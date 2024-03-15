Berlinale'de ödül alan belgesel, çekildiği topraklar olan Filistin'de gösterildi

74. Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) En İyi Belgesel ödülünü alan "Başka Ülke Yok" (No Other Land), çekildiği Filistin'in Msafer Yatta bölgesindeki et-Tuvani köyünde gösterildi.

Filmi Basel Adra, Hamdan Ballal, Rachel Szor ile birlikte yöneten İsrailli gazeteci ve yönetmen Yuval Abraham, Berlinale'deki ödül töreninde yaptığı konuşması nedeniyle hedef gösterilmişti.

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Film, İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin işgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı şiddeti konu alıyor.

AA'da yer alan habere göre İsrailli, uluslararası aktivistler ve Filistinli köy halkı akşam saatlerinde et-Tuvani köyünün okul bahçesinde yapılan film gösterimine katıldı. Film gösteriminin öncesinde ekrana Filistin bayrağı yansıtıldı, Filistin marşları çalındı.

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Filmde de rol alan yönetmenlerden Filistinli aktivist Basil Adra, gösterimin başında yaptığı konuşmasında, filmin çekiminin beş yıl sürdüğünü anlattı.

Adra, Yahudi yerleşimcilerin saldırıları karşısında Filistinlilerin gündüz bile beldeleri arasında yolculuk yapmaya korkarken hava karanlıkken gelmelerinin çok zor olduğunu söyledi.

Adra, Gazze'de insanların bombardıman altında yaşadığı ve açlıktan öldüğü tabloda, gündelik hayata devam etmenin çok zor olduğunu söyledi.

Filmin İsrailli yönetmeni Yuval Abraham, 25 Şubat'ta ödül törenindeki konuşmasında şunları söylemişti: "Ben İsrailliyim, (filminin yardımcı yönetmeni Basel Adra) Basel ise Filistinli ve sadece iki gün sonra aynı olmadığımız bir ülkeye döneceğiz. Ben sivil düzen altında yaşıyorum, Basel ise askeri düzende. Birbirimize sadece 30 dakika uzaklıktayız. Benim oy kullanma hakkım var, onun yok, benim bu ülkede özgürce hareket etmeme izin veriliyor, Basel ise milyonlarca Filistinli gibi kilit altında ve işgal altındaki Batı Şeria'da. Aramızdaki bu eşitsizlik sona ermeli."

Batı Şeria’nın El Halil kentindeki 8 köyden oluşan Mesafer Yatta bölgesi, İsrail makamlarınca 1980'li yıllarda "askeri bölge" ilan edilmiş ve buradaki 2 binden fazla Filistinlinin göçe zorlanmasının önü açılmıştı. Tarım ve hayvancılıkla geçinen bölge halkı İsrail Yüksek Mahkemesinde son bulan hukuki mücadelelerini 2022'de kaybetmişti. Bu, ordunun bölge halkını göçe zorlamasına zemin hazırlamıştı. (AÖ)