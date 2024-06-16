Berkin Elvan vurulalı 11 yıl oldu

Gezi eylemleri sırasında Okmeydanı'nda ekmek almaya giderken polisin attığı gaz fişeği ile kafasından vurularak ölen Berkin Elvan'ın üzerinden yaralanmasının üzerinden 11 yıl geçti. Aile, "emri verenler yargılanmadı, tetiği çeken Fatih Damgalı hala dışarıda" paylaşımı ile tepkisini ifade etti.

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2013 yılında Gezi Parkı'na Topçu Kışlası yapmak istenmesi üzerine yaşanan protestolar sırasında ölenlerden biri de Berkin Elvan'dı. Okmeydanı'nda yaşanan gösteri sırasında çevrede gördükleri herkese gaz ile müdahale eden polis Berkin Elvan'ın bulunduğu tarafa da gaz bombası attı. Gaz fişeği 14 yaşındaki Berkin Elvan'ın kafasına isabet etti, 269 gün boyunca komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014’te 15 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ailesinin adalet arayışı sürüyor.

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Oğlumuz, Berkinimiz vurulalı bugün tam 11 yıl oldu.



Gözlerindeki ışıltı çalındı. Naif sesi kesildi. Ağız dolusu kahkahası susturuldu. pic.twitter.com/LbMhpKOWU4 — Berkin Elvan (@Berkin_Elvan) June 16, 2024

Elvan ailesi çocuklarının polis tarafından vurulmasının 11'nci yıldönümünde sosyal medyadan açıklama yaptı. Açıklamada, "Oğlumuz, Berkinimiz vurulalı bugün tam 11 yıl oldu.

Gözlerindeki ışıltı çalındı. Naif sesi kesildi. Ağız dolusu kahkahası susturuldu.

Oğlumuzu bizden koparan sorumlular, emri verenler henüz yargılanmadı. Tetiği çeken katil Fatih Damgalı hala dışarda.

Artık yeter! Adalet yerini bulsun. Berkinimizi bizden koparanlar bir an önce cezalandırılsın.

Canımız, oğlumuz Berkinimiz,

Seni asla unutmayacağız. Son nefesimize kadar kısacık yaşamını anlatmaya ve senin için adalet istemeye devam edeceğiz." denildi.

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(Mİ)