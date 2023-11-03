Berlin'de Erdoğan'ın resmi Almanya ziyaretinin iptalini isteyenler çoğalıyor

Almanya'da iktidardaki "Trafik Lambası" koalisyonunun "sarısı" Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya olası ziyareti konusunda ciddi kaygıları olduğunu dile getirdi.

"Hamas'la dayanışması katlanılmaz"

Djir-Sarai, Almanya'nın önde gelen haftalık haber-yorum dergisi Der Spiegel'e verdiği demeçte "Erdoğan'ın sürekli İsrail'e karşı nefret söyleminde [bulunması] ve terör örgütü Hamas'la dayanışması katlanılmaz." dedi. "Bu[nun] sonuçları olması ve federal hükümetçe göz ardı edilmemesi gerekir" dedi.

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FDP'li siyasetçi Erdoğan'ın Kasım'da gerçekleşmesi planlanmakta olan gezisinin, bu bağlamda "son derece sorunlu" olacağını söyledi. "Bu arka plan karşısında Türkiye Cumhurbaşkanı'nı Almanya'da ağırlamalı mıyız, sorusu giderek ağırlık kazanıyor."

"Diyalogu sürdürmek önemli"

Gerçi, FDP'de eleştirileri onaylamakla birlikte Erdoğan'la diyalogu sürdürmeyi yeğleyenler de var. Partinin kıdemli milletvekillerinden Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin yerinde olacağı kanısında.

Kuzey Ren-Vestfalya eyalet listesinden Bundestag'a seçilen Strack-Zimmermann, "Erdoğan'ın açıklamaları, burada bir din savaşı ilan etmiş olması gerçeği de dahil olmak üzere korkunç" dedi. "Orta Çağ'da değiliz."

Bununla birlikte FDP'li siyasetçi "diyalogu sürdürme[nin] önemli" olduğunu da ekledi. "Hamas'ın İsrail'e yönelik zalim saldırısının ardından, bölgede büyük bir yangın çıkmaması gerekir. Erdoğan burada bir rol oynuyor. Federal hükümet onu etkilemeli. Masaya oturmak gerekir" dedi.

Ancak Strack-Zimmermann zamanlama konusunu da gündeme getirdi: "Bunu yapmak için doğru zamanın tartışılması gerekiyor: Şu anda zor."

SPD ve Yeşiller de...

"Trafik Lambası"nın "kırmızısı" Sosyal Demokratlar (SPD) ve "Yeşilleri" de Erdoğan'ın ziyareti gerçekleşse bile Şansölye Scholz'dan "Hamas'ın suçları"nı övme konusunda sert bir karşılık görmesini istiyorlar.

Tagesspiegel'e konuşan SPD milletvekili Alman-Türk Derneği Başkanı Macit Karaahmetoğlu, Erdoğan'a sert eleştiriler yöneltti: "Masum insanların öldürülmesini ve katliamları örnek gösteriyor." dedi. Şansölye Olaf Scholz'un, Erdoğan'a "Hamas'ın suçlarını küçümsemenin kesinlikle kabul edilemez olduğunu açıkça söyleyece[ğini]" düşündüğünü açıkladı.

Yeşillerden milletvekili Sergey Lagodinsky de Erdoğan'ın ziyareti halinde "Şansölye Scholz ve diğer Batılı hükümet liderleri[nin], Erdoğan'a Yahudi düşmanı ve İsrail karşıtı propagandasını durdurması gerektiğini öğretmek için ellerinden geleni yapma[ları gerektiğini]" söyledi.

Erdoğan Berlin'e Almanya-Türkiye milli futbol takımları karşılaşması için gidebilir

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Erdoğan'ı 28 Mayıs'ta yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi vesilesiyle tebrik etmiş ve resmen ülkesine davet etmişti. Halen, ziyaretin Almanya-Türkiye milli futbol takımları arasında 18 Kasım'da yapılacak "dostluk maçı"na denk gelebileceği düşünülüyor.

Ancak Erdoğan'ın milli takımlar karşılaşması sırasında Berlin'de olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Erdoğan'ın resmi ziyareti Kasım ortasına planlanmış olmakla birlikte tarihi iki ülke tarafından da resmen onaylanmış değil.

Polis sendikası sözcüsü, Perşembe günü medyaya verdiği demeçte kendilerine bir "devlet ziyareti" konusunda henüz bir bilgi gelmediğini söyledi. Ancak sendika sözcüsü Jendro, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Almanya'daki milli maçını kaçırmayacağını" düşündüğünü de ekledi.

CDU'lu politikacılar da karşı

Erdoğan'ın olası ziyaret tarihi yaklaştıkça, muhalefetteki Hristiyan Demokratlar'dan (CDU) da Filistin-İsrail çatışması bağlamında sert eleştiriler ve planlanan devlet ziyaretinin iptali talepleri yükselmeye başlıyor.

Bild gazetesine Erdoğan'ın olası ziyaretini yorumlayan CDU gençlik kolu başkanı Johannes Winkel "Erdoğan öncelikle bir İslamcıydı ve öyle olmaya devam ediyor" dedi.

Winkel "[Erdoğan] yıllardır -Almanya da dahil- İsrail'e karşı kışkırtmada bulunuyor. Şimdi de Alman Shani Louk'a işkence eden ve başını keserek öldüren Hamas teröristlerini özgürlük savaşçıları olarak övüyor," dedi.

Winkel, sert bir tutum takınılmasından yana: "Eğer Almanya'nın hala kendisine biraz saygısı varsa, şimdi Erdoğan'ın ziyaretini iptalin tam zamanı. Yoksa çokça sözü edilen 'devlet aklı' takvimlendirmekten öteye gitmeyecek."

Polis: "Yahudi karşıtı mitinglere izin verilemez"

Polis Sendikası Başkanı Rainer Wendt de Tagesspiegel gazetesine Erdoğan'ın olası ziyareti sırasında polisin "Türkiye devlet başkanının Yahudi düşmanı söylemlerin kullanıldığı mitingler yapmasını önleyece[ğini]" açıkladı

Wendt, "Elbette bu son derece politik bir durum, ancak Almanya'nın İsrail ve Yahudi inancına mensup insanlarıyla dayanışma içindeki bir devlet olması nedeniyle bu tutum Bay Erdoğan için de geçerli olacak. Bunda kuşku yok" dedi.

Almanya Federal hükümeti daha önce Erdoğan'ın Almanya'daki kimi planlanmış mitinglerini iptal etmişti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin oylanacağı Nisan 2017 referandumu öncesinde Kuzey Ren-Vestfalya'da kampanya yürütmek istemiş, Federal hükümet bunu yasaklamıştı.

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Erdoğan bunun üzerine Şansölye Merkel'i "Nazi yöntemleri" uygulamakla suçlamıştı. Erdoğan Temmuz 2017 başında da G-20 zirvesi vesilesiyle Almanya'daki yandaşlarıyla bir araya gelmek istemiş, Dışişleri Bakanı Gabriel, "Diğer ülkelerin iç politik çatışmalarını toplumuzun içine sokmaya niyetimiz yok" demiş ve hükümet mitingi yasaklamıştı.

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(AEK)