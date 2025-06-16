Berkin Elvan’ın Ailesinden 12. yılında çağrı: Fail tutuklansın

Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan için ailesi, ölümünün 12. yıldönümünde bir açıklama yayımlayarak adalet çağrısını yineledi. Elvan ailesi, gaz fişeğini ateşleyen polis memuru Fatih Dalgalı’nın hâlâ serbest olmasına tepki gösterdi ve tutuklanmasını talep etti.

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“Oğlumuz, Berkin’imiz vurulalı tam 12 yıl oldu. Daha küçücük yaşta kıydılar yavrumuza. Ağız dolusu gülüşlerini, henüz olgunlaşmamış sesini bizden çaldılar. Geleceğini, hayallerini aldıla,” diyen Elvan ailesi, olayın sorumlularının hâlâ yargı önüne çıkarılmadığını vurguladı.

“Artık yeter! Sabrımız tükeniyor”

Açıklamada şöyle denildi:

“Oğlumuzu bizden koparanlar, emri verenler hâlâ yargılanmadı. Tetiği çeken katil Fatih Dalgalı hâlâ serbest. Artık yeter! Sabrımız tükeniyor. Fatih Dalgalı bir an önce cezaevine girsin.”

Aile ayrıca dönemin sorumlu kamu görevlilerinin de yargılanması gerektiğini belirtti:

“'Emri ben verdim' diyen başta olmak üzere, dönemin emniyet müdürü, valisi ve Berkin’imizi bizden koparan herkes bir an önce yargılansın. Failler cezasızlık zırhıyla korunmasın. Adalet yerini bulsun.”

“Berkin’imizi unutmayacağız, unutturmayacağız”

Anma ve adalet çağrısının sonunda Elvan ailesi, oğullarını unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı:

“Canımız, Berkin’imiz… Seni asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Koşturduğun sokaklarda, meydanlarda, her yerde ismini haykırmaya devam edeceğiz.”

Ne olmuştu?

14 yaşındaki Berkin Elvan, 16 Haziran 2013’te İstanbul Okmeydanı’nda ekmek almak için çıktığı sırada, polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. 269 gün boyunca komada kalan Elvan, 11 Mart 2014’te hayatını kaybetmişti. Olay, Türkiye ve dünyada geniş yankı uyandırmış, kitlesel protestolara neden olmuştu.

(EMK)