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Yayın Tarihi: 5 Ocak 2025 17:07
 ~ Son Güncelleme: 6 Ocak 2025 08:20
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Berkin Elvan’ın doğum günü: Yaşasaydı 26 yaşında olacaktı

"Gülüşün, hayallerin, umutların hâlâ bizimle. Senin için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Berkin Elvan’ın doğum günü: Yaşasaydı 26 yaşında olacaktı
* Çizim: Necmi Yalçın

Gezi protestoları sırasında 16 Haziran 2013'te İstanbul Okmeydanı'nda polisin attığı gaz bombası ile öldürülen Berkin Elvan, yaşasaydı bugün 26 yaşında olacaktı.

Elvan ailesi, X hesabından Berkin Elvan’ın doğum günü için bir mesaj paylaştı.

“Berkinimiz, oğlumuz, yavrumuzun bugün doğum günü. Yaşasaydı 26 yaşında olacaktı. Gülüşün, hayallerin, umutların hâlâ bizimle. Senin için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Sevgiyle ve hiç dinmeyen özlemle…#BerkinElvan"

Ne olmuştu?

5 Ocak 1999 doğumlu Berkin Elvan, Gezi direnişi sırasında, 16 Haziran 2013’teki polis saldırısında başının arkasından gaz fişeğiyle yaralandı, 269 gün sonra, tedavi gördüğü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 11 Mart 2014'te hayatını kaybetti.

Soruşturma dosyası altı savcı değiştirdi. Savcı Faruk Bildirici'nin talebi üzerine, olay yerinde polislerin kullandığı ve Elvan'ın vurulduğu sokağın başındaki TOMA'ya monte edilmiş kamera görüntüleri, Ulusal Kriminal Büro görevlisi bilirkişisi tarafından incelendi ve analiz raporu 6 Mayıs 2014'te dosyaya sunuldu.

Savcı İsa Dalgıç'ın talebiyle görüntüler bu kez Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda incelendi. Netleştirilmiş görüntüde iki şüpheli memurun göründüğü ve bu memurlardan birinin Elvan'ın ölümüne neden olduğu tespit edildi.

Soruşturma 7 Aralık 2016’da tamamlandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu savcılarından İsa Dalgıç’ın hazırladığı iddianamede, tek sanık olarak gösterilen polis memuru F.D.’nin "olası kastla öldürme" suçundan yargılanması istendi.

İddianamede, polislerin “mukavemette bulunan” eylemcilere müdahale ettiği, bu sırada kafasına gaz fişeği isabet eden Berkin Elvan'ın yaralanarak, hastaneye kaldırıldığı ve tedavi gördüğü sırada hayatını kaybettiği anlatıldı.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 11 sayfalık iddianame kabul edildi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan 42 polis hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

Elvan ailesinin avukatı Oya Aslan bianet’e verdiği bilgide, olay yerindeki tek bir polise dava açıldığını, davanın da “kasten öldürmek” değil “olası kastla öldürmek” suçundan açıldığını, bunun da hapis cezasını 20 yıla kadar düşürdüğünü belirtti: “Müebbet gerektiren kasten öldürme yerine olası kast ile yargılandığında, polis mahkum olsa dahi ceza 20 yıla kadar düşüyor. Oysa sadece kamera görüntüleri bile kasten öldürmeye dava açmak için yeterliydi.”

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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