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YT: Yayın Tarihi: 21.09.2026 00:20 21 Eylül 2026 00:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.09.2026 00:33 21 Eylül 2026 00:33
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Berlin'de sol parti adayı Elif Eralp kazandı

Almanya'da Berlin eyalet meclisi seçiminde, sandık çıkış anketlerine göre başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti, yüzde 24,5 oyla ilk sırayı aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Berlin'de sol parti adayı Elif Eralp kazandı
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Görseli Büyüt

Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde düzenlenen seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de sona erdi.

Alman Birinci Televizyonu ARD'nin açıkladığı sandık çıkış anketine göre, Berlin'de eyalet başbakanlığına Eralp'i aday gösteren Sol Parti, yüzde 24,5 ile ilk sıraya yerleşti.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 20 ile ikinci sırada yer alırken, Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 16 oy aldı.

Görseli Büyüt

Yeşiller yüzde 15 ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 12'de kaldı.

Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakı'nın (BSW) oy oranı yüzde 5, Hür Demokrat Partinin (FDP) oy oranı yüzde 2,5 oldu.

Sol Parti, 2023'teki seçime göre oy oranını 12,3 puan artırırken CDU 8,2, SPD 6,4 ve Yeşiller 3,4 puan kaybetti. AfD ise oy oranını 6,9 puan artırdı.

Görseli Büyüt

ARD'nin ilk sandalye dağılımı projeksiyonuna göre, 159 sandalyeli eyalet meclisinde Sol Parti'nin 42, CDU'nun 34, AfD'nin 27, Yeşiller'in 26, SPD'nin 21 ve BSW'nin 9 milletvekiliyle temsil edilmesi öngörülüyor.

Bu dağılıma göre, hiçbir parti, mecliste mutlak çoğunluk için gereken 80 sandalyeye tek başına ulaşamıyor.

Görseli Büyüt

Mecklenburg-Vorpommern'de oylarını iki kattan fazla artıran AfD ilk sıraya yerleşti

Sandık çıkış anketine göre, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde AfD yüzde 37 oyla birinci, SPD yüzde 35,5 ile ikinci sırada yer aldı.

Sol Parti'nin yüzde 7,5, CDU ve Yeşiller'in yüzde 5,5'er, BSW'nin yüzde 5 ve FDP'nin yüzde 1,2 oy aldığı tahmin ediliyor.

AfD, 2021'deki seçime göre oy oranını 20,3 puan yükselişle iki kattan fazla artırırken, SPD 4,1, CDU ise 7,8 puan kaybetti.

Görseli Büyüt

Projeksiyonlara göre, 71 sandalyeli eyalet meclisinde AfD'nin 27, SPD'nin 26, Sol Parti'nin 6, CDU, Yeşiller ve BSW'nin ise 4'er milletvekiliyle temsil edilmesi öngörülüyor.

Bu dağılıma göre, hiçbir parti, mutlak çoğunluk için gereken 36 sandalyeye tek başına ulaşamıyor.

Görseli Büyüt

Berlin'deki seçimleri önde götüren Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Eralp, ilk sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada partisine destek verenlere teşekkür etti.

Bugünden itibaren Berlin'i hep birlikte değiştirip daha iyi bir yer haline getireceklerini ifade eden Eralp, "Şehrimizde sevgi ve adalet, nefrete karşı galip geldi ve bu mesaj tüm dünyaya yayılıyor." dedi.

Eralp, kamu yayıncısı ARD'ye yaptığı açıklamada, seçmenlerin kendisine ve Sol Parti'ye, herkesin insan onuru içinde iyi bir yaşam sürdürebileceği daha adil bir Berlin adına yeni bir sayfa açmak için görev verdiğini ifade etti.

Berlin'de en büyük sosyal sorunun kira krizi olduğunu vurgulayan Eralp, seçimlerde Sol Parti'nin seçim programının kazandığını belirtti.

Eralp, "Şehrimizde insanlar yeniden daha iyi bir yaşamı olması için Berlin eyaleti başbakanı olmak istiyorum." diye konuştu.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
berlin almanya Elif Eralp
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