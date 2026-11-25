Berlin'de 20 Eylül eyalet seçimlerinde yüzde 25,7 oyla birinci parti olan Sol Parti (Die Linke), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşillerle hükümet kurma görüşmelerini sürdürürken Vanessa Emde'yi 24 Kasım'da meclis grubundan ihraç etti.

Emde, Sol Parti'nin yüzde 50,1 oy aldığı Neukölln 1 No'lu seçim çevresinde partinin doğrudan adayı olarak yüzde 46,2 oyla milletvekili seçilmişti.

Emde'nin ihracı için gereken üçte iki çoğunluk üç oy farkla sağlandı. 6 milletvekili ihraca karşı oy kullandı, 4 üye çekimser kaldı, 1 oy geçersiz sayıldı.

Emde genel kurulda oy hakkını koruyacak, komisyon çalışmalarına ise oy hakkı olmaksızın katılabilecek.

Anlaşmazlık nasıl başladı?

Emde, 13 Ekim'de Sol Parti meclis grubunun antisemitizmle mücadeleyi, Yahudi yaşamının korunmasını ve İsrail'in var olma hakkını teyit eden ortak açıklamasını imzaladı.

Ancak gruba katılmasından iki gün sonra ortak açıklamada benimsediği tutumu kamuoyu önünde reddetti.

Emde, 31 Ekim'de SPD ve Yeşillerle koalisyon görüşmelerine başlanmasının kararlaştırıldığı Sol Parti eyalet kongresine de delege olarak katılmadı. Kongre salonu dışında parti yönetimini protesto eden gösteride yer aldı.

Parti yönetiminin bu anlaşmazlık dolayısıyla milletvekilliğinden çekilmesi yönündeki çağrısını reddetmesi üzerine meclis grubu yönetimi 17 Kasım'da Emde'nin gruptan ihracı için önerge verdi.

Filistin için "tek devletli çözüm" tartışması

Emde, 15 Ekim'de Instagram'da yayımladığı video açıklamasında şöyle diyordu:

“Devletlerin var olma hakkı yoktur. İnsanların var olma hakkı vardır.”

Emde, “etnik ve dinsel aidiyetlerinden bağımsız olarak herkesin eşit haklara sahip olacağı bir demokratik tek devletli çözüm” talebini meşru gördüğünü de belirtiyordu.

Emde'nin görüşlerinin meşruiyetini savunanlar arasında Sol Parti'nin Berlin ve federal düzeydeki yöneticileri de vardı.

Berlin Sol Parti Eş Başkan Yardımcısı ve milletvekili Martha Kleedörfer ile Neukölln milletvekili Rouzbeh Taheri, 18 Ekim'de yayımladıkları ortak açıklamada şöyle dediler:

“Bizim görüşümüz olmasa da herkesin eşit haklara sahip olacağı demokratik bir tek devletli çözümü savunmak meşrudur.”

Açıklama, Berlin Sol Parti'nin Filistin'le Dayanışma Eyalet Çalışma Grubu tarafından da beğenildi.

Sol Parti Federal Eş Başkanı Ines Schwerdtner de Emde'nin devletlerin var olma hakkına ilişkin görüşünü “tamamen meşru” olarak nitelendirdi. Schwerdtner, Pınar Atalay'ın televizyon programında kendi tutumunu şöyle açıkladı:

“Bu görüşe katılmıyorum, yalnızca uluslararası hukuk açısından haklı olduğunu söylüyorum.”

Berlin Sol Parti yönetimi ise Emde'yle anlaşmazlığında partinin 19 Haziran 2026'da Potsdam'da yapılan federal kongresinde kabul edilen Ortadoğu/Batı Asya konulu kararı esas alıyordu.

Karar, parti içindeki tartışmaların açık, çoğulcu ve yaptırım korkusu olmaksızın yürütülmesini öngörüyor, ancak milletvekillerinin kamuoyu önündeki açıklamalarında partinin programatik ilkelerini yansıtmalarını istiyordu.

Tek devletli çözümü savunmayı meşru sayan parti yöneticileri de partinin iki devletli çözüm politikasına bağlılıklarını koruyorlar. Emde'nin görüşünü benimseyenlerin parti içindeki sayısal ağırlığı ise bilinmiyor.

Yönetim: "Ortak çalışma zemini ortadan kalktı"

Berlin Sol Parti eş başkanları ve meclis grubu yönetim kurulu, 24 Kasım tarihli ortak açıklamalarında ihraç kararının kolay alınmadığını belirttiler:

“Bu karar, yoğun müzakerelerin ve Emde'yle artık ortak bir çalışma zemininin kalmadığının saptanmasının sonucudur.”

Yönetim, Emde'nin “bir milletvekili olarak kararlarımızı temsil etme konusundaki özel sorumluluğunu yerine getirmediğini” belirterek ihraç gerekçesini şöyle açıkladı:

“Parti kararlarımıza dayanan ortak bir meclis grubu açıklamasını imzaladıktan sonra kamuoyu önünde bu açıklamanın içeriğinin artık geçerli olmadığını ilan etmek kabul edilemez.”

Sol Parti: “Filistin'le dayanışma içindeyiz”

Yönetim, aynı açıklamada tek devletli çözümü savunmanın başlı başına antisemitizm oluşturduğu iddiasını reddederek İsrail-Filistin meselesindeki siyasal tutumunu da ortaya koydu:

“İsrail'in var olma hakkını destekliyor ve İsrail'deki herkes için eşit hakları savunuyoruz. Aynı şekilde Filistin'in var olma hakkını destekliyor ve Filistin'deki herkes için eşit hakları savunuyoruz.”

İsrail'e silah sevkiyatına ve İsrailli silah üreticilerinin Almanya'da tesis kurmalarına karşı olduklarını belirten Sol Parti yönetimi şöyle devam etti:

“Biz Filistin'le dayanışma içinde olan, Gazze'deki soykırıma karşı mücadele eden bir partiyiz.” “İfade ve toplanma özgürlüğünün korunmasını talep ediyor; ister gösteri yasakları, ister polis şiddeti, isterse siyasal yıldırma yoluyla olsun, Filistin yanlısı tutumlara yönelik devlet saldırılarına ve bu tutumların kurumsal olarak bastırılmasına kesinlikle karşı çıkıyoruz.”

SPD ve Yeşillerin koalisyon koşulu

Berlin SPD Eş Başkanı Steffen Krach, ekim sonunda ZDF televizyonunda Emde'nin meclis grubunda kalması halinde ne olacağı sorusuna şu yanıtı vermişti:

“O zaman koalisyonumuz olmayacak.”

Yeşillerin federal eş başkanı Franziska Brantner de ihracı koalisyonun koşullarından biri olarak ortaya koydu.

Berlin SPD Eş Başkanları Krach ve Bettina König, ihraç kararını memnuniyetle karşıladılar. Emde'nin koalisyon görüşmelerini güçleştirdiğini belirterek antisemitizmle mücadele ve Yahudi yaşamının korunması konusundaki ortak tutumun koalisyon sözleşmesine geçirileceğini açıkladılar.

SPD ve Yeşiller açısından gelecekteki hükümetin bu konulardaki güvenilirliği söz konusu. Sol Parti içerisindeki muhalifler açısındansa, başka partilerin Sol Parti'nin meclis grubunda kimlerin bulunacağını belirlemeye kalkışması, partinin siyasal bağımsızlığına müdahale anlamına geliyor.

Emde: “Milletvekilliğimden vazgeçmeyeceğim”

Emde, ihraç kararının ardından Junge Welt gazetesine yaptığı açıklamada 24 Kasım'ı partisi açısından üzücü bir gün olarak nitelendirdi.

SPD ve Yeşillerin baskısının ve Filistin dayanışmasına karşı yürütüldüğünü söylediği medya kampanyasının sonuç verdiğini savundu.

Partisinden ayrılmayacağını belirten Emde, şunları söyledi:

“Elbette milletvekilliğimden vazgeçmeyeceğim.”

Destekçilerine partide kalmaları çağrısında bulunan Emde, yönetimin güven kaybı gerekçesini asıl siyasal anlaşmazlığı örtmeye yönelik bir manevra olarak değerlendirdi.

Ancak Emde'nin ortak açıklamayı imzalayarak gruba katılmasıyla sonradan reddetmesi arasındaki çelişki, açıklığa kavuşturulmaya muhtaç başlıca konu olmayı sürdürüyor.

Parti yönetimi içinden itiraz

Berlin Sol Parti Eş Başkan Yardımcısı ve meclis grubu yönetim kurulu üyesi Martha Kleedörfer, ihraç oylamasından önce parti yönetiminin tutumunu kamuoyu önünde eleştirmişti.

Kendisi de Emde'nin reddettiği ortak açıklamanın imzacılarından olan Kleedörfer, yönetimin Emde'ye yöneltilen antisemitizm suçlamalarını zamanında reddetmemesini “büyük bir ihmal” olarak niteledi.

Kleedörfer, henüz Berlin seçimleri yapılmadan önce bile üst düzey parti üyeleri arasında Emde'nin muhtemel ihracının konuşulduğunu açıkladı.

Ancak Stern dergisine verdiği mülakatta Emde'nin davranış biçimini de eleştirdi:

“Ben farklı davranırdım.”

Kleedörfer'e göre Emde, tek devletli çözümü savunmanın ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu, ancak partisinin iki devletli çözümü benimsediğini açıklamakla yetinebilirdi.

Uzlaşma sağlamak için çeşitli öneriler geliştirdiğini belirten Kleedörfer, sonuç alamadığını söyledi.

Federal milletvekilleri Cansın Köktürk ve Vinzenz Glaser de devletlerin var olma hakkının sorgulanmasının meşru bir tartışma konusu olduğunu savunarak Emde'ye destek verdiler.

İhraca karşı çıkanların gerekçeleri

Meclis Grubu Eş Başkanı Tobias Schulze, Junge Welt'in aktardığına göre, Emde'nin davranışlarına yönelik eleştirilerin grup içinde yaygın olduğunu, buna karşılık ihracın doğru yaptırım olup olmadığı konusunda farklı görüşlerin bulunduğunu söyledi.

Bu açıklama Emde'nin tutumunu eleştirmenin mutlaka ihracını istemek anlamına gelmediğini gösteriyor.

Oylamanın gizli yapılması nedeniyle 6 karşı oyun sahipleri ve her birinin özgül gerekçeleri bilinmiyor.

Sol Parti'nin Neukölln örgütü ise ihraç kararına açıkça karşı çıktı. İlçe örgütü sözcüsü Jorinde Schulz, Filistin dayanışmasının kriminalize edilmesine karşı mücadelenin Berlin Sol Parti'nin seçim programında bulunduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Vedi bizim Neukölln milletvekilimizdir.”

Seçmenlerin ve parti tabanının tutumu

Tagesspiegel için Civey tarafından yapılan ve Junge Welt'in aktardığı kamuoyu araştırmasına göre Sol Parti seçmenlerinin yüzde 52'si Emde'nin meclis grubundan çıkarılmasını destekliyor.

Partinin Filistin dayanışması çalışma grupları, Berlin gençlik örgütü Linksjugend ve çeşitli sosyalist gruplarsa ihraç kararına karşı çıkıyor.

Berliner Zeitung muhabiri Jana Hermann'ın aktardığına göre, ihraç kararının alındığı akşam Neukölln'de düzenlenen dayanışma toplantısında Emde'nin destekçileri, SPD ve Yeşillerle hazırlanacak koalisyon sözleşmesinin parti onayı aşamasında reddedilmesi için kampanya yürütmeyi gündemlerine aldılar.

Emde'nin ve yönetimin karşılıklı sorumlulukları

Emde vakasında birbirine indirgenemeyecek iki ayrı siyasal sorumluluk seti söz konusu.

Birincisi, bir milletvekilinin farklı görüşlere sahip olma hakkı ile gönüllü olarak imzaladığı ortak mutabakata bağlı kalma sorumluluğu arasındaki ilişki.

Emde'nin açıklamayı daha başlangıçta benimsemediği halde grup üyeliğini güvenceye almak için imzaladığına dair kesin bir kanıt yok. Ancak üstlendiği taahhütten çok kısa süre sonra uzaklaşması, yönetimin güven kaybına ilişkin itirazını siyasal görüş ayrılığından ve hangi görüşün daha doğru olduğundan bağımsız olarak tartışmayı gerektiriyor.

İkincisi, parti yönetiminin öngörü ve kriz yönetimi sorumluluğu.

Kleedörfer'in seçimlerden önce bile ihraç olasılığının konuşulduğuna ilişkin açıklaması, farklılıkların neden adaylık sürecinde ele alınmadığı sorusunu gündeme getiriyor.

Yönetimin uzlaşma girişimlerinin içeriği, ihraçtan daha hafif yaptırımların değerlendirilip değerlendirilmediği ve Emde'nin bunlara verdiği yanıtlar da henüz bütünüyle açıklığa kavuşmuş değil.

SPD'nin Emde'nin ihracını koalisyon koşulu haline getirmesi ise yönetimin kendi iç gerekçeleriyle aldığı kararın bile dışarıdan dayatılmış gibi görünmesine yol açtı.

Filistin'le dayanışma ve Filistin'in kendi kaderini tayin hakkı

Tartışmanın bir başka boyutu da Filistin ulusal hareketinin kendi siyasal tercihlerinin Almanya'daki dayanışma hareketi açısından ne ifade ettiği.

Demokratik ve laik tek devlet, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) tarihsel program hedefiydi. Ancak FKÖ, 1988'de Filistin Ulusal Konseyi'nin kararıyla iki devletli çözüme yöneldi ve 1993'te İsrail'i resmen tanıdı.

Filistin ulusal hareketinin kendi içinde bugün de tartışılan alternatif çözüm modellerinden birini benimsemek Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını savunmakla özdeş değil. Berlin Sol Parti'deki anlaşmazlık, bu ayrımın uluslararası dayanışma siyaseti açısından yeniden tartışılmasını da gündeme getiriyor.

Sol Parti'nin yaklaşık 470 bin Berlinlinin oyuyla elde ettiği hükümet kurma olanağını değerlendirmesiyle toplumsal muhalefeti temsil etme iddiasını koruması arasındaki ilişki, ihraç kararının ardından da tartışılmaya devam ediyor.

Sol Parti'nin bir koalisyon kurup başına geçip geçemeyeceği ve ardından koalisyonun genel olarak toplumsal taleplerin karşılanmasına, solun yükselişine ve Berlin hükümetinin faşizm ve gericiliğe karşı bir direnç noktası oluşturup oluşturmayacağı, bu anlaşmazlığın geleceğe nasıl yansıyacağını ve nasıl çözüleceğini belirlemek açısından önem kazanıyor.

(AEK)