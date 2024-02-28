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HABER
Yayın Tarihi: 28 Şubat 2024 10:21
 ~ Son Güncelleme: 28 Şubat 2024 16:16
3 dk Okuma

Berlinale'de ödül alan İsrailli yönetmen tehditler nedeniyle eve dönemiyor

İsrail devletinin Filistin topraklarında uyguladığı şiddeti konu alan belgeselin yönetmeni Yuval Abraham: “Sahnede söylediklerimizi bizi şeytanlaştırmadan sert bir şekilde eleştirebilirsiniz. Eğer bunu Holokost'tan duyduğunuz suçluluk duygusuyla yapıyorsanız, suçluluk duygunuzu istemiyorum.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Berlinale'de ödül alan İsrailli yönetmen tehditler nedeniyle eve dönemiyor
Fotoğraf: Emil Salman/Haaretz

İsrailli gazeteci ve yönetmen Yuval Abraham, 74. Berlin Film Festivali’nde (Berlinale) "Başka Ülke Yok" (No Other Land) filmi ile “En İyi Belgesel” ödülünü alırken yaptığı konuşması nedeniyle hedef gösterilmeye ve tehdit edilmeye devam ediyor.

Abraham, son olarak dün (27 Şubat) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aldığı ölüm tehditleri nedeniyle evine dönemediğini ve uçuşunu iptal etmek zorunda kaldığını söyledi.

Berlinale'de 'en iyi belgesel' ödülünü alan İsrailli yönetmene ölüm tehdidi
Berlinale'de 'en iyi belgesel' ödülünü alan İsrailli yönetmene ölüm tehdidi
26 Şubat 2024

Abraham’ın açıklaması şöyle:

"Sağcı bir İsrail çetesi dün beni bulmak için ailemin evine geldi ve gece yarısı başka bir kente sığınmak zorunda kalan yakın aile üyelerimi tehdit etti. Hâlâ ölüm tehditleri alıyorum ve eve dönüş uçuşumu iptal etmek zorunda kaldım. Bu olay, İsrail medyası ve Alman politikacıların, İsrailliler ve Filistinliler arasında eşitlik, ateşkes ve ırk ayrımcı apartheide son verilmesi çağrısında bulunduğum Berlinale ödül konuşmamı saçma bir şekilde 'antisemitik' olarak nitelendirmelerinin ardından gerçekleşti. 

“Bu kelimenin Almanlar tarafından sadece İsrail'i eleştiren Filistinlileri susturmak için değil, aynı zamanda Gazze'deki ölümleri sona erdirecek ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir ateşkesi destekleyen benim gibi İsraillileri susturmak için dehşet verici bir şekilde kötüye kullanılması, antisemitizm kelimesinin içini boşaltıyor ve tüm dünyadaki Yahudileri tehlikeye atıyor. 

“Basel benden daha çok tehdit altında”

“Büyükannem Libya'da bir toplama kampında doğduğu ve büyükbabamın ailesinin çoğu soykırım sırasında Almanlar tarafından öldürüldüğü için, 2024 yılında Alman politikacıların bu terimi ailemi tehlikeye atacak şekilde bana karşı kullanma cüretini göstermelerini özellikle öfkelendirici buluyorum. Ancak bu davranış her şeyden önce, Masafer Yatta'da vahşi yerleşimlerle çevrili bir askeri işgal altında yaşayan Filistinli eş-yönetmen Basel Adra'nın hayatını tehlikeye atmaktadır. O benden çok daha büyük bir tehlike altında. 

“Ödüllü filmimiz ‘Başka Ülke Yok’un bu konuda önemli bir uluslararası tartışma başlatmasından dolayı mutluyum ve umarım bu yıl vizyona girdiğinde milyonlarca insan filmi izler. Filmi yapma nedenimiz bir tartışma başlatmaktı. Benim ve Basel'in sahnede söylediklerimizi bizi şeytanlaştırmadan sert bir şekilde eleştirebilirsiniz. Eğer bunu Holokost'tan duyduğunuz suçluluk duygusuyla yapıyorsanız, suçluluk duygunuzu istemiyorum.”

Berlin Film Festivali’nin Instagram hesabı Filistin için hacklendi
Berlin Film Festivali’nin Instagram hesabı Filistin için hacklendi
26 Şubat 2024

Abraham’ın ödül törenindeki konuşması

Abraham, İsrail devletinin Filistin topraklarında uyguladığı şiddeti konu alan “Başka Ülke Yok" filmiyle ödül aldığı törende şöyle demişti:

"Ben İsrailliyim, (filminin yardımcı yönetmeni Basel Adra) Basel ise Filistinli ve sadece iki gün sonra aynı olmadığımız bir ülkeye döneceğiz. Ben sivil düzen altında yaşıyorum, Basel ise askeri düzende. Birbirimize sadece 30 dakika uzaklıktayız. Benim oy kullanma hakkım var, onun yok, benim bu ülkede özgürce hareket etmeme izin veriliyor, Basel ise milyonlarca Filistinli gibi kilit altında ve işgal altındaki Batı Şeria'da. Aramızdaki bu eşitsizlik sona ermeli." 

Abraham, aynı zamanda gazeteci. Tel Aviv merkezli "+972" isimli internet sitesinin Local Call işbirliğiyle yaptığı İsrail ordusunun otomatik üretilen hedeflerle Gazzeli sivilleri bilerek öldürdüğünü ortaya çıkaran araştırmayı yapmıştı.

Araştırmasını yedi istihbarat mensubu ile yapılan görüşmelere dayandıran Abraham, kaynaklarının şu anki saldırılar dahil olmak üzere 2014, 2021 ve 2022’de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarda yer aldığını belirtti. (TY)

Yuval Abraham Berlinale Filistin-İsrail Savaşı 74. Berlin Film Festivali
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