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Yayın Tarihi: 26 Şubat 2024 10:46
 ~ Son Güncelleme: 26 Şubat 2024 11:15
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Berlin Film Festivali’nin sosyal medya hesabı Filistin için hacklendi

Festival yönetimi ve Almanya Federal Hükümeti, Filistin-İsrail Savaşı'ndaki tutumları nedeniyle eleştirilerin hedefindeydi ve sinema sektöründen bazı gruplar festivali boykot ediyordu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Berlin Film Festivali’nin sosyal medya hesabı Filistin için hacklendi
Görsel: Hacklenen festival hesabından yapılan paylaşım, "Soykırım, soykırımdır. Hepimiz suç ortağıyız"

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen 74. Berlin Film Festivali (Berlinale) Filistin-İsrail Savaşı’na ilişkin tartışma ve protestoların gölgesinde geçti.

Sinema sektöründen bazı grup/oluşumlar, bu seneki festivali boykot etme çağrısı yaptı. "Strike Germany" bu gruplardan biriydi ve tüm sinema eleştirmenlerini, festival yönetiminin ve Almanya Federal Hükümeti'nin İsrail yanlısı tutumu nedeniyle Berlinale’e katılmamaya davet etmişti. 

Film festivalinin dün (25 Şubat) hacklenen Instagram hesabı "Berlinale. panorama"dan yapılan açıklama ve paylaşılan görseller, tartışmaları ve festival yönetiminin savaşa dair tutumunu daha da görünür kıldı. 

Instagram hesabında “Nehirden denize özgür Filistin”, “Gazze'deki soykırımı durdurun”, “Soykırım, soykırımdır” sloganlarının yer aldığı görseller yayıldı ve söz konusu görseller kısa bir süre sonra silindi.

Suç duyurusu

Festival yönetimi Instagram hesabının "hacklendiğini" duyurdu. Eylemle ilgili açıklama yapan festival, şöyle dedi:

Bugün Panorama'nın Instagram hesabında Berlinale logosunun da yer aldığı Ortadoğu'daki savaşla ilgili görsel-metin paylaşımları yapıldı. Bu paylaşımlar Berlinale'nin duruşunu temsil etmemektedir. Bu paylaşımları derhal sildik ve olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin bir soruşturma başlattık. Paylaşımı yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız.” 

Sinema eleştirmenleri, ifade özgürlüğünü kısıtlayan festivalin tutumuna, özellikle eylemi gerçekleştirenler hakkında suç duyurusu yapacağını söylemesiyle ilgili tepki gösterdi. 

Öte yandan, İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin işgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı şiddeti konu alan "Başka Ülke Yok" (No Other Land) adlı film, Berlinale'de "en iyi belgesel" ödülünü kazandı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, filmin yardımcı yönetmeni Basel Adra, 24 Şubat gecesi gerçekleştirilen ödül töreninde yaptığı konuşmada, Almanya'ya İsrail ve Gazze'ye yönelik politikasını değiştirme çağrısında bulundu. Almanya Federal Hükümetini Birleşmiş Milletlerin (BM) çağrılarını desteklemeye davet eden Adra, "Benim için kutlama yapmak çok zor. Gazze'de on binlerce insan İsrail tarafından katlediliyor," dedi.

Adra, konuşmasını şöyle sonlandırdı: "Burada, Berlin'de olduğum için Almanya'dan tek bir şey istiyorum, BM'nin çağrılarına saygı göstermeleri ve İsrail'e silah göndermeyi durdurmaları." 

"Savaş suçlususunuz"

Festival kapsamında gerçekleşen protestolardan biri, 19 Şubat'ta düzenlenen "Barış için Sinema" galasındaydı. Farklı yerlerdeki koltuklarda oturan altı-yedi kişi ayağa kalkarak, konuşması esnasında eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'u protesto etti.

Protestoculardan biri Clinton'a, "Savaş suçlususunuz. Yazıklar olsun size, utanın," dedi. Protestocular, "Filistin'e özgürlük" sloganı da atarak, İsrail'in Gazze saldırılarını durdurması ve derhal bir ateşkesin sağlanması çağrısında bulundu.

Clinton ise protestoculara sorunların bağırılarak çözülemeyeceği yanıtını verdi. Protestocular güvenlik ekibi tarafından salondan zorla çıkarıldı. (TY)

Berlinale Filistin-İsrail Savaşı Gazze Şeridi 74. Berlin Film Festivali
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/haber/hannah-arendt-odulune-deger-gorulen-gessene-filistin-engeli-289357
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/haber/fransali-yayinevi-filistin-de-etnik-temizlik-kitabinin-satisini-durdurdu-289267
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