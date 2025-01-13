Berkin Elvan’ın ailesine tehdit: Oğlunu oradan alacağız

Gezi Parkı Direnişi sürecinde 16 Haziran 2013'te İstanbul Okmeydanı'nda polisin attığı gaz fişeği sonucu ağır yaralanan ve 269 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın ailesi, sosyal medya ve telefon üzerinden maruz kaldıkları tacizlere ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Elvan Ailesi, Çağlayan Adliyesi’nde avukatları Akçay Taşçı, Deniz Özen ve Çiğdem Akbulut ile yaptıkları suç duyurusunun ardından Karaköy’deki Mimarlar Odası İstanbul Şubesi’nde basın açıklaması düzenledi.

Açıklamaya, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık, Halkların Demokratik Partisi eski Milletvekili Musa Piroğlu, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, Sİne Sen önceki dönem başkanı santaçı Mehmet Esen, gözaltında kaybedilen Fehmi Tosun’ın kızı Cumartesi İnsanı Besna Tosun’un yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

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"Tacizler başka bir boyuta ulaştı"

Açıklamada ilk konuşmayı avukat Çiğdem Akbulut yaptı. Akbulut, Elvan Ailesi’nin Berkin’in vurulduğu ilk gün itibariyle tacizlerle karşı karşıya kaldığını ve siyasi iktidar tarafından hedef gösterildiğini söyledi.

Akbulut, tacizlere karşı bugüne kadar aile ve avukatlar olarak bilinçli bir şekilde sessiz kaldıklarını ancak son dönemlerde yaşanan tacizlerinin başka bir boyuta ulaştığını aktardı. Ailenin 7 Aralık ve Berkin’in doğum günü olan 5 Ocak’ta telefonla arandığını ifade eden Akbulut, şöyle devam etti:

“7 Aralık’ta tüm aile üyelerini arayan bir kişi, Berkin’in terörist olduğunu ve sonunun elbette bu olacağını söylüyor. Çok geçmeden 5 Ocak günü bu kez bir başka numaradan arayan kişiler, aile ile adeta alay eder bir tarzda ‘Berkin ekmek almaya gitti hâlâ dönmedi mi?’ diyor. Gezi’nin yıldönümünde, Berkin’in ölüm yıldönümünde, doğum gününde bu tacizler sürekli oluyordu. Ancak son yaşanan bu olaylarla tacizler başka bir boyuta ulaştı. Bu nedenle bugün artık bu durumu yargıya taşıdık.

"Elimizde telefon numaraları var"

Bu kişilerin telefon numaraları elimizde var. Biz isim açıklamayacağız ancak bu kişilerin kim oldukları gayet rahat tespit edilebilir. Bu kişilerin nereden cesaret bulduğunu biliyoruz. Hatırlarsanız o dönem başkanlık koltuğunda oturan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘emri ben verdim’ demişti. Gülsüm Elvan, alanlarda hedef göstermişti. Biz ailenin avukatları olarak bu duruma tepkisiz kalmayacağımızı ve sonuna kadar mücadele edeceğimizi duyuruyoruz.”

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Gülsüm Elvan: 'Ekmeğe gönderdin gelmedi mi' dediler

Akbulut’un ardından anne Gülsüm Elvan devam etti. Gülsüm Elvan, daha önce de Berkin’in mezarına saldırı düzenleme tehdidi aldığını ve uzunca bir süre mezarlığa her gün gidip geldiğini anlattı:

“Bir gün bilinmeyen bir numaradan ‘Berkin’in oradan alacağız’ diye telefon geldi. Uzun süre gidip geldim, en son ise ilk 7 Aralık’ta ardından 5 Ocak’ta telefonlar geldi.

Çocuğumun katilinin oğlu olduğunu söyleyen bir kişi, ‘Senin gibi anneler ancak terörist yetiştirir. Sonucu da bu olur’ dedi. Hiçbir tepki vermedim, oğlumun katilinin çocuğu olmadığını söyledim ve kim olduğunu sordum, daha sonra telefonu kapattım. 5 Ocak’ta oğlumun doğum gününde gelen telefonda ise; arayan kişi ‘ekmeğe gönderdin gelmedi mi?’ diye alay ederek konuştu ve kapattı. Sadece çığlık atabildim. Biz, oğlum vurulduğu ilk günden beri trollerin önüne atıldık ve bu taciz yıllardır devam ediyor. Bugüne kadar tepkisiz kaldık fakat bundan sonra susmayacağız, dimdik duracağız ve mücadele edeceğiz.”

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Sami Elvan: Bundan sonra sessiz kalmayacağız

Baba Sami Elvan da kendisini arayan kişinin polis olduğunu söylediğini aktardı ve ekledi:

“7 Aralık’ta ilk telefon bana geldi. Arayan kişi, ‘Berkin Elvan’ın babasıyla mı görüyorum’ diye sordu. ‘Evet’ dedim, kim olduğunu sordum. Polis olduğunu söyledi, niçin aradığını sorduğum da ise; ‘rahatsız etmek için’ dedi. Kapattım, kızımı aradım aynı numaranın kızımı ve eşimi de aradığını onları da taciz ettiğini öğrendim. Biz bunca yıldır sustuk ancak korktuğumuz için değil, yok saydık fakat artık bu kişiler telefon etme cesaretini buluyorlar. Biz korkmuyoruz, bundan sonra da sessiz kalmayacağız. Sizlerden aldığımız güçle mücadele edeceğiz.”

Ardından ailenin avukatları Akçay Taşçı ve Deniz Özen konuştu. Avukatlar, söz konusu tacizlerin dosyadaki cezasızlıktan cesaret bulduğunu ifade ettiler.

Avukat Özen, Berkin Elvan davasında sanık polise 16 yıl hapis cezası verildiğini ancak tutuklanmadığı gibi hâlâ görevine devam ettiğini söyledi.

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Atalay'dan mesaj: Berkin’in ışığı, bu karanlığı dağıtacak

Konuşmaların ardından ailenin avukatlarından, Gezi Parkı Davası’nda 18 yıl hapis cezasına çarptırılan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın mesajı okundu.

Atalay, cezaevinden gönderdiği mesajında, şunları söyledi: “Bu iktidar yalnızca gençlerin yaşam hakkını ellerinden almakla kalmadı, aynı zamanda öldürdüğü çocuklardan siyasi kutuplaşma devşirmeye ve Berkin’in anısını kirletmeye çalıştı. Ancak Gezi, yoksulluk, pahalılık ve baskı girdabında boğulan milyonların verdiği ilk büyük tepkiydi ve bu toplumsal çürümeye karşı halkın verdiği en güçlü cevaptı.

Bugün, adalet ve özgürlük mücadelesini sürdürdüğümüz bu zorlu dönemde, Türkiye’nin en haysiyetli zamanlarını Gezi’yi, Haziran günlerini ve gözbebeğimiz Berkin’i anmak çok daha değerli.

Berkin, 5 Ocak’ta 25 yaşına girecekti. Onun doğum günü Türkiye’de adalet isteyen herkesin, özellikle de genç kardeşlerimizin mücadelesini simgeleyen bir gündür. Berkin’in ailesi, dostları ve bizler, adalet talebimizi daha güçlü bir şekilde haykırmaya devam edeceğiz. Berkin’in ışığı, bu karanlığı mutlaka dağıtacak."

İstinaf Berkin Elvan'ı öldüren polis memurunun cezasını onadı

Ne olmuştu? İstanbul, Okmeydanı’nda Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde 16 Haziran 2013’teki polis saldırısında başının arkasından gaz fişeğiyle yaralanan 14 yaşındaki Berkin Elvan hastaneye kalbi durmuş olarak götürülmüştü. 269 gün sonra, tedavi gördüğü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 11 Mart 2014'te hayatını kaybetti. Soruşturma dosyası altı savcı değiştirdi. Savcı Faruk Bildirici'nin talebi üzerine, olay yerinde polislerin kullandığı ve Elvan'ın vurulduğu sokağın başındaki TOMA'ya monte edilmiş kamera görüntüleri, Ulusal Kriminal Büro görevlisi bilirkişisi tarafından incelendi ve analiz raporu 6 Mayıs 2014'te dosyaya sunuldu. Savcı İsa Dalgıç'ın talebiyle görüntüler bu kez Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda incelendi. Netleştirilmiş görüntüde iki şüpheli memurun göründüğü ve bu memurlardan birinin Elvan'ın ölümüne neden olduğu tespit edildi. Soruşturma 7 Aralık 2016’da tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu savcılarından İsa Dalgıç’ın hazırladığı iddianamede, tek sanık olarak gösterilen polis memuru F.D.’nin "olası kastla öldürme" suçundan yargılanması istendi. İddianamede, polislerin “mukavemette bulunan” eylemcilere müdahale ettiği, bu sırada kafasına gaz fişeği isabet eden Berkin Elvan'ın yaralanarak, hastaneye kaldırıldığı ve tedavi gördüğü sırada hayatını kaybettiği anlatıldı. İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 11 sayfalık iddianame kabul edildi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan 42 polis hakkında ise takipsizlik kararı verildi. Sanık polis, F.D.'ye ise "olası kasıtla kasten öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi cezayı onadı. Hakkında tutuklama kararı verilmeyen sanık göreve devam ederken dosya ise Yargıtay'da.

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(RT)