanyasına şahsen ve aktif olarak katılması, pek çok kullanıcıyı yabancılaştırdığı ve Berlinale'nin bu kararı almasında etkili olduğu da düşünülüyor.

Bu yılın başlarında Venedik Film Festivali sanat yönetmeni Alberto Barbera Musk'ın açıklamaları üzerine X'ten ayrıldığını açıklamıştı. Ancak, Berlinale, Avrupa'nın "üç büyük" film festivali (Cannes, Venedik ve Berlin) arasında X'i bırakan tek festival oldu. Festivalin düzenleyici kuruluşu La Biennale di Venezia X'te varlığını sürdürüyor, Cannes Film Festivali ise X'te aktif olarak paylaşım yapmaya devam ediyor.

(AEK)

Haber Yeri
Berlin
elon musk trump X platforumu Berlinale
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/haber/elon-musk-in-secimleri-trump-in-kazanmasi-icin-kurdugu-komite-87-milyon-dolar-harcadi-300767
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/haber/lula-sirf-zengin-oldugu-icin-dunya-elon-musk-in-asiri-sagciligina-katlanmak-zorunda-degil-299322
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/haber/ab-den-elon-musk-a-dezenformasyon-mektubu-286142
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/haber/abd-yargisi-elon-musk-i-sendika-karsiti-tvitini-silmeye-mahkum-etti-276836
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