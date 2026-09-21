Berlin'de sol parti adayı Elif Eralp kazandı

Berlin'deki seçimleri önde götüren Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Eralp, ilk sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada partisine destek verenlere teşekkür etti.

Bugünden itibaren Berlin'i hep birlikte değiştirip daha iyi bir yer haline getireceklerini ifade eden Eralp, "Şehrimizde sevgi ve adalet, nefrete karşı galip geldi ve bu mesaj tüm dünyaya yayılıyor." dedi.

Eralp, kamu yayıncısı ARD'ye yaptığı açıklamada, seçmenlerin kendisine ve Sol Parti'ye, herkesin insan onuru içinde iyi bir yaşam sürdürebileceği daha adil bir Berlin adına yeni bir sayfa açmak için görev verdiğini ifade etti.

Berlin'de en büyük sosyal sorunun kira krizi olduğunu vurgulayan Eralp, seçimlerde Sol Parti'nin seçim programının kazandığını belirtti.

Eralp, "Şehrimizde insanlar yeniden daha iyi bir yaşamı olması için Berlin eyaleti başbakanı olmak istiyorum." diye konuştu.

(Mİ)