ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 29 Ocak 2025 17:37
 ~ Son Güncelleme: 29 Ocak 2025 21:05
2 dk Okuma

Berlin uzaydan bakıldığında neden hala ikiye bölünmüş gibi?

Batı Berlin’de soğuk tonlu sodyum buharlı lambalar kullanılırken, Doğu Berlin enerji tasarrufunu ön planda tutarak sıcak tonlu cıva buharlı lambalarla aydınlatıldı. 1989’da Berlin Duvarı yıkılsa da, bu aydınlatma farkı varlığını sürdürmeye devam etti.

Beyza Gündüz

Beyza Gündüz

Beyza Gündüz

Görseli Büyüt
Berlin uzaydan bakıldığında neden hala ikiye bölünmüş gibi?
Fotoğraf: André Kuipers / Avrupa Uzay Ajansı (ESA)

Berlin Duvarı’nın yıkılmasının üzerinden 35 yıl geçti. Ancak şehir, uzaydan bakıldığında hâlâ ikiye bölünmüş gibi görünüyor. Doğu Berlin sıcak sarı ışıklarla aydınlanırken, Batı Berlin bölgesi hâlâ soğuk ve beyazımsı ışıklarla parlıyor. Peki, bu fark neden hâlâ sürüyor?

Bunun cevabı siyaset ya da coğrafyada değil, tüketim toplumu anlayışı ve ideolojik mirasta gizli. Berlin, Soğuk Savaş boyunca iki farklı sistemin çatışma alanıydı. 1961’de inşa edilen Berlin Duvarı, sadece fiziksel bir sınır değil, iki farklı yaşam biçiminin de sembolüydü.

Batı Berlin, tüketim odaklı bir sistem benimserken, Doğu Berlin, merkezi planlamaya dayalı sosyalist bir ekonomiye sahipti. Bu fark, şehir ışıklarına dahi yansımıştı. Batı Berlin’de soğuk tonlu sodyum buharlı lambalar kullanılırken, Doğu Berlin enerji tasarrufunu ön planda tutarak sıcak tonlu cıva buharlı lambalarla aydınlatıldı. 1989’da Berlin Duvarı yıkılsa da, bu aydınlatma farkı varlığını sürdürmeye devam etti.

Bu farklılığın ardında ideolojik bir geçmiş var. Doğu Almanya, merkezi planlamaya dayalı sosyalist bir ekonomiye sahipti. Bu nedenle, uzun ömürlü ve dayanıklı ürünler üretmeye odaklanıyordu. Doğu Almanya’nın Narva markası, çok daha uzun süre dayanan ampuller üretiyordu. Buna karşılık, Batı’daki üreticiler tüketimin sürekliliğini sağlamak için ürünleri bilinçli olarak daha kısa ömürlü tasarlıyordu.

Phoebus Karteli ve planlı eskime: Tüketim toplumunun görünmez mekanizması

1924'te kurulan Phoebus Karteli, modern tüketim ekonomisinin en dikkat çekici örneklerinden biri. General Electric, Osram ve Philips gibi büyük ampul üreticilerinin oluşturduğu bu kartel, ampullerin kullanım ömrünü bilinçli olarak sınırlayarak tüketimi artırmayı amaçlamıştı. Bu strateji, "planlı eskime" olarak adlandırılan ve günümüzde de pek çok endüstride gözlemlenen bir uygulamanın temelini attı.

Bu, sadece Doğu-Batı Almanya farkına özgü bir durum değil. Phoebus Karteli, ampullerin ömrünü 1.000 saatle sınırlandırarak tüketicileri sürekli yeni ampuller almaya zorladı. Doğu Almanya’da ise bu tür bir ticari kaygı olmadığından, ampuller daha uzun ömürlü üretilmişti. Günümüzde Berlin’deki ışık farklılığının sürmesi, geçmişteki bu ekonomik ve mühendislik anlayışlarının uzun vadeli etkisini gösteriyor.

Berlin’in farklı renklerde aydınlatılması, şehrin ikiye bölündüğü yılların görsel bir kalıntısı olarak kalmaya devam ediyor.

(BG/HA)

Haber Yeri
İstanbul
berlin ampul almanya bg
Beyza Gündüz
Beyza Gündüz
tüm yazıları

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Gazetecilik Bölümü öğrencisi. Ocak 2025 bianet stajyeri.

Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
Gramsci 134 yaşında!
22 Ocak 2025
Gramsci 134 yaşında!
Sayfa Başına Git