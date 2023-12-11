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DÜNYA
Yayın Tarihi: 11 Aralık 2023 19:43
 ~ Son Güncelleme: 11 Aralık 2023 19:50
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Berlin Film Festivali'nin jüri başkanı Kenyalı oyuncu Lupita Nyong'o oldu

74. Berlinale'de gösterilecek filmler henüz açıklanmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/11/74-uncu-berlin-film-festivali-nin-juri-baskani-kenyali-oyuncu-lupita-nyong-o-oldu.jpg
Fotoğraf: Playtuşu

Bu yıl 74'üncüsü düzenlenecek Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) jüri başkanlığına, Oscar ödüllü Kenyalı oyuncu, yapımcı ve yönetmen Lupita Nyong'o seçildi.

Detaylar

Haberi, Berlinale yönetimi, yaptığı açıklama ile duyurudu.

Daha önce 'Black Panther', '12 Yıllık Esaret' gibi filmlerdeki performansıyla tanınan 40 yaşındaki Nyong'o, '12 Yıllık Esaret' filmindeki rolüyle 2014'te 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar Ödülü'nü almıştı. 74. Berlinale'de gösterilecek filmler henüz açıklanmadı.

(EMK)

berlin film festival Lupita Nyong
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