Berlinale'de ödül alan İsrailli yönetmen tehditler nedeniyle eve dönemiyor

İsrailli gazeteci ve yönetmen Yuval Abraham, 74. Berlin Film Festivali’nde (Berlinale) "Başka Ülke Yok" (No Other Land) filmi ile “En İyi Belgesel” ödülünü alırken yaptığı konuşması nedeniyle hedef gösterilmeye ve tehdit edilmeye devam ediyor.

Abraham, son olarak dün (27 Şubat) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aldığı ölüm tehditleri nedeniyle evine dönemediğini ve uçuşunu iptal etmek zorunda kaldığını söyledi.

Berlinale'de 'en iyi belgesel' ödülünü alan İsrailli yönetmene ölüm tehdidi

Abraham’ın açıklaması şöyle:

"Sağcı bir İsrail çetesi dün beni bulmak için ailemin evine geldi ve gece yarısı başka bir kente sığınmak zorunda kalan yakın aile üyelerimi tehdit etti. Hâlâ ölüm tehditleri alıyorum ve eve dönüş uçuşumu iptal etmek zorunda kaldım. Bu olay, İsrail medyası ve Alman politikacıların, İsrailliler ve Filistinliler arasında eşitlik, ateşkes ve ırk ayrımcı apartheide son verilmesi çağrısında bulunduğum Berlinale ödül konuşmamı saçma bir şekilde 'antisemitik' olarak nitelendirmelerinin ardından gerçekleşti.

“Bu kelimenin Almanlar tarafından sadece İsrail'i eleştiren Filistinlileri susturmak için değil, aynı zamanda Gazze'deki ölümleri sona erdirecek ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir ateşkesi destekleyen benim gibi İsraillileri susturmak için dehşet verici bir şekilde kötüye kullanılması, antisemitizm kelimesinin içini boşaltıyor ve tüm dünyadaki Yahudileri tehlikeye atıyor.

“Basel benden daha çok tehdit altında”

“Büyükannem Libya'da bir toplama kampında doğduğu ve büyükbabamın ailesinin çoğu soykırım sırasında Almanlar tarafından öldürüldüğü için, 2024 yılında Alman politikacıların bu terimi ailemi tehlikeye atacak şekilde bana karşı kullanma cüretini göstermelerini özellikle öfkelendirici buluyorum. Ancak bu davranış her şeyden önce, Masafer Yatta'da vahşi yerleşimlerle çevrili bir askeri işgal altında yaşayan Filistinli eş-yönetmen Basel Adra'nın hayatını tehlikeye atmaktadır. O benden çok daha büyük bir tehlike altında.

“Ödüllü filmimiz ‘Başka Ülke Yok’un bu konuda önemli bir uluslararası tartışma başlatmasından dolayı mutluyum ve umarım bu yıl vizyona girdiğinde milyonlarca insan filmi izler. Filmi yapma nedenimiz bir tartışma başlatmaktı. Benim ve Basel'in sahnede söylediklerimizi bizi şeytanlaştırmadan sert bir şekilde eleştirebilirsiniz. Eğer bunu Holokost'tan duyduğunuz suçluluk duygusuyla yapıyorsanız, suçluluk duygunuzu istemiyorum.”

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