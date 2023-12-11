Berlin Film Festivali'nin jüri başkanı Kenyalı oyuncu Lupita Nyong'o oldu

Bu yıl 74'üncüsü düzenlenecek Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) jüri başkanlığına, Oscar ödüllü Kenyalı oyuncu, yapımcı ve yönetmen Lupita Nyong'o seçildi.

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Haberi, Berlinale yönetimi, yaptığı açıklama ile duyurudu.

Daha önce 'Black Panther', '12 Yıllık Esaret' gibi filmlerdeki performansıyla tanınan 40 yaşındaki Nyong'o, '12 Yıllık Esaret' filmindeki rolüyle 2014'te 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar Ödülü'nü almıştı. 74. Berlinale'de gösterilecek filmler henüz açıklanmadı.

(EMK)