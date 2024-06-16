ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 16 Haziran 2024 16:45
 ~ Son Güncelleme: 16 Haziran 2024 17:39
2 dk Okuma

Berkin Elvan vurulalı 11 yıl oldu

Berkin Elvan'ın polis tarafından gaz fişeği ile vurulmasının üzerinden 11 yıl geçti. Elvan ailesi özlemini ve sitemini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Berkin Elvan vurulalı 11 yıl oldu

Gezi eylemleri sırasında Okmeydanı'nda ekmek almaya giderken polisin attığı gaz fişeği ile kafasından vurularak ölen Berkin Elvan'ın üzerinden yaralanmasının üzerinden 11 yıl geçti. Aile, "emri verenler yargılanmadı, tetiği çeken Fatih Damgalı hala dışarıda" paylaşımı ile tepkisini ifade etti.

AİHM’den Berkin Elvan başvurusuna ret
AİHM’den Berkin Elvan başvurusuna ret
17 Mayıs 2021

2013 yılında Gezi Parkı'na Topçu Kışlası yapmak istenmesi üzerine yaşanan protestolar sırasında ölenlerden biri de Berkin Elvan'dı. Okmeydanı'nda yaşanan gösteri sırasında çevrede gördükleri herkese gaz ile müdahale eden polis Berkin Elvan'ın bulunduğu tarafa da gaz bombası attı. Gaz fişeği 14 yaşındaki Berkin Elvan'ın kafasına isabet etti, 269 gün boyunca komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014’te 15 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ailesinin adalet arayışı sürüyor.

Bilirkişi: Berkin Elvan’ı Vuran Polis Bilinçliydi
Bilirkişi: Berkin Elvan’ı Vuran Polis Bilinçliydi
12 Kasım 2019

Elvan ailesi çocuklarının polis tarafından vurulmasının 11'nci yıldönümünde sosyal medyadan açıklama yaptı. Açıklamada, "Oğlumuz, Berkinimiz vurulalı bugün tam 11 yıl oldu. 
Gözlerindeki ışıltı çalındı. Naif sesi kesildi. Ağız dolusu kahkahası susturuldu.

Oğlumuzu bizden koparan sorumlular, emri verenler henüz yargılanmadı. Tetiği çeken katil Fatih Damgalı hala dışarda.

Artık yeter! Adalet yerini bulsun. Berkinimizi bizden koparanlar bir an önce cezalandırılsın.

Canımız, oğlumuz Berkinimiz,

Seni asla unutmayacağız. Son nefesimize kadar kısacık yaşamını anlatmaya ve senin için adalet istemeye devam edeceğiz." denildi.

AYM’den Berkin Elvan’a İkinci Ret: Bir Polis Yargılanıyor Ya, Ne Aceleniz Var
AYM’den Berkin Elvan’a İkinci Ret: Bir Polis Yargılanıyor Ya, Ne Aceleniz Var
18 Şubat 2020

(Mİ)

berkin elvan gezi Gezi protestoları
ilgili haberler
İstinaf Berkin Elvan'ı öldüren polis memurunun cezasını onadı
4 Nisan 2023
/haber/istinaf-berkin-elvan-i-olduren-polis-memurunun-cezasini-onadi-276830
Berkin Elvan’ın anne ve babası “Cumhurbaşkanına hakaret”ten yargılanıyor
21 Nisan 2022
/haber/berkin-elvan-in-anne-ve-babasi-cumhurbaskanina-hakaret-ten-yargilaniyor-260828
Berkin Elvan haberi nedeniyle yargılanan gazetecilere beraat
7 Ekim 2021
/haber/berkin-elvan-haberi-nedeniyle-yargilanan-gazetecilere-beraat-251469
İSTANBUL
Berkin Elvan Uğurlandı
12 Mart 2014
/galeri/berkin-elvan-ugurlandi-285097
ilgili haberler
İstinaf Berkin Elvan'ı öldüren polis memurunun cezasını onadı
4 Nisan 2023
/haber/istinaf-berkin-elvan-i-olduren-polis-memurunun-cezasini-onadi-276830
Berkin Elvan’ın anne ve babası “Cumhurbaşkanına hakaret”ten yargılanıyor
21 Nisan 2022
/haber/berkin-elvan-in-anne-ve-babasi-cumhurbaskanina-hakaret-ten-yargilaniyor-260828
Berkin Elvan haberi nedeniyle yargılanan gazetecilere beraat
7 Ekim 2021
/haber/berkin-elvan-haberi-nedeniyle-yargilanan-gazetecilere-beraat-251469
İSTANBUL
Berkin Elvan Uğurlandı
12 Mart 2014
/galeri/berkin-elvan-ugurlandi-285097
Sayfa Başına Git