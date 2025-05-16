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Yayın Tarihi: 16 Mayıs 2025 12:13
 ~ Son Güncelleme: 16 Mayıs 2025 12:20
2 dk Okuma

Berkin Elvan’ı öldüren polis artık mahkûm: Yargıtay 16 yıllık cezayı onadı

Gezi Direnişi sırasında başına gaz fişeği isabet ederek hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne neden olan polis memuru Fatih Dalgalı'ya verilen 16 yıl 8 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Dalgalı’nın cezasının kesinleşmesiyle hapis yolu açıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Berkin Elvan’ı öldüren polis artık mahkûm: Yargıtay 16 yıllık cezayı onadı
Fotoğraf: PİRHA

Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğinin kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Berkin Elvan’ın davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 18 Haziran 2021 polis memuru Fatih Dalgalı’ya ‘olası kastla öldürmek’ suçudan verdiği 16 yıl 8 ay hapis cezasını onadı.

Yargıtay da Dalgalı’nın Berkin elvan’ı ‘olası kastla öldürdüğüne’ hükmetti. Cezanın onanması ile polis memuru Dalgalı hapse girecek.

Ne olmuştu?

İstanbul, Okmeydanı’nda 16 Haziran 2013’teki polis saldırısında başının arkasından gaz fişeğiyle yaralanan 14 yaşındaki Berkin Elvan hastaneye kalbi durmuş olarak götürüldü.

269 gün sonra, tedavi gördüğü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 11 Mart 2014'te hayatını kaybetti.

Soruşturma dosyası altı savcı değiştirdi. Savcı Faruk Bildirici'nin talebi üzerine, olay yerinde polislerin kullandığı ve Elvan'ın vurulduğu sokağın başındaki TOMA'ya monte edilmiş kamera görüntüleri, Ulusal Kriminal Büro görevlisi bilirkişisi tarafından incelendi ve analiz raporu 6 Mayıs 2014'te dosyaya sunuldu.

Savcı İsa Dalgıç'ın talebiyle görüntüler bu kez Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda incelendi. Netleştirilmiş görüntüde iki şüpheli memurun göründüğü ve bu memurlardan birinin Elvan'ın ölümüne neden olduğu tespit edildi.

Soruşturma 7 Aralık 2016’da tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu savcılarından İsa Dalgıç’ın hazırladığı iddianamede, tek sanık olarak gösterilen polis memuru Fatih Dalgalı’nın "olası kastla öldürme" suçundan yargılanması istendi.

İddianamede, polislerin “mukavemette bulunan” eylemcilere müdahale ettiği, bu sırada kafasına gaz fişeği isabet eden Berkin Elvan'ın yaralanarak, hastaneye kaldırıldığı ve tedavi gördüğü sırada hayatını kaybettiği anlatıldı.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 11 sayfalık iddianame kabul edildi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan 42 polis hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

Elvan ailesinin avukatı Oya Aslan bianet’e verdiği bilgide, olay yerindeki tek bir polise dava açıldığını, davanın da “kasten öldürmek” değil “olası kastla öldürmek” suçundan açıldığını, bunun da hapis cezasını 20 yıla kadar düşürdüğünü belirtti:

“Müebbet gerektiren kasten öldürme yerine olası kast ile yargılandığında, polis mahkum olsa dahi ceza 20 yıla kadar düşüyor. Oysa sadece kamera görüntüleri bile kasten öldürmeye dava açmak için yeterliydi.”

Dava 18 Haziran 2021’de sonuçlandı. İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi Dalgalı’yı olası kastla öldürmek" suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 16 yıl 8 ay hapse mahkum etti ancak tutuklamadı. Yurtdışına çıkış yasağı adli kontrolü uygulanarak serbest kaldı.

Ceza, 2 sene önce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından da onandı. Dosya daha sonra Yargıtay’a gitti.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
berkin elvan berkin elvan davası
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